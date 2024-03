"Die Bachelors" 2024: Übertragung und Wiederholung im TV oder Live-Stream

"Der Bachelor" ist 2024 im Doppelpack zurückgekehrt: Wie läuft die Übertragung von "Die Bachelors" im TV oder Live-Stream? Gibt es eine ganze Folgen als Wiederholung?

Bei RTL werden 2024 wieder eifrig Rosen an die Damenwelt verteilt. Sendetermine der Dating-Show "Die Bachelors" gibt es schon seit Mitte Januar 2024 - es ist bereits die 14. Staffel der Rosen-Show. "Bachelors", hinten mit "s", ein Plural? Jawohl, richtig gelesen: Die begehrten Junggesellen treten 2024 im Doppelpack an. Diesmal versuchen deshalb auch gleich 30 Frauen, das Herz der Rosenkavaliere zu erobern. Das Liebesspektakel begann 2024 nicht im Ausland, sondern bereits in Deutschland. Die Kandidatinnen wollen versuchen, sich in der Villa und bei ausgewählten Dates den beiden Bachelors Sebastian Klaus und Dennis Gries von ihrer besten Seite zu zeigen.

Wann und wo findet die Übertragung von "Die Bachelors" 2024 statt? Gibt es einen Live-Stream, und sind die beiden Herzensbrecher auch in der Wiederholung zu sehen? Hier liefern wir Ihnen alle Infos zur Datingshow.

"Die Bachelors" 2024: Übertragung im TV und Stream

"Die Bachelors" 2024 läuft seit Mittwoch, dem 17. Januar 2024, auf RTL im Free-TV. Sendezeit ist natürlich die Prime Time: 20.15 Uhr. Seitdem werden die weiteren Folgen der Staffel 14 von "Die Bachelors" jede Woche mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

"Die Bachelors" 2024 werden nicht nur im linearen Programm des Senders übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abonnement von RTL+ besitzt, kann die Sendung auch über den Live-Stream der Streaming-Plattform im Internet verfolgen.

Für alle, die nicht lange auf die nächste Folge warten wollen, gibt es gute Nachrichten: Ebenfalls auf RTL+ stehen alle Folgen schon eine Woche vor der jeweiligen TV-Ausstrahlung zur Verfügung. Voraussetzung hierfür ist wie beim Live-Stream eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei RTL+.

Die Grundversion von RTL+ namens "Free" ist kostenfrei. Nutzer können hier die Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox etc.) mindestens eine Woche nach der TV-Ausstrahlung kostenlos online verfolgen, indem sie sich registrieren. Die "Premium"-Version, notwendig für Live-Übertragungen, kostet 6,99 Euro pro Monat. Für zusätzliche Features wie simultanes Streaming auf zwei Geräten steht die Option "Max" zur Verfügung, die Ihr Konto mit 12,99 Euro monatlich belastet. Neue Kunden haben die Möglichkeit, alle kostenpflichtigen Modelle 30 Tage lang kostenlos zu testen, und die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. Aktuelle Fakten und Zahlen zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters.

"Bachelors 2024": Ganze Folgen als Wiederholung

Bisher gibt es keine Wiederholungen der Sendung im linearen TV. Fest steht aber, dass alle Folgen nach TV-Ausstrahlung kostenfrei beim Streaming-Anbieter RTL+ abgerufen werden können - zumindest eine Zeit lang. Sobald es weitere Informationen zur Wiederholung aller Folgen im TV gibt, werden wir Sie hier darüber informieren.

Das sind die Bachelors von Staffel 14

Der "Bachelors" 2024 heißen Sebastian Klaus und Dennis Gries. Hier ihre Steckbriefe:

Name: Sebastian Klaus

Alter : 35 Jahre

: 35 Jahre Beruf: Sales Manager in der Immobilien-Branche

Wohnort: Hamburg

Hobbys: Fitness/Skifahren/Calisthenics, Gesellschaftsspiele mit der Familie

Single: Seit einem Jahr