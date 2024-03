"Die Bachelors" am 13. März 2024: Wer ist raus im Halbfinale?

Kurz vor dem Finale mussten zwei Kandidatinnen "Die Bachelors" 2024 verlassen. Hier erfahren Sie wer in Folge 9 gehen musste.

Die zwei Bachelors, Sebastian Klaus und Dennis Gries, des neuen Formats der Sendung stehen knapp vor dem Finale. Ihre Suche nach der wahren Liebe könnte im Finale erfolgreich sein. Viele Kandidatinnen der Sendung mussten bereits gehen, so dass im Halbfinale nur sechs Damen im Rennen waren. Trotz der Trennungen von Bachelor-Paaren geben die Teilnehmerinnen nicht auf - allerdings nicht immer mit Erfolg. Zwei weitere Kandidatinnen mussten im Halbfinale am 13. März 2024 die Sendung verlassen.

Hier finden Sie Informationen zur Folge am 13. März und zu den Kandidatinnen, die nach Hause gehen mussten.

"Die Bachelors" 2024 gestern: Wer ist am 13. März 2024 rausgeflogen?

In der neunten Folge der RTL-Show, dessen Format auf " Der Bachelor" basiert, standen die Dreamdates auf Mauritius an. Zu diesen durften die beiden Bachelors nicht alle Kandidatinnen einladen und in der berühmten "Nacht der Rosen" müssen sie sich dann entscheiden. Da Sebastian und Dennis nur jeweