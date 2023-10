"Der Bachelor" 2024: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

2024 wird es wieder eine neue Staffel von "Der Bachelor" geben. In diesem Artikel verraten wir Ihnen, was zu Start und Sendeterminen von Staffel 14 bekannt ist.

" Der Bachelor" 2024 - Ein Mann und zahlreiche Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch eines eint die Damen: Alle sind auf der Suche nach der großen Liebe und versuchen das Herz des Bachelors zu erobern.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Ein Junggeselle möchte unter 20 Damen die große Liebe finden. Dazu lädt er immer wieder einige Frauen auf Gruppen- oder Einzeldates ein, um sie besser kennenlernen zu können. Am Ende jeder Woche findet die "Nacht der Rosen" statt, in der der Bachelor seine Rosen verteilt, die gleichzeitig die Eintrittskarten in die nächste Woche symbolisieren sollen.

Die vergangene Staffel liegt noch nicht allzu lange zurück, dennoch sind viele Fans der Show bereits gespannt, wie es 2024 weitergehen wird. Wann ist der Start? Wann werden die Folgen ausgestrahlt? Wer ist der neue Bachelor? Wir verraten Ihnen, was zu Staffel 14 bekannt ist.

"Der Bachelor" 2024: Wann ist der Start?

Interessierte müssen sich noch etwas gedulden. Bisher ist noch nichts näheres zum Start der 14. Staffel von "Der Bachelor" 2024 bekannt. Orientiert man sich allerdings an dem Starttermin der vergangenen Staffel, so könnte der Startschuss für die neue Staffel in einem ähnlichen Zeitraum fallen. 2023 wurde die erste Folge am 1. März ausgestrahlt. Allerdings ist auch ein früheres Erscheinen möglich. Die 12. Staffel begann bereits im Januar 2022. Demnach ist für "Der Bachelor" 2024 ein Start zwischen Januar und März denkbar. Sobald ein genauer Termin bekannt ist, werden Sie an dieser Stelle informiert.

Das sind die Sendetermine von "Der Bachelor" 2024

Bisher liefen die Sendungen von "Der Bachelor" immer mittwochs. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich daran auch 2024 nichts ändern. Ebenfalls liefen die Folgen immer zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL. Eine genaue Übersicht zu den Sendeterminen gibt es noch nicht, allerdings kann davon ausgegangen werden, dass es wie im letzten Jahr elf Folgen geben wird.

Wer ist "Der Bachelor" 2024?

Datingshows, wie "Love Island" 2023 oder "Die Bachelorette" 2023, gibt es zwar mittlerweile wie Sand am Meer, dennoch ist "Der Bachelor" als eine der ersten Datingshows nach wie vor beliebt. Auf wen der Sender setzen wird, ist noch unklar. In den USA nahm 2023 erstmals ein über 70-Jähriger die Rolle des Rosenkavaliers an, was darauf schließen lassen könnte, dass auch in Deutschland ein "Best-Ager" die Rosen verteilen könnte. Häufig werden auch Personen ausgewählt, die bereits aus anderen Formaten bekannt sind, was allerdings nicht zwingend notwendig ist. Genug gemunkelt. Sobald bekannt ist, wer 2024 der neue Rosenkavalier ist, erfahren Sie es an dieser Stelle.

Für einen besseren Überblick haben wir Ihnen hier die Rosenverteiler der vergangenen Jahre aufgelistet: