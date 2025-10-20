„Der Promihof“: Diese Reality-Stars ziehen aufs Land

Reality trifft auf Stallgeruch: Mit „Der Promihof“ wagt RTL2 mit vorläufig sechs Sendeterminen seit Mitte Oktober einen ungewöhnlichen Schritt in der Unterhaltung: Prominente aus verschiedenen Bereichen des Showgeschäfts tauschen Glitzerwelt gegen Gummistiefel und stellen sich dem rauen Alltag auf einem Bauernhof. Zwischen Stallarbeit, Gruppendynamik und Wettkampf um 100.000 Euro müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beweisen, dass sie mehr können als nur Rampenlicht. Unter der strengen Aufsicht von Landwirt Nino Sifkovits, bekannt aus Formaten wie „Diese Ochsenknechts“, wird der Hof zum Schauplatz eines sozialen Experiments – mit tierischer Begleitung, harten Herausforderungen und jeder Menge Konfliktpotenzial. Wer traut sich das alles zu? Wir liefern Ihnen hier die Kurzporträts der unerschrockenen Mitwirkenden.

„Der Promihof“: Kandidaten - welche Teilnehmer sind dabei?

Der Sender hat diese Liste von Kandidatinnen und Kandidaten veröffentlicht:

Alessandra Riili

Alessandra Riili ist neu im Reality-TV, aber kein unbekanntes Gesicht. Als Schwester von Jenefer Riili kennt sie das Showgeschäft seit Jahren, seit Kurzem steht sie selbst bei „Köln 50667“ vor der Kamera. Jetzt will die 25-Jährige beweisen, dass sie auch abseits des Scripted-TV bestehen kann.

Luxus, Reisen und Shopping gehören zu Alessandras Alltag – doch auf dem Promihof trifft sie auf Mistgabeln statt Make-up. Höhenangst, Pferde-Phobie und Respekt vor Insekten machen die Herausforderung für Alessandra noch größer. Ihre direkte Art und ihr Selbstbewusstsein könnten dabei schnell anecken.

Alicia King

Alicia King ist vieles – aber sicher nicht gewöhnlich. Die millionenschwere Immobilienunternehmerin aus Düsseldorf wurde als schrillste Goodbye-Deutschland-Auswanderin bekannt. Nach der Trennung von Langzeitpartnerin Nicki wagt sie nun einen Neustart – zwischen Côte d’Azur, Reality-TV und Promihof.

Früher lebte sie als Alex ein bürgerliches Leben als Diplom-Ingenieur, heute beschreibt sie sich als „offiziell weiblich“ – 65 Prozent Mann, 35 Prozent Frau. Direkt, selbstkritisch, modebewusst und mit Hang zu Luxus und Zigaretten – Alicia ist ein Charakter, der polarisiert und aneckt.

Aurelia Lamprecht

Aurelia Lamprecht zählt längst zu den festen Größen im deutschen Reality-TV. Seit ihrem Debüt bei „Love Island“ 2020 steht sie für Authentizität, Emotionalität und klare Worte. Mit kolumbianischen Wurzeln und Frankfurter Temperament hat sie sich in Formaten wie „Are You The One“, „Love Island VIP“ und „Good Luck Guys“ einen Namen gemacht.

Die selbst ernannte „Ordnungsqueen“ liebt Tiere – aber nicht unbedingt Stallgeruch, Schmutz oder Chaos. Auf dem Promihof trifft sie auf genau das. Ihre größte Stärke bleibt ihre Ehrlichkeit: Wer echt ist, bekommt Loyalität. Wer spielt, stößt auf Widerstand.

Chelsea

Chelsea aka „Muddern“, ist mit 1,95 Metern nicht nur optisch eine Erscheinung. Die gelernte Krankenpflegerin aus Berlin sorgt mit klaren Worten auf TikTok, im Podcast und Radio für Aufmerksamkeit. Aufgewachsen bei Magdeburg, kennt sie das Landleben – heute aber dreht sich bei ihr alles um Beauty, Mode und Großstadtflair.

