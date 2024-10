"Das große Backen“ 2024 gestern am 9. Oktober: Wer ist raus in Folge 7?

In der Sat.1-Sendung „Das große Backen“ stellen begabte Hobbybäcker ihr Können unter Beweis, indem sie aus klassischen Zutaten wie Mehl, Eiern, Butter und Zucker kreative Backwerke zaubern. In jeder Folge treten die Kandidaten in drei verschiedenen Aufgaben gegeneinander an, die innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens gelöst werden müssen. Anschließend bewertet eine Jury die Ergebnisse und vergibt Punkte. Der oder die Punktbeste wird zum „Bäcker der Woche“ gekürt, während der Kandidat oder die Kandidatin mit der geringsten Punktzahl die Show verlassen muss.

Im Finale treten die vier verbliebenen Bäcker und Bäckerinnen gegeneinander an. Neben dem Titel „Deutschlands bester Hobbybäcker“ winken dem Sieger oder der Siegerin der Goldene Cupcake, ein Preisgeld von 10.000 Euro sowie die Veröffentlichung eines eigenen Backbuchs mit persönlichen Lieblingsrezepten.

In Folge 7 am 9. Oktober, ging es bei „Das große Backen“ 2024 um den Einzug ins Finale. Welche Kandidaten haben immer noch die Chance auf den Sieg? Wer musste die Backshow in Folge 7 verlassen? Hier lesen Sie alle Infos rund um Folge 7 von „Das große Backen“ 2024.

"Das große Backen" 2024: Wer ist rausgeflogen am 9. Oktober 2024?

Im Halbfinale der beliebten Backshow musste die vierfache Mutter Sandra das Backzelt verlassen. Ihre humorvolle Selbstironie und ihr Gespür für Geschmacksnuancen hatten sie bis in die siebte Woche gebracht, doch in der letzten Runde reichte es nicht mehr für den Einzug ins Finale. In den ersten beiden Aufgaben war Sandra noch auf Augenhöhe mit ihrem Konkurrenten Patrik. Ihr Flammkuchen, den sie „Leckeres Farbenspiel“ nannte, überzeugte die Jury sowohl optisch als auch geschmacklich. Auch in der technischen Prüfung schnitt sie mit einem zweiten Platz gut ab, als sie knusprige Lotusblüten zubereitete.

Doch in der entscheidenden dritten Aufgabe, bei der sie ihre Lieblingstorte „Väterchen Frost“ präsentierte, konnte sie nicht mehr vollends überzeugen. Die Torte, die mit Pinguinen dekoriert war, ließ in den Augen von Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt bei der Modellierung der Oberfläche etwas Feinschliff vermissen. Zudem kritisierte Juror Christian Hümbs, dass die Beerenschicht der Torte geschmacklich zu kühl und dominant geraten sei. Am Ende hat es für Sandra nicht gereicht und so musste sie Patrik den Einzug ins Finale überlassen.

Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2024?

Sieben Folgen der Backshow liefen bislang über die Bildschirme. Diese Kandidaten mussten die Sendung in den letzten Folgen verlassen:

Florian (36) aus Konzell, Bayern (raus in Folge 1)

Vanessa (23) aus Lüneburg, Niedersachsen (raus in Folge 2)

Sonja (54) aus Bad Iburg, Niedersachsen (raus in Folge 3)

Lydia (29) aus Heilbronn , Baden-Württemberg (raus in Folge 4)

Fabian (31) aus Friedberg, Bayern (raus in Folge 5)

Samuel (25) aus Frankfurt am Main, Hessen (raus in Folge 6)

Sandra (36) aus Emmingen-Liptingen, Baden-Württemberg (raus in Folge 7)

Welche Kandidaten sind bei "Das große Backen" 2024 weiter dabei?

Diese drei Kandidaten haben es in das große Finale von „Das große Backen“ 2024 geschafft:

Patrik (20) aus Lathen, Niedersachsen

Anna-Lisa (21) aus Reichertshausen, Bayern

Sibylle (36) aus Raschau-Markersback, Sachsen

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen“ 2024?

„Das große Backen“ 2024 neigt sich dem Ende zu. Nach Folge 7 steht nur noch ein Sendetermin auf dem Programm. Hier haben wir den Termin für das Finale für Sie aufgelistet:

Folge 8 (Finale): Mittwoch, 16. Oktober 2024, 20.15 Uhr, Sat. 1

„Das große Backen“ 2024: Übertragung im TV und Stream

Die Sendung „Das große Backen“ wird wie gewohnt auf Sat.1 ausgestrahlt. Wer dabei sein möchte, wie Moderatorin Enie van de Meiklokjes wöchentlich die Kandidatinnen und Kandidaten begleitet, kann jeden Mittwoch zur Hauptsendezeit einschalten. Eine Übertragung im Stream gibt es natürlich auch. Für Zuschauer, die das Programm nicht im Fernsehen verfolgen können, steht die Sendung zudem im Live-Stream auf der Plattform Joyn zur Verfügung.