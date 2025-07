Deutschland – Polen heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der Frauen-EM 2025

Die Frauenfußball-EM 2025 findet vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz statt und verspricht spannende Spiele. Insgesamt 16 Teams treten in vier Gruppen gegeneinander an, um den begehrten Titel zu gewinnen. England geht als Titelverteidiger ins Turnier, während die automatisch qualifizierte Schweiz als Gastgeber auf heimischem Boden für Überraschungen sorgen könnte.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zählt traditionell zu den stärksten Teams Europas. Mit acht EM-Titeln sind sie Rekordsieger des Turniers und gehören auch 2025 wieder zum Favoritenkreis. Nach dem Vize-Europameistertitel 2022 wollen die DFB-Frauen erneut um den Titel kämpfen. Die Mannschaft hat sich souverän für das Turnier qualifiziert und tritt in der Gruppenphase gegen starke Gegner an. Besonders die Begegnung mit Dänemark wird als Schlüsselspiel gesehen. Die Vorbereitung des deutschen Teams verlief vielversprechend, mit soliden Leistungen in Testspielen und einer eingespielten Mannschaft. Trainer Christian Wück setzt auf eine Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und jungen Talenten, die frischen Wind ins Team bringen. Die Erwartungen sind hoch. Die deutschen Frauen hoffen, ihre Erfolgsserie fortzusetzen und erneut um den Titel mitzuspielen. Allerdings müssen sie auf Lena Oberdorf verzichten, die nach einer schweren Knieverletzung nicht rechtzeitig fit wurde.

Am ersten Spieltag tritt das deutsche Team gegen die Mannschaft von Polen an. Wir liefern Ihnen alle Infos dazu.

Deutschland vs. Polen heute: Wann ist Anstoß in der Fußball-EM der Frauen?

Gemäß dem Spielplan der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025 findet das Spiel zwischen Deutschland und Polen heute am Freitag, dem 4. Juli 2025, statt. Anstoß ist um 21 Uhr im Kybunpark St. Gallen. Dabei handelt es sich um das Stadion des schweizerischen FC St. Gallen in Winkeln, das im Westen der Stadt liegt. Die Arena wurde 2008 eröffnet und fasst knapp 20.000 Zuschauer. Sie liegt in 652 Meter Höhe über dem Meeresspiegel und ist damit das am höchsten gelegene Stadion im Schweizer Profi-Fußball.

Deutschland – Polen heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der Frauen-EM 2025

Die Fußball-EM der Frauen 2025 startete am 2. Juli 2025. Alle Spiele laufen im frei empfangbaren Fernsehen, da sich ARD und ZDF die exklusiven Verwertungsrechte gesichert haben. Die Spiele werden also bei der ARD oder dem ZDF übertragen. Streams sind je nach Sender in der ARD-Mediathek, auf sportschau.de oder zdf.de verfügbar.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie Deutschland vs. Polen im Überblick:

Spiel: Deutschland – Polen, Fußball-EM der Frauen 2025, Gruppenphase Gruppe C, Spieltag 1 von 3

Datum: 4. Juli 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Ort: Kybun Park, St. Gallen, Schweiz

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

Deutschland gegen Polen in der Frauen-EM 2025: Gesamt-Bilanz der beiden Teams

Das Portal fussballdaten.de hat uns freundlicherweise mit diesen Zahlen und Fakten versorgt: Die Frauen aus Deutschland und Polen sind sich bisher sechsmal im Wettkampf begegnet – jedes dieser Matches hat Deutschland gewonnen. In der Quali zu dieser EM lief es so: 3:1 (4. Juli 2024), vorher 4:1 (31. Mai 2024). Ein Testspiel der beiden Teams am 13. April 1995 endete 8:0 für die deutschen Frauen. Die Torbilanz aller Spiele der beiden Mannschaften liegt bei 28:3 für Deutschland.