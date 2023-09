"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Tim Toupet und Carina Crone singen beide auf Mallorca

Ballermann-Veteran Tim Toupet zieht mit seiner Freundin Carina Crone in "Das Sommerhaus der Stars" 2023. Im Porträt stellen wir Ihnen die beiden genauer vor.

Tim Toupet und seine Freundin Carina Crone sind für gewöhnlich beim Ballermann auf Mallorca zu sehen. Doch dieses Jahr ziehen die beiden in "Das Sommerhaus der Stars" 2023. Ähnlich wie beim Ballermann gibt es auch dort viel Chaos, doch anders als sonst können sich die beiden nicht einfach nach der Show nach Hause zurückziehen. Stattdessen verbringen sie ihre gesamte Zeit mit den anderen 14 Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars".

Das Partyschlager-Duo geht ganz gelassen in die Show. Es ist ja auch nicht das erste Reality-TV-Format, bei dem die beiden mitmachen. Und obwohl schon so einige Paare nach der Übertragung von "Das Sommerhaus der Stars" nicht mehr lange zusammen geblieben sind, sehen Tim und Carina hier kein Problem.

Wer Tim Toupet und Carina Crone sind, verraten wir Ihnen hier. Wir haben die wichtigsten Infos zu dem Promi-Paar hier für Sie zusammengefasst.

Tim Toupet bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023: Der Partyschlager-Sänger ist gelernter Friseur

Der heute 51-jährige Tim Toupet ist einer der bekanntesten Partyschlager-Sänger der Republik. Seine Karriere war allerdings keineswegs von langer Hand geplant. Stattdessen war es eine Mischung aus Spaß am Singen und Zufall, die ihn zum Ballermann-Star gemacht hat. Denn Ursprünglich trat Tim Toupet in die Fußstapfen seines Vaters und wurde Friseur. Er eröffnete sogar einen eigenen Friseursalon und stand fest mit beiden Beinen im Leben. Die Idee für seinen Durchbruch als Sänger kam ihm dann, als sich seine Freunde über sein lichtes Haar lustig machten. Tim machte daraus den Song "Du hast die Haare schön" und landete damit einen vollen Erfolg. Im Interview bezeichnete er es als einen "Werbegag", aus dem mit der Zeit viel mehr geworden ist.

Seitdem hat er noch jede Menge weitere Erfolge als Sänger für sich verzeichnen können. Sowohl "Das Döner-Lied" als auch "Das Fliegerlied" stammen aus der Feder des Kölner Friseurmeisters. Auch im TV war er schon einige Male zu sehen. Unter anderem machte er bei "Schlager sucht Liebe" mit, und traf auch dort schon auf Carina Crone.

Carina Crone spielte eine Polizistin in Tim Toupets Musikvideo

Die 33-jährige Carina Crone trennen 18 Jahre von ihrem 51-jährigen Freund. Doch die gemeinsame Leidenschaft für Partyschlager scheint größer und wichtiger zu sein als der Altersunterschied der beiden. So wie Tim Toupet, tritt nämlich auch Carina Crone regelmäßig am Ballermann auf. Sie hat in der bekannten Bar "Oberbayern" einen festen Platz im Programm. Zweimal die Woche tritt sie dort auf und singt dabei auch ihre eigenen Songs, unter anderem "Ich bin ein SUV".

Den großen Durchbruch hat sie damit jedoch noch nicht geschafft. Dafür war Carina allerdings schon mehrfach im TV zu sehen. So machte sie schon bei "Schlager sucht Liebe" und im Anschluss daran bei "Take me Out XXL" mit. Sie hat es also durchaus zu einem gewissen Bekannheitsgrad gebracht, ganz ohne die Hilfe ihres prominenten Freundes. Neben ihren Auftritten im TV und am Ballermann hat Carina Crone aber auch noch ein ganz anderes Leben. Sie ist in Düsseldorf zuhause, wo sie als Finanzbuchhalterin arbeitet.

Tim Toupet und Carina Crone: Die beiden lernten sich bei der Arbeit kennen

Seinen Partner oder seine Partnerin bei der Arbeit kennenzulernen ist sicherlich keine Seltenheit. Das erste gemeinsame Arbeiten zu vergessen allerdings schon. So ist es Tim Toupet ergangen, der 2018 das erste Mal bei einem Videodreh auf Carina Crone traf. Doch der Schlagerstar vergaß diese Begegnung direkt wieder, bis er gemeinsam mit Carina Crone bei "Schlager sucht Liebe" mitmachte.

Dort verbrachten die beiden zwar viel Zeit miteinander und Carina hinterließ diesmal einen definitiv bleibenderen Eindruck. Doch nach dem Ende der Show kamen sie noch nicht zusammen. Das dauerte noch ein paar Jahre länger. Erst Silvester 2022 war es dann soweit für das private Glück von Tim und Carina. Das Ereignis beschreibt die Blonde Ballermann-Sängerin im Interview mit RTL wie folgt: "Da haben nicht nur die Raketen geknallt!"