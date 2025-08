„Deutschlands dümmster Promi“: Diese Stars sind dabei - alle Infos zur Show

„Deutschlands dümmster Promi“: Wenn Wissen zur Gefahr wird und Logik ins Aus führt, steht alles auf dem Kopf. In einem neuen Comedy-Game-Format zählt nicht die höchste Punktzahl, sondern das genaue Gegenteil. Acht Prominente treten gegeneinander an – mit dem Ziel, möglichst wenig zu glänzen. Wer zu klug agiert, wer die Aufgaben zu gut löst, scheidet aus. Nur wer konsequent scheitert, hat die Chance auf den Titel, den niemand haben will. Willkommen bei einer Show, in der Gewinnen gleich Verlieren bedeutet – und Denkpausen zum strategischen Vorteil werden. Wer verblüfft mit Lösungsgeschick? Wer steht auf dem Schlauch? Und wer spielt sich schnell ins Aus?

Und was ist, wenn einer oder eine sich nur dumm stellt? In einem Format wie „Deutschlands dümmster Promi“ wäre es nicht einmal der dümmste Trick: Klug sein und dabei möglichst unauffällig scheitern. Das wäre taktische Genialität unter dem Deckmantel der völligen Ahnungslosigkeit. Warten Sie es gemeinsam mit uns ab – wir liefern zunächst einmal die bisher bekannten Einzelheiten.

Start von „Deutschlands dümmster Promi“ - wann geht es los?

Zu diesem Thema verweisen wir auf die dürftige digitale Pressemitteilung von ProSieben. Wörtlich heißt es dort am 11. Juli 2025: „‘Deutschlands dümmster Promi‘– im Herbst 2025 auf ProSieben und kostenlos auf Joyn“. Das war‘s, mehr können wir Ihnen zurzeit beim besten Willen nicht anbieten. Unsere Redaktion bleibt am Ball und meldet sich, sobald etwas Neues durchsickert.

Sendetermine von „Deutschlands dümmster Promi“: Wann läuft die Show?

Geschichte wiederholt sich also doch: Wenn man keinen blassen Schimmer vom Starttermin hat, bleiben auch die angekündigten sechs Sendetermine hinter dem Schleier der Zukunft verborgen. Sie kennen das ja schon. Doch auch hier gilt: Wir halten für Sie Augen und Ohren offen. Wenn wir Präziseres ermitteln können, erfahren Sie es hier als Erste.

Die Teilnehmer von „Deutschlands dümmster Promi“

Immerhin: Die Liste der Anwärter auf den Titel „Deutschlands dümmster Promi“ hat ProSieben bereits enthüllt. Hier ist sie:

Marc Bator – Seriös und sachlich, steht für glaubwürdige Nachrichtenmoderation ( Tagesschau, Sat.1 ).

Mario Basler – Direkt und meinungsstark, bekannt für seinen unverblümten Fußballkommentar.

Gloria-Sophie Burkandt – Markus-Söder-Tochter, modelt, schauspielert und macht in New York ihren Doktor ( bunte.de )

Dolly Buster – Provokativ und kreativ, wandelte sich vom Erotikstar zur Künstlerin, Autorin und Tierschützerin.

Alessia Herren – Emotionale und familiäre Persönlichkeit aus der Reality-TV-Welt.

Gülcan Kamps – Charmant und medienerfahren, überzeugt als Moderatorin und Unternehmerin.

Calvin Kleinen – Extrovertiert und präsent, prägt die Reality-TV-Szene (zum Beispiel „Temptation Island“) mit Humor und Selbstinszenierung.

Johannes „Joe“ Laschet – Stilbewusst und traditionsliebend, bekannt als Gentleman-Influencer mit Sinn für Mode. Sohn von CDU-Mann Armin Laschet.

Moderatoren des neuen Formats sind Amira Aly und Christian Düren. Sie moderieren zum ersten Mal gemeinsam eine Show. „Deutschlands dümmster Promi“ ist ein Lizenzformat der BBC und wird von Redseven Entertainment produziert.