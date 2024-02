Wer ist raus nach Folge 1 von "Das große Promibacken" 2024?

Acht Kandidaten und Kandidatinnen kämpfen um den Titel bei "Das große Promibacken" 2024. Wer von ihnen musste sich bereits nach Folge 1 verabschieden?

Welcher Promi backt den schönsten Gugelhupf, wem gelingen die besten Cupcakes? Diese Frage klärt sich bei " Das große Promibacken" 2024, der Backsendung bei Sat.1. Während die Vorlage " Das große Backen" Normalos hinter den Öfen hervor und vor die Fernsehkamera lockt, treten bei "Das große Promibacken" prominente Wettstreiter an, um ihre Backkünste unter Beweis zu stellen. Und das schon zum achten Mal, denn sieben Staffeln des Formats sind bereits bei Sat.1 über den Bildschirm geflimmert. Der Sender ist gemeinsam mit dem hauseigenen Streamingdienst Joyn verantwortlich für die Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream.

Insgesamt acht Kandidaten wetteifern bei "Das große Promibacken" 2024 um den Titel. Für wen hat es diesmal nicht gereicht? Welcher Kandidat ist raus nach Ausgabe 1?

"Das große Promibacken" 2024: Wer ist rausgeflogen am 14. Februar 2024?

Staffel 8 von "Das große Promibacken" ist erst eine Folge alt und die erste Kandidatin musste sich bereits aus der Sendung verabschieden. In Folge 1 am 14. Februar traf es Panagiota Petridou. Die hatte bereits zu Beginn der Sendung eingestanden: "Wovor ich Respekt habe, ist alles, was mit Fingerspitzengefühl zu tun hat". Ihr Gegner also: Backwerke, bei denen man sich genau ans Rezept halten muss. Das wurde dann auch in Folge 1 deutlich, denn während ihr griechischer Käsekuchen bei der Jury gut ankam, mislang Petridou die technische Prüfung, in der die Kandidaten Hefeschnecken backen sollten. Das Urteil der Experten lautete: Zu viel Butter im Teig von Petridous Schnecken, das Endprodukt war zu flach. Diese schlechte Bewertung konnte sie auch in der letzten Disziplin, der Motivtorte, nicht mehr ausbessern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"Das große Promibacken" 2024: Wer ist raus?

Bisher musste sich eine Kandidatin bei "Das große Promibacken" 2024 verabschieden: Panagiota Petridou.

Welche Kandidaten sind bei "Das große Promibacken" 2024 weiter dabei?

Da waren es nur noch sieben. Diese Kandidaten und Kandidatinnen sind nach der ersten Ausgabe noch im Rennen:

Susan Sideropoulos (43)

(43) Simon Gosejohann (48)

(48) Julian F. M. Stoeckel (36)

(36) Madita van Hülsen (42)

Alexandra Rietz (52)

(52) Raúl Richter (36)

(36) Mathias Mester (37)

"Das große Promibacken 2024": Folge 1 von Staffel 8 als Wiederholung sehen

Folge 1 von "Das große Promibacken" 2024 wird noch einige Mal im linearen TV gezeigt:

Donnerstag, 15. Februar 2024, 0 Uhr, bei Sat.1

Samstag, 17. Februar 2024, 20.15 Uhr Uhr, bei sixx

Sonntag, 18. Februar 2024, 16.10 Uhr, bei Sat.1

Samstag, 24. Februar 2024, 15.50 Uhr, bei sixx

Wann läuft die nächste Folge 4 von "Das große Promibacken" 2024?

Ein Blick auf die Sendetermine von "Das große Promibacken" 2024 verrät: Die nächste Ausgabe läuft am Mittwoch, dem 21. Februar 2024 bei Sat.1. Startzeit ist wie gewohnt 20.15 Uhr. Wer sich bis dahin nicht gedulden möchte, kann die Folge 2 allerdings auch schon vorab auf der Streamingplattform Joyn ansehen. Dort steht sie seit dem 14. Februar 2024 zur Verfügung.