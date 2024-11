"Das große Promi-Büßen" 2024 gestern am 7. November: Wer ist raus?

Deutschlands bekannteste Drag Queen Olivia Jones hat zu Staffel 3 von „Das große Promi-Büßen“ geladen, in der Prominente mit fragwürdiger Vergangenheit die Gelegenheit bekommen, sich ihren früheren Fehltritten zu stellen. Im einfachen Ambiente eines abgelegenen Camps erwarten sie nicht nur herausfordernde Aufgaben, sondern auch kritische Begegnungen mit ihren Mitstreitern.

Die Kandidaten von „Das große Promibüßen“ 2024 müssen sich sowohl mit körperlichen als auch mentalen Prüfungen auseinandersetzen, die ihnen alles abverlangen. Links Engel, rechts Teufel: Wer zeigt in der neuen Staffel echte Reue? Und wer hält dem Druck und den Worten von Olivia Jones stand, ohne nachzugeben?

Nach Folge 1 und 2 gab es bei „Das große Promi-Büßen“ 2024 bereits den ersten Exit. Wer ist raus? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle Infos zum ersten Auszug.

"Das große Promi-Büßen" 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 7. November 2024?

In Folge 2 von „Das große Promi-Büßen“ 2024 sorgte ein Kommentar von Kandidatin Bea Fiedler für große Aufregung und führte schließlich zu ihrem Ausschluss. Die Schauspielerin äußerte eine rassistische Bemerkung, als Mitstreiter Bobby Chambers die Gruppe kurz verlässt, was sofort zu Empörung bei den anderen Kandidaten führte. Thorsten Legat forderte sie auf, ihre Wortwahl zu überdenken. Bea Fiedler aber zeigte keine Reue und versuchte, den Ausdruck als „alte Duisburger Sprache“ zu rechtfertigen.

Anita Latifi, deren Partner aus Kamerun stammt, reagierte betroffen und erklärte, wie verletzend solche Begriffe für ihren Freund seien. Auch Bobby Chambers machte nach seiner Rückkehr deutlich, dass er die Bemerkung als rassistisch empfindet und forderte eine Entschuldigung, die Bea Fiedler jedoch nur halbherzig ausspricht. Weitere Mitstreiter kritisierten ihre mangelnde Einsicht und wiesen darauf hin, dass solche Begriffe in der heutigen Zeit nicht akzeptabel sind. Letztlich zog Moderatorin Olivia Jones eine klare Grenze: Rassistische Äußerungen werden nicht toleriert, und Bea Fiedler wurde aus der Show ausgeschlossen.

"Das große Promi-Büßen 2024": Wer ist raus?

Eine Kandidatin musste Staffel 3 von „Das große Promi-Büßen“ bereits verlassen:

Bea Fiedler (raus in Folge 2)

Welche Kandidaten sind bei "Das große Promi-Büßen" 2024 weiter dabei?

Nach Folge 2 haben noch neun weitere Kandidaten die Chance, ihre vergangenen Fehltritte bei „Das große Promi-Büßen“ 2024 aufzuarbeiten. Hier haben wir eine Übersicht mit den verbliebenen Kandidaten für Sie:

Thorsten Legat (Ex-Profifußballer)

Nico Legat (Sohn von Thorsten Legat)

Elsa Latifaj (Reality-TV-Star)

Sam Dylan (Reality-TV-Star)

Vanessa Mariposa (Influencerin und Fitnessmodel)

Bobby Chambers (Reality-TV-Star)

Jörg Hansen (Reality-TV-Star)

Anita Latifi (ehemalige DSDS-Teilnehmerin)

Christina Dimitriou (Reality-TV-Star)

"Das große Promi-Büßen" 2024: Folge 1 und 2 von Staffel 3 als Wiederholung sehen

Auf ProSieben gibt es „Das große Promi-Büßen“ 2024 immer donnerstags als Doppelfolge zu sehen. Eine Wiederholung der neuen Folgen im TV wird von ProSieben allerdings nicht angeboten. Wenn Sie „Das große Promi-Büßen“ dennoch in der Wiederholung sehen möchten, können Sie sich aber an den Streaming-Dienst Joyn wenden. Dort stehen alle Folgen der dritten Staffel kostenlos zum Abruf bereit.

Wann laufen die nächste Folgen von "Das große Promi-Büßen" 2024?

Ein Blick auf die Sendetermine von „Das große Promi-Büßen“ 2024 verrät, dass Folge 3 und 4 am Donnerstag, dem 14. November 2024, um 22.50 Uhr über die Bildschirme laufen. Falls Sie die zwei neuen Folgen schon vorab sehen möchten, können Sie sich auch in diesem Fall an Joyn wenden. Dort wurden Folge 3 und Folge 4 bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung gestellt.