"Bachelorette" 2023 gestern am 26. Juli 2023: Wer ist raus?

Wer ist raus bei "Die Bachelorette" 2023 gestern am 26. Juli 2023 in Folge 3? Wieder bekamen zwei Kandidaten keine Rose von Jennifer Saro.

In der neuesten Episode fällte die neue Bachelorette Jennifer Saro die nächsten schwierigen Entscheidungen. Nachdem bereits in den ersten beiden Wochen jeweils zwei Männer das Haus verlassen mussten, setzte sich dieses Muster auch in der dritten Folge fort, als erneut zwei weitere Kandidaten ihre Koffer packen mussten. Interessanterweise entschied sich einer der Männer sogar freiwillig zu gehen.

Nun fragen sich die Fans gespannt: Wer ist raus bei "Die Bachelorette" 2023 nach Folge 3, gestern am 26. Juli 2023? Welche "Bachelorette"-Kandidaten 2023 sind weiter dabei? Hier finden Sie alle Infos zu Folge 3.

"Die Bachelorette" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 26. Juli 2023?

Kinan und Baro erhalten keine Rose in Folge 3 von "Die Bachelorette" 2023. Baro, der letzte Woche noch für viele überraschenderweise eine Rose bekam, kündigte bei den anderen Männern schon während der Sendung an, dass Jenny nicht die Richtge für ihn sein und er keine Gefühle für sie empfinde. Er wollte die Zeit allerdings noch genießen und teilte seine Gedanken der Bachelorette daher erst in der finalen Nacht mit.

Als Folge dessen erhielt er keine Rose. Auch sein Mitstreiter Kinan, der erst seit einer Woche neu dabei war, musste die Show verlassen - er konnte nicht überzeugen und hinterließ bei seinen Gesprächsversuchen mit Jenny keinen guten Eindruck.

In Folge 3 von "Die Bachelorette" wurde es emotional. Vor der Entscheidung wer gehen muss, gab es den ersten Kuss der Staffel und dann brach Bachelorette Jennifer Saro auch noch nach dem gemeinsamen Gruppen-Date in Tränen aus! Weshalb? Der Grund dafür war das Vermissen ihres Sohnes. Obwohl der knapp Einjährige in Thailand bei einer mitgereisten Freundin in guten Händen ist, vermisste Jenny ihn zutiefst. In der Nacht der Rosen und vor den anstehenden Gesprächen mit den noch übrigen Männern teilte sie ihren Schmerz.

"Die Bachelorette 2023": Wer ist raus?

Sechs Kandidaten sind mittlerweile raus in Staffel 10 von "Die Bachelorette" 2023. Hier ist die Übersicht:

Baro (25) aus Köln (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Kinan (26) aus Berlin (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Mike (27) aus Hamburg (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Julian (38) aus Düsseldorf (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Thomas (29) aus Langenhagen (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Tim (31) aus Düsseldorf (raus in Folge 1)

Welche Kandidatinnen sind bei "Die Bachelorette" 2023 weiter dabei?

Und zwei weitere Kandidaten sind wieder raus - damit kämpfen nach Folge 3 bei "Die Bachelorette" 2023 auf RTL noch 13 Teilnehmer um das Herz von Jennifer Saro. Wer ist weiter dabei?

Das ist der Überblick:

Adrian (27) aus Aachen

Alexander (27) aus Mannheim

André (30) aus Überlingen am Bodensee

am David (25) aus Langweiler

Fynn (25) aus Adendorf (Lüneburg)

(Lüneburg) Gianluca (27) aus München

Jesaia (27) aus Stuttgart

Jesper (24) aus Hamburg

Kaan (26) aus Duisburg

(26) aus Oguzhan (27) aus Hamburg

Oliver (27) aus Berlin

Pedro (31) aus Hamburg

Yannick (30) aus Bad Brückenau

"Die Bachelorette 2023": Folge 3 von Staffel 10 als Wiederholung sehen

Übertragung von "Die Bachelorette" 2023 ist immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL. Zusätzlich können die Folgen bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf der Plattform RTL+ im Stream angesehen werden. Für Zuschauer, die eine Folge im Fernsehen verpasst haben, besteht die Möglichkeit, sie auf RTL+ als Wiederholung nachzuholen.

Wann läuft die nächste Folge 4 von "Die Bachelorette"?

Es gibt nun noch fünf weitere Sendetermine von "Die Bachelorette" 2023. Die Folge 4 läuft am 2. August 2023 ab 20.15 Uhr auf RTL und ist bereits jetzt schon online auf RTL+ zu sehen.