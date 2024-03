"Die Bachelors" 2024 mit zwei Junggesellen: Sendetermine der Dating-Show

Aus dem Erfolgsformat "Der Bachelor" wird 2024 "Die Bachelors", mit zwei Junggesellen zur Auswahl. Alles zu den Sendeterminen von Staffel 14 finden Sie hier.

"Die Bachelors" 2024 begrüßt seine Zuschauer und Zuschauerinnen mit einer großen Überraschung: Die Macher der erfolgreichen Datingsendung " Der Bachelor" auf RTL haben es tatsächlich gewagt und ihr Format umgekrempelt. Das heißt, ab jetzt gibt es zwei Bachelors in einer Staffel, die Rosen an ihre Angebeteten verteilen. Da scheinen alle zu gewinnen: mehr Auswahl für die Damen, mehr Drama für die Zuschauer. Und für die Herren der Schöpfung? Die müssen sich entscheiden, ob sie sich beim Dating gegenseitig unterstützen oder doch eher die Frauen streitig machen.

Am grundlegenden Prinzip hat sich deshalb aber nicht gleich alles geändert: Die zwei Junggesellen möchten unter einer Gruppe von Damen jeweils ihre große Liebe finden. Dazu können sie immer wieder auf Gruppen- oder Einzeldates gehen, um die Kandidatinnen besser kennenlernen zu können. Am Ende jeder Woche findet die "Nacht der Rosen" statt, in der Rosen an die Frauen verteilt werden, die gleichzeitig die Eintrittskarten in die nächste Woche symbolisieren sollen.

Eine Neuerung im Ablauf gibt es aber dann doch: In diesem Jahr waren bei "Die Bachelors" zunächst 32 Kandidatinnen dabei. Die Dates starteten bereits in Deutschland und die beiden Bachelors konnten hier eine Art Vorauswahl an Damen treffen. Mit den 22 verbliebenen Bewerberinnen ging es dann nach Südafrika - und damit auch zu den Ursprüngen des Formats, denn hier suchte 2012 bereits Paul Janke als Bachelor nach seiner großen Liebe. Zwar sind die meisten Bachelor nicht mehr mit ihren erwählten Damen zusammen, doch dafür sind die Chancen für Erfolg in der Liebe diesmal gleich doppelt so hoch wie sonst.

Wann sind die Sendetermine von "Die Bachelors"? Wo wird die Show übertragen? Hier erfahren Sie alles darüber, wann und wo Sie die beiden Rosenverteiler bei der Arbeit sehen können.

Das sind die Sendetermine von "Die Bachelors" 2024

Los ging es am Mittwoch, 17. Januar 2024. Seit diesem Zeitpunkt können die Zuschauer mitverfolgen, welche der Kandidatinnen sich die Herzen der beiden Junggesellen erobern. Ebenso wie bisher auch sind die Folgen von "Die Bachelors" wieder immer mittwochs im TV zu sehen. Auch an der Uhrzeit hat sich nichts geändert - an den Sendeterminen werden die neuen Folgen selbstverständlich wieder zur besten Uhrzeit um 20.15 ausgestrahlt. Die Übertragung von "Die Bachelors" übernimmt natürlich auch weiterhin RTL. Der Sender zeigt "Die Bachelors" 2024 wöchentlich, bis zur großen Entscheidung der beiden Junggesellen im Finale am 20. März.

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht über alle Sendetermine von "Die Bachelors" 2024 aufgelistet:

Folge 1: Mittwoch, 17. Januar 2024, 20.15 Uhr, RTL (10. Januar RTL +)

Mittwoch, 17. Januar 2024, 20.15 Uhr, (10. Januar +) Folge 2: Mittwoch, 24. Januar 2024, 20.15 Uhr, RTL (17. Januar RTL +)

Mittwoch, 24. Januar 2024, 20.15 Uhr, (17. Januar +) Folge 3: Mittwoch, 31. Januar 2024, 20.15 Uhr, RTL (24. Januar RTL +)

Mittwoch, 31. Januar 2024, 20.15 Uhr, (24. Januar +) Folge 4: Mittwoch, 7. Februar 2024, 20.15 Uhr, RTL (31. Januar RTL +)

Mittwoch, 7. Februar 2024, 20.15 Uhr, (31. Januar +) Folge 5: Mittwoch, 14. Februar 2024, 20.15 Uhr, RTL (7. Februar RTL +)

Mittwoch, 14. Februar 2024, 20.15 Uhr, (7. Februar +) Folge 6: Mittwoch, 21. Februar 2024, 20.15 Uhr, RTL (14. Februar RTL +)

Mittwoch, 21. Februar 2024, 20.15 Uhr, (14. Februar +) Folge 7: Mittwoch, 28. Februar 2024, 20.15 Uhr, RTL (21. Februar RTL +)

Mittwoch, 28. Februar 2024, 20.15 Uhr, (21. Februar +) Folge 8: Mittwoch, 6. März 2024, 20.15 Uhr, RTL (28. Februar RTL +)

Mittwoch, 6. März 2024, 20.15 Uhr, (28. Februar +) Folge 9: Mittwoch, 13. März 2024, 20.15 Uhr, RTL (6. März RTL +)

Mittwoch, 13. März 2024, 20.15 Uhr, (6. März +) Folge 10: Mittwoch, 20. März 2024, 20.15 Uhr, RTL (13. März RTL +)

Wer sind "Die Bachelors" 2024?

Datingshows, wie "Love Island" 2023 oder "Die Bachelorette" 2023, gibt es zwar mittlerweile wie Sand am Meer, dennoch kann sich "Die Bachelors" Hoffnungen auf Erfolg beim Publikum machen. Lange war allerdings unklar, wen der Sender als Bachelors setzen wird. Da in den USA 2023 erstmals ein über 70-Jähriger die Rolle des Rosenkavaliers einnahm, scheint es möglich, dass auch in Deutschland früher oder später ein "Best-Ager" die Rosen verteilen könnte. Doch die Macher der Show entschieden sich dieses Mal dafür, dass zwei Bachelors auf einmal genug Überraschung für die Fans ist. Daher wurden mit Sebastian Klaus und Dennis Gries zwei dem üblichen Schema entsprechende Kandidaten ausgewählt: Beide sind beruflich erfolgreich und interessieren sich haupstächlich für Sport. Außerdem sind die beiden Anfang 30, ein erprobtes Alter für die Bachelors der Reality-Show.

Zum Vergleich haben wir Ihnen hier die Rosenverteiler der vergangenen Jahre aufgelistet: