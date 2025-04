Finale von „Das große Promibacken“ 2025: Wer hat gewonnen?

In Staffel 9 der Backshow „Das große Promibacken“ traten zu Beginn zehn prominente Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Woche für Woche stellten sie sich verschiedenen Herausforderungen, um die Fachjury – bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs – mit ihren Backkünsten zu überzeugen und eine Runde weiterzukommen.

Im Finale standen schließlich drei Kandidatinnen: Amira Aly, Manuela Wisbeck und Senna Gammour. Sie konkurrierten um den Titel der besten prominenten Hobbybäckerin sowie um den Goldenen Cupcake. Zusätzlich wurde ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro vergeben, das einer gemeinnützigen Organisation zugutekommt.

Wer hat Staffel 9 von „Das große Promibacken“ 2025 gewonnen? Welche Kandidatinnen haben es auf den zweiten und dritten Platz geschafft? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Infos zum Finale von „Das große Promibacken“ 2025.

Gewinner von „Das große Promibacken“ 2025: Das ist die Siegerin

Im Finale der neunten Staffel von „Das große Promibacken“ traten Amira Aly, Manuela Wisbeck und Senna Gammour gegeneinander an. Alle drei hatten sich im Laufe der Staffel durch verschiedene Herausforderungen qualifiziert. Senna Gammour zeigte zu Beginn des Finales starke Leistungen. In der ersten Aufgabe, der sogenannten „Spiegelnden Schönheiten“, erhielt sie besonders positive Rückmeldungen von den zwei Juroren. Ihre Mitstreiterinnen Amira Aly und Manuela Wisbeck konnten in dieser Runde hingegen nicht vollständig überzeugen.

In der anschließenden technischen Prüfung mit dem Titel „Schicke Schnitte“ unterliefen Senna jedoch mehrere Fehler. Wichtige Zutaten gingen verloren und die Umsetzung der vorgegebenen Formen gelang nicht wie geplant. Dadurch verlor sie ihren Vorsprung und schied vor der finalen Aufgabe aus dem Wettbewerb aus.

Im letzten Backduell standen sich Amira Aly und Manuela Wisbeck gegenüber. Die Aufgabe „Red Carpet Cake“ verlangte eine zweistöckige Motivtorte, deren Gestaltung die Persönlichkeit der jeweiligen Teilnehmerin widerspiegeln sollte. Beide Finalistinnen überzeugten mit jeweils einer besonders gelungenen Etage, zeigten jedoch auch Schwächen in der Umsetzung der zweiten Etage. Die Entscheidung über den Sieg traf die Jury nach sorgfältiger Bewertung. Mit 19 von 20 möglichen Punkten wurde Amira Aly zur „Promibäckerin des Jahres 2025“ gekürt. Neben dem Titel erhielt sie den Goldenen Cupcake sowie die Möglichkeit, 10.000 Euro an eine Organisation ihrer Wahl zu spenden.

Finale von „Das große Promibacken“ 2025: Das waren die drei Finalistinnen

Im Finale der neunten Staffel von „Das große Promibacken“ traten drei Promis gegeneinander an. Nach mehreren Wochen voller Herausforderungen und Backaufgaben hatten sie sich bis in die Endrunde vorgearbeitet. Hier ein kurzer Überblick über die Finalistinnen und ihre Platzierungen:

Amira Aly (32)

Die österreichische Moderatorin und Podcasterin Amira Aly hat die diesjährige Staffel von „Das große Promibacken“ für sich entschieden. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Teilnahme an der 15. Staffel von „Let’s Dance“, bei der sie den vierten Platz belegte. Mit ihrer Erfahrung aus dem Wettbewerb und ihrer Leidenschaft fürs Backen trat sie nun bei der Promi-Backshow an – mit Erfolg. In der Finalrunde setzte sie sich gegen die Konkurrenz durch und wurde zur Siegerin von „Das große Promibacken“ 2025 gekürt.

Manuela Wisbeck (41)

Schauspielerin Manuela Wisbeck nahm 2025 an der Promi-Ausgabe der Sat.1-Backshow teil und erreichte den zweiten Platz. Ihre Teilnahme stand unter dem Zeichen von Kreativität und Experimentierfreude. Eigenschaften, die sie auch in ihre Backkreationen einfließen ließ. Mit unkonventionellen Ideen überraschte die 41-Jährige die Jury und sorgte für Aufsehen, unter anderem durch ungewöhnliche Zutatenkombinationen. Ihre originellen Torten verhalfen ihr schließlich bis ins Finale der Sendung.

Senna Gammour (45)

Sängerin Senna Gammour, bekannt durch die ehemalige Girlgroup „Monrose“ und ihre Solokarriere, stellte sich 2025 einer neuen Herausforderung: dem Wettbewerb von „Das große Promibacken“. Obwohl sie nach eigenen Angaben bisher wenig Erfahrung in der Küche hatte, überzeugte die 45-Jährige mit ihrem Ehrgeiz und schaffte es bis ins Finale. Am Ende belegte sie den dritten Platz der diesjährigen Staffel.

„Das große Promibacken“ 2025: Wer ist raus?

Für diese sieben Kandidaten endete die Teilnahme bei „Das große Promibacken“ 2025 bereits vor dem Finale:

Ella Endlich (40), Sängerin: raus in Folge 1

Maxi Gstettenbauer (36), Comedian: raus in Folge 2

Steffen Groth (50), Schauspieler: raus in Folge 3

Bruce Darnell (67), Model und Entertainer: freiwilliger Ausstieg in Folge 5

Nadine Angerer (46), ehemalige Torhüterin: raus in Folge 5

Vincent Gross (28), Schlagersänger: raus in Folge 6

Pierre Littbarski (64), Fußball-Weltmeister: raus in Folge 7

„Das große Promibacken“ 2025: Das Finale von Staffel 9 als Wiederholung sehen

Die Sendetermine für das Finale von „Das große Promibacken“ vom 9. April 2025 bieten auch eine Übertragung nach der Erstausstrahlung. Sixx zeigt die Wiederholung am 12. April um 20.15 Uhr, während Sat.1 die Folge am 13. April um 15.05 Uhr erneut ausstrahlt. Zudem ist die Episode jederzeit auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar.

Wann läuft die nächste Ausgabe von „Das große Promibacken?

In der Sendung „Das große Promibacken – Das Osterspezial“ geht es am Mittwoch, dem 16. April 2025, weiter. Die Moderatoren Jochen Schropp und Kim Fisher treten gemeinsam mit dem musikalischen Duo Christina und Luca Hänni sowie den TV-Persönlichkeiten Ulla Kock am Brink und Oliver Kalkofe an. In drei festlichen Oster-Herausforderungen messen sich die Teams um den Sieg. Die Gewinner erhalten 10.000 Euro, die einem wohltätigen Zweck zugutekommen.