Die 27-Jährige ist eitel, stylisch und kompromisslos sauber – Intoleranz und Mobbing sind für sie No-Gos. Als Transfrau hat sie gelernt, sich durchzusetzen, bleibt dabei aber empathisch und teamorientiert. Ihre größte Sorge: Ablehnung oder übergriffige Mitbewohner.

Chris Broy

Chris Broy ist seit Jahren eine feste Größe im Reality-TV – bekannt aus Formaten wie „Are You The One“ und durch seine medienwirksame Beziehung zu Eva Benetatou. Der Fitnessfan und Influencer sorgt regelmäßig für Schlagzeilen, polarisiert mit seiner Art – und bleibt dabei stets authentisch.

Abseits der Kameras lebt Chris ein strukturiertes Leben in Köln, wo er mit seiner Mutter einen Kiosk führt. Frühes Aufstehen, Sport und klare Routinen geben ihm Halt. Seine ADHS-Diagnose sieht er als Stärke – sie verleiht ihm Energie, aber auch eine gewisse Rastlosigkeit.

Cosimo Citiolo

Cosimo Citiolo, besser bekannt als der „Checker vom Neckar“, ist seit seinem DSDS-Durchbruch fester Bestandteil der Reality-Szene. Mit schrillen Outfits, großen Sprüchen und viel Charisma hat er sich als Publikumsliebling etabliert – zuletzt mit seinem Sieg bei „Promis unter Palmen“ 2024.

Auf dem Promihof trifft Cosimo auf ungewohnte Herausforderungen: Stallgeruch, Kühe und der Verzicht auf Komfort sind für ihn Neuland. Höhenangst und Panik vor Insekten könnten ihn an Grenzen bringen.

Emma Fernlund

Emma Fernlund wurde durch „Temptation Island“ zur Reality-Bekanntheit – doch ihre Geschichte reicht tiefer. Mit 16 zog sie von zu Hause aus, mit 19 verlor sie ihren Vater. Heute ist die 24-Jährige selbstständige Content Creatorin und Fitnesscoach – unabhängig, direkt und mit klarer Haltung.

Auf Social Media zeigt sie sich laut, sarkastisch und perfekt gestylt. Beauty ist für sie Pflicht, Regeln und Gruppenzwang dagegen ein rotes Tuch. Ihre „kurze Zündschnur“ ist bekannt – und gefürchtet.

Fritz Wagner

Fritz Wagner wurde 2013 als „Kloßfritz“ über Nacht zum Internetstar – sein Song „Thüringer Klöße“ ging viral und machte ihn zum Kult-Meme. Nach Auftritten bei DSDS und Circus Halligalli zeigt der gebürtige Thüringer nun auf dem Promihof erstmals seine private Seite.

Als echter Dorfjunge bringt Fritz Erfahrung mit Tieren und Hofleben mit – Schafe, Hasen und Stallarbeit sind ihm vertraut. Heute lebt er bodenständig in Penzberg, arbeitet als Biotechniker und liebt Natur, Kochen und Musik. Luxus und Styling sind ihm egal, Harmonie dagegen essenziell.

Gigi Birofio

Gigi Birofio gehört längst zur ersten Liga der Realitystars. Seit seinem Debüt bei „Ex on the Beach“ 2020 ist der Deutsch-Italiener Dauergast in den größten Formaten – vom Dschungelcamp bis „Kampf der Realitystars“. Mit Humor, Charme und über 600.000 Instagram-Followern wurde er 2024 als „lustigster Realitystar des Jahres“ ausgezeichnet.

Auf dem Promihof trifft Gigi auf ungewohnte Aufgaben: Stallarbeit, Regeln und tierische Herausforderungen statt Palmen und Party. Ordnung und Pünktlichkeit sind nicht sein Ding – lieber sorgt er mit lockerer Art für gute Stimmung. Kühe melken reizt ihn, der Hofgeruch weniger.

Giulia Siegel

Giulia Siegel ist seit Jahrzehnten Teil der deutschen Entertainmentwelt – als Model, DJ, Unternehmerin und Reality-Star. Ob im Sommerhaus, Dschungelcamp oder bei „Kampf der Realitystars“: Giulia ist keine Statistin, sondern eine Frau, die das Rampenlicht lebt und prägt.

Die Tochter von Ralph Siegel ist gerecht, loyal und bemutternd – aber auch streitbar, wenn es um Ungerechtigkeit geht. Mobbing hat sie selbst erlebt, Spinnen sind ihre größte Schwäche, Gartenarbeit ein Kindheitstrauma.

Ina Kina

Ina Kina ist kühl, elegant und kompromisslos – eine Frau, die für Klartext statt Floskeln steht. Als Tattoo-Artistin, IT-Spezialistin und Gewinnerin von „Are You The One?“ hat sie sich mit Haltung und Stärke einen festen Platz im Reality-Kosmos erarbeitet.

Auf dem Promihof bringt sie Erfahrung mit: Stallgeruch und Gummistiefel sind ihr nicht fremd, dank ihrer ländlich geprägten Kindheit bei der Oma. Große Tiere liebt sie, Insekten nerven – doch echte Arbeit schreckt sie nicht ab. Für Ina zählt Authentizität, nicht Taktik.

Jenny Graßl

Jenny Graßl wurde 2023 durch ihren Sieg bei „Love Island“ bekannt und zählt seitdem zu den festen Gesichtern im Reality-TV. Die gebürtige Bayerin mit rumänischen Wurzeln arbeitete zuvor als Hotelfachfrau, bevor sie sich dem Social-Media-Bereich widmete und dort eine treue Fangemeinde aufbaute.

Mit ihrer offenen Art und ihrem Humor überzeugt Jenny nicht nur online, sondern auch in Formaten wie „Good Luck Guys“, „Ex on the Beach“ und „Der Promihof“. Besonders ihr Wiedersehen mit Ex-Partner Luca sorgte für Schlagzeilen – doch Jenny bleibt gelassen und zeigt sich reflektiert.

Laura Morante

Laura Morante bringt Glamour und Temperament auf den Promihof. Die halb italienische, halb spanische Friseurmeisterin aus Essen steht seit über zehn Jahren im Reality-Rampenlicht – von „We Love Lloret“ bis zu zahlreichen weiteren Formaten. Wer sie kennt, weiß: Laura ist laut, präsent und alles andere als zurückhaltend.

Tiere liebt sie, doch Stallgeruch, harte Arbeit und fehlender Komfort fordern sie heraus. Putzen und Kochen überlässt sie lieber anderen – sie setzt auf gute Stimmung und Teamgeist. Styling ist für sie Pflicht, Kaffee am Morgen ein Muss.

Maki Doric

Maki wurde durch das „Sommerhaus der Normalos“ bekannt – als gestylter Macho mit Hang zur Eskalation. Doch hinter der Fassade steckt ein Mann, der gelernt hat, hart zu sein und gleichzeitig mit seiner Verletzlichkeit zu leben. Heute zeigt er sich reflektierter, ehrgeiziger und kontrollierter.

Tiere und Insekten sind für ihn der blanke Horror, Stallgeruch und Hofarbeit völliges Neuland. Trotzdem will Maki raus aus der Komfortzone und beweisen, dass er mehr ist als nur der Schönling vor dem Spiegel. Anpacken statt posieren – das ist sein Motto.

Nadja Großmann

Nadja Großmann kennt das Landleben – Pferde, Kühe und Stallgeruch gehörten früher zu ihrem Alltag. Heute lebt sie in München, verdient ihr Geld als Beauty-Queen mit eigenem OnlyFans-Kanal und investiert viel in Styling und Skincare.

Im Reality-TV ist Nadja längst etabliert: laut, direkt, kompromisslos ehrlich. Formate wie „Love Fool“ oder „Germany Shore“ zeigten sie als Frau mit klarer Meinung, kurzer Zündschnur und offenem Herzen. Provokation ist bei ihr kein Zufall, sondern Strategie.

Nina Reh

Nina Reh wagt den Schritt aus dem Schatten von Ikke Hüftgold ins Rampenlicht. Mit ihrer Single „Ryan in the Air“ startet die 24-Jährige ihre eigene Karriere – und der Promihof wird zur Bühne für ihr Reality-TV-Debüt. Ländlich aufgewachsen, bringt sie ein Grundgefühl fürs Dorfleben mit.

Tiere liebt sie, besonders Kühe – doch Schmutz ist ihr größter Feind. Hygiene ist ihr Mantra, Chaos macht sie nervös. Laut, ehrlich, perfektionistisch: Nina organisiert lieber, als sich treiben zu lassen. Ein Putzplan? Für sie selbstverständlich.

Nino Sifkovits

Nino Sifkovits ist das Herzstück des Promihofs – Landwirt, Gastgeber und Aufpasser in einem. Bekannt aus „Diese Ochsenknechts“ und „Unser Hof“, bringt der Steirer echtes Know-how mit: Auf seinem Hof in Dobl züchtet er mit Vater Gerald und Ehefrau Cheyenne rund 200 Tiere.

Für Nino ist Stallarbeit Alltag: füttern, misten, organisieren – Nachhaltigkeit inklusive. Privat lebt er seit 2019 mit Cheyenne Ochsenknecht, ist verheiratet und zweifacher Vater.

Auf dem Promihof sorgt Nino für Struktur, erklärt Aufgaben und achtet auf das Tierwohl. Ob sich die Promis an seine klaren Ansagen halten, bleibt abzuwarten – fest steht: Ohne ihn läuft hier gar nichts.

Paco Herb

Paco Herb ist zurück – und diesmal wird’s dreckig. Der gebürtige Hannoveraner, bekannt aus „Love Island“, „Kampf der Realitystars“ und „Are You The One?“, stellt sich mit dem Promihof seiner bisher härtesten Challenge. Keine Filter, keine perfekten Kameraeinstellungen – nur Stallarbeit, Schmutz und echtes Teamleben.

Im Alltag lebt Paco für Struktur: Parfum, saubere Routinen und Disziplin sind für ihn Gesetz. Tierkot und Chaos? Ein Albtraum. Doch genau darin liegt die Herausforderung. Kühe füttern, Zäune reparieren, Ställe ausmisten – Aufgaben, die ihn an seine Grenzen bringen könnten. Sein Ziel ist klar: gewinnen. Nicht für Likes, sondern für den Beweis, dass hinter dem tätowierten Reality-Star ein echter Kämpfer steckt.

Pinar Sevim

Pinar ist zurück – laut, ehrlich und ohne Maske. Bereits 2008/2009 sorgte sie als Teil von „Mimi & Pinar“ für Aufmerksamkeit, zog sich danach bewusst aus der Öffentlichkeit zurück. Ihr Comeback bei „Kampf der Realitystars“ zeigte: Sie hat nichts von ihrer Direktheit verloren.

Auf dem Promihof will Pinar beweisen, dass sie mehr ist als nur eine polarisierende Stimme. Tiere liebt sie, Stallarbeit schreckt sie nicht ab – solange Respekt und Fairness herrschen. Ekelprüfungen und Krabbeltier-Tests? Nicht ihr Ding. Ihre größte Angst: ausgeschlossen zu werden.

Sandra Sicora

Sandra Sicora ist eine feste Größe im Reality-Kosmos – laut, direkt, loyal und mit einer ordentlichen Portion Temperament. Seit ihrem Durchbruch 2021 bei „Ex on the Beach“ ist sie aus Formaten wie „Temptation Island VIP“, „Prominent getrennt“ oder „The 50“ nicht mehr wegzudenken.

Auf dem Promihof trifft Sandra auf eine Welt ohne Glitzer – dafür mit Mistgabeln, Regeln und Gruppendruck. Doch genau das reizt sie: zu zeigen, dass sie nicht nur Bühne, sondern auch Bodenarbeit kann. Eier sammeln, Stall ausmisten, klare Ansagen – wenn’s sein muss, packt sie an. Ihre größte Angst ist nicht das Verlieren, sondern Ausgrenzung. Mobbing hat sie erlebt – und duldet es kein zweites Mal.

Saskia Beecks

Saskia Beecks, bekannt aus „Berlin – Tag & Nacht“ und „Köln 50667“, wagt mit dem Promihof ihre Reality-TV-Premiere – und tauscht Großstadtflair gegen Stallgeruch. Als Influencerin und Moderatorin ist sie sonst mitten im urbanen Leben, doch nun heißt es: früh aufstehen, anpacken und sich auf das Hofleben einlassen.

Tiere liebt sie, auch wenn sie nie lange welche halten konnte. Putzen? Kein Problem – das macht sie sogar gern. Doch Stallarbeit und der Umgang mit großen Tieren fordern sie heraus. Saskia ist temperamentvoll, laut und direkt – Eigenschaften, die im Hofalltag für Reibung oder Unterhaltung sorgen könnten.

Tim Kühnel

Tim Kühnel ist zurück – und diesmal geht’s aufs Land. Seit seinem Sieg bei „Love Island“ 2020 und dem Triumph bei „Prominent getrennt“ zählt der 29-Jährige zu den charmantesten Gesichtern der Reality-Welt. Locker, gepflegt und seit Kurzem wieder Single, bringt er nicht nur Flirtpotenzial, sondern auch Ehrgeiz mit auf den Promihof.

Privat lebt Tim in Sindelfingen mit seiner Mutter – getrennte Etagen, aber familiär verbunden. Sein Alltag? Eine Mischung aus Sport, gesunder Ernährung und Partynächten. Handwerkliches Talent? Fehlanzeige. Dafür setzt er auf Disziplin, Coolness und Performance bei den Challenges.

Gesichtspflege, Sonnenbrille und Styling sind für ihn Pflicht – aber Tim bleibt unkompliziert und startklar in 15 Minuten. Kühe, Schafe und Stallarbeit sind Neuland, doch keine Angstgegner. Nur Schlangen und Insekten bringen ihn aus dem Konzept.

Das Konzept: Worum dreht es sich bei „Der Promihof“?

Mit „Der Promihof“ startet ein Reality-Experiment der besonderen Art: Eine bunte Mischung aus bekannten TV-Gesichtern und frischen Reality-Newcomern wird aufs Land geschickt – genauer gesagt auf einen abgelegenen Bauernhof in Polen. Dort treffen Großstadtgewohnheiten auf Stallgeruch, und statt Glamour gibt’s Gummistiefel. Die Promis müssen sich nicht nur mit tierischen Mitbewohnern arrangieren, sondern auch mit einem strengen Regelwerk, das über ihren Verbleib entscheidet. Wer sich geschickt ins Rampenlicht spielt und die Konkurrenz hinter sich lässt, hat die Chance, sich am Ende die Krone als „Hof-König“ oder „Hof-Königin“ zu sichern.

Die Spielregeln werden gleich zu Beginn knallhart präsentiert – und ihre Einhaltung wird streng überwacht. Dafür zuständig ist Landwirt Nino Sifkovits, der gemeinsam mit seiner Frau Cheyenne Ochsenknecht einen Hof in der Steiermark betreibt und seine Erfahrung nun ins Format einbringt. Auf dem Promihof ist er nicht nur Aufpasser, sondern auch Spielleiter: Jeder Regelverstoß kostet bares Geld, denn die Promis kämpfen um einen Jackpot von 100.000 Euro – der sich mit jedem Fehltritt verringert.

Das Format setzt auf eine Mischung aus Strategie, Ausdauer und Gruppendynamik. In der „Bauer Bänk“ können die Kandidatinnen und Kandidaten den Jackpot retten oder sogar aufstocken. Das „Mätsch-Feld“ entscheidet über das begehrte „Safety-Ticket“, das vor dem Rauswurf schützt. Und beim „Großen Ausmisten“ wird es ernst: Die Gruppe muss entscheiden, wer den Hof verlassen muss – und wer weiterhin um Ruhm, Geld und Titel kämpfen darf.