"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu haben das Schlimmste bereits hinter sich

Bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 nehmen unter anderem Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu teil. Wir stellen Ihnen das Paar im Porträt vor.

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu sind eines von acht Paaren bei der Staffel 8 von "Das Sommerhaus der Stars" 2023. Wie bereits in den vergangenen Staffeln werden auch dieses Jahr die jeweiligen Beziehungen einem strapaziösen Härtetest unterzogen. 16 Promis ziehen in ein gemeinsames Haus im nordrhein-westfälischem Bocholt. Dabei müssen die Kandidatinnen und Kandidaten jedoch auf die Vorzüge eines eigenen Raumes oder Bettes verzichten. Durch die beengte Lage kommen die Liebespaare wohl ziemlich sicher in der ein oder anderen Situation an ihre Belastungsgrenze. Doch wie viel können die Beziehungen tatsächlich aushalten? Das zeigt sich im Laufe der achten Staffel ebenso wie die Antwort auf die Frage, welches Pärchen mit dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro nach Hause geht.

Wie wird es Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu im " Sommerhaus der Stars" 2023 ergehen? Wir stellen Ihnen das Paar im Porträt näher vor.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Aleks Petrovic hat eine bewegte Realityshow-Vergangenheit

Aleks Petrovic trat bereits mehrfach im Reality-TV auf. So nahm der 32-Jährige unter anderem bei " Love Island", " Are You The One?" und "Ex on the Beach" teil. Bei letzterer Sendung fand er tatsächlich die Liebe und kam mit Christina Dimitriou zusammen. Beide nahmen gemeinsam an den TV-Shows "#CoupleChallenge" und "Temptation Island VIP" teil. Dabei kam es jedoch zum Eklat und noch während der Staffel von "Temptation Island VIP" kam er mit Verführerin Vanessa Nwattu zuammen, die bis heute seine Partnerin ist. Aufgrund der unschönen Trennung entschuldigte sich Aleks Petrovic zu einem späteren Zeitpunkt bei seiner Ex-Freundin. Die Geschehnisse der Vergangenheit haben dem Kandidaten von "Das Sommerhaus der Stars" dementsprechend ein gewisses Image beschert.

Vanessa Nwattu bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023: Anfeindungen machen ihr zu Schaffen

Vanessa Nwattu stammt aus Berlin und hat nigerianische Wurzeln. Neben ihrer Tätigkeit als Influencerin ist sie seit 2021 auch im deutschen Fernsehen zu sehen. Auftritte hatte die 23-Jährige unter anderem bei „Take Me Out XXL" und wie bereits erwähnt bei "Temptation Island VIP", wo sie als Verführerin mit Aleks Petrovic zusammenkam. Wie sie gegenüber RTL verrät, setzen ihr die Anfeindungen, die sie seit dem Zusammenkommen mit ihrem Partner erfährt, weiterhin zu. Sie habe weiterhin psychisch mit dem Erlebten zu kämpfen, sagt sie im Video-Interview.

Nichtsdestotrotz freut sich Vanessa Nwattu auf "Das Sommerhaus der Stars". Sie wird von Aleks Petrovic als intelligente, attraktive und sportliche Frau beschrieben. Besonders hinsichtlich des letzten Attributs scheint die Kandidatin daher bestens für die anstehenden Challenges gerüstet zu sein. Die Herausforderungen im Sommerhaus haben es schon manchmal in sich.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Das Schlimmste haben Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bereits hinter sich

Angesprochen auf die dramatischen Ereignisse der jüngsten Vergangenheit blicken Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu zuversichtlich in die Zukunft. An den Sommerhaus-Fluch, nach dem einige Beziehungen durch die Sendung in die Brüche gingen, glauben sie nicht. Aleks Petrovic ist dabei fest davon überzeugt, dass dem Pärchen von außen gar nichts mehr schaden kann. Das sieht auch Vanessa Nwattu ähnlich. So könne nach turbulenten zehn Monaten die beiden nicht mehr auseinanderbringen, denn das Schlimmste liege bereits hinter dem Paar, sagen die beiden im Video-Interview zur Show.