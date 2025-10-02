„Das große Backen“ 2025: Wer ist raus nach Folge 8?

Bereits seit 2013 gehört die Sat.1-Show „Das große Backen“ fest ins Programm des TV-Senders. Mit der inzwischen bereits 13. Staffel ist die Backshow im August wieder ins deutsche Fernsehen zurückgekehrt. Auch in diesem Jahr treten wieder Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker gegeneinander an, um am Ende als Sieger der Show und Gewinner von einem eigenen Backbuch, dem Goldenen Cupcake und 10.000 Euro hervorzugehen. Dafür müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in verschiedenen kreativen Back-Challenges beweisen.

Doch in jeder Folge heißt es für eine Kandidatin oder einen Kandidaten Abschied nehmen. So musste auch in der achten Ausgabe einer der fünf verbliebenden Teilnehmenden die Show verlassen. Wer in Folge 8 ausgeschieden ist, erfahren Sie hier.

„Das große Backen“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 1. Oktober 2025?

In dieser Woche warteten wieder drei unterschiedliche Aufgaben auf die Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker. Die ersten beiden Herausforderungen standen ganz im Zeichen internationaler Gebäckspezialitäten. Zum Auftakt ging es mit der Aufgabe „Tolle Trifle“ um ein britisches Schichtdessert im Glas, das in zwei Stunden zubereitet werden musste.

In der technischen Prüfung kündigte sich dann eine „fette Überraschung“ an: Churros-Ringe, ein klassisches spanisches Gebäck. Mit nur 35 Minuten war dies die bislang kürzeste Zeit für ein Rezept, und damit eine echte Herausforderung. Zusätzlich konnten die Kandidatinnen und Kandidaten Extrapunkte sammeln: Wer die meisten Ringe präsentierte, erhielt drei Punkte extra.

Zum Abschluss mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in fünf Stunden einen Gravity Cake backen. Dabei sollte die Torte so dekoriert werden, dass ein Teil oder sogar die ganze Komposition wie schwebend wirkte. Für diese aufwendige 3D-Kreation durfte Thema und Geschmack frei gewählt werden.

Die rote Schürze und den Wochensieg sicherte sich mit 54 Punkten Jacqueline. Weniger erfolgreich lief es für die männlichen Teilnehmer, die beide um den Verbleib im Zelt bangen mussten. Schließlich traf es Rouven: Mit 41,5 Punkten musste er die Show verlassen.

Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2025?

Nach der achten Folge von „Das große Backen“ sind nun bereits acht Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen ausgeschieden. Diese Kandidatinnen und Kandidaten mussten bisher die Show verlassen:

Felix aus Hürth – raus in Folge 1

Serena aus München – raus in Folge 2

Gisela aus Uplengen – raus in Folge 3

Simon aus Hanau – raus in Folge 4

Janina aus Barleben – raus in Folge 5

Magdalena aus Bernau – raus in Folge 6

Christian-Johannes aus Haiger-Offdilln - raus in Folge 7

Rouven aus Huttwil - raus in Folge 8

„Das große Backen“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

In der nächsten Folge geht es für die vier verbliebenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter im Rennen um den Sieg bei „Das große Backen 2025“. Weiterhin dabei sind:

Charlotte aus Koblenz (Rheinland-Pfalz)

Christian aus Schwanewede (Niedersachsen)

Jacqueline aus Binningen (Schweiz)

Monika aus Hainburg (Hessen)

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen“ 2025?

Von den insgesamt zehn angesetzten Folgen der 13. Staffel von „Das große Backen“ sind bereits acht im Fernsehen ausgestrahlt worden. Laut den Sendeterminen von „Das große Backen“ ist das Finale von Staffel 13 am 15. Oktober 2025. Das sind die nächsten TV-Termine der Show:

Folge 9 von „Das große Backen“ 2025: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 10 von „Das große Backen“ 2025: Mittwoch, 15. Oktober 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

„Das große Backen“ 2025 im TV und Stream: Übertragung der Backshow

Wie bereits in den letzten Jahren übernimmt auch in diesem Jahr der Sender Sat. 1 wieder die Übertragung von „Das große Backen“. Immer Mittwochs führt die Moderatorin Enie van de Meiklokjes zur Primetime durch den Abend und begleitet die Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker bei ihren kreativen Herausforderungen. Wer die Sendung nicht live im Fernsehen verfolgen kann, muss dennoch nichts verpassen: Über Joyn steht ein Live-Stream zur Verfügung, sodass sich die Show auch online anschauen lässt.