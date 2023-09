"Das Sommerhaus der Stars 2023": Walentina Doronina und Can Kaplan haben sich im TV verlobt

Walentina Doronina und Can Kaplan machen 2023 bei "Das Sommerhaus der Stars" mit. Wir stellen Ihnen die beiden bei uns im Porträt etwas genauer vor.

Bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 wird wieder um ein Preisgeld von 50.000 Euro gekämpft. Mit dabei sind auch diesmal wieder jede Menge Promis, die sich der Herausforderung stellen. Immer paarweise treten die insgesamt 16 Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 an. Eines davon ist das Promi-Pärchen Walentina Doronina und Can Kaplan.

Wer sind die beiden genau, die dieses Jahr bei der Übertragung von "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen sind? Wir stellen Ihnen das Promi-Paar vor.

Walentina Doronina: Der aufsteigende Reality-Star im Porträt

Walentina Doronina hat den geradlinigsten Weg genommen, der einem angehenden Reality-Star offen steht. Sie fing ihre TV-Karriere 2020 bei "Ex on the Beach" an und nutzte dann das Momentum ihrer Popularität, um im Anschluss direkt bei "Are Your the One - Realitystars in Love" mitmachen zu können. Mit ihrer Teilnahme an gleich zwei beliebten Reality-TV-Formaten konnte sich Walentina nun mit Fug und Recht als Reality-Star bezeichnen. Wie so viele Reality-Stars, hatte sie in den Dating-Shows allerdings wenig Glück und konnte im TV den Partner fürs Leben nicht finden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Damit ließ sie sich jedoch nicht entmutigen und nahm noch im selben Jahr bei der "#CoupleChallenge" teil. Da sie Can Kaplan damals noch gar nicht getroffen hatte, machte sie kurzerhand mit ihrer damaligen besten Freundin mit. Seitdem sind noch diverse weitere Reality-TV-Shows zur Liste ihrer Auftritte dazugekommen. Alle ihre TV-Erfolge hat sich die junge Essenerin bisher als Tattoo auf der eigenen Haut verewigt. Mit "Das Sommerhaus der Stars" kommt nun ein weiteres Kapitel ihrer Karriere hinzu.

Can Kaplan: Wer ist der Mann an der Seite von Walentina Doronina?

Im Gegensatz zu den meisten anderen Teilnehmern bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023, ist Can Kaplan noch nie im Reality-TV zu sehen gewesen. Zumindest war er noch nicht als Teilnehmer mit dabei. Als Freund von Walentina Doronina war er allerdings bei ihrem Ausscheiden aus dem "Promi-Big-Brother"-Haus zu Gast in der "Big Brother Late Night Show". Dort machte er seiner überraschten Freundin vor den Augen der Zuschauer einen Heiratsantrag.

Abseits der TV-Kameras ist der Mann an der Seite von Walentina Doronina als Unternehmer tätig. Zunächst studierte er bis 2020 Entrepreneurship & Innovation an der Universität Duisburg-Essen. Anschließend gründete er gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern die Beauty-Plattform beautinda.de. Can scheint viel Arbeit in sein Unternehmen zu stecken, denn im Interview mit RTL lässt Walentina Doronina erkennen, dass sie mit dem hohen Arbeitspensum ihres Verlobten nicht ganz zufrieden ist.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Walentina Doronina und Can Kaplan - so lernten sich die beiden kennen

Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan lernten sich weit weg vom Reality-TV kennen - aber eine Kamera war trotzdem mit dabei. Das Ganze spielte sich in einem Essener Beautysalon ab, in dem Walentina einen Termin hatte. Da die Beauty-Artistin auf Cans Plattform gelistet war, war er auch vor Ort und drehte Videos. Der Jungunternehmer gefiel Walentina offensichtlich sehr gut, denn schon kurz nach ihrem Kennenlernen wurden die beiden ein Paar. Seit September 2022 ist die Beziehung der beiden nun schon offiziell.

Das Tempo des Paares kann sich seitdem sehen lassen. Schon eine Woche nach dem Bekanntwerden ihrer Beziehung, machte Walentina Doronina eine öffentliche Ankündigung: Sie und Can zogen zusammen. Doch damit nicht genug - schon drei Monate später machte Can ihr dann vor laufender Kamera einen Heiratsantrag. Sollten die beiden bei "Das Sommerhaus der Stars" gewinnen, möchte Walentina die Hochzeit dann auch fest in den Blick nehmen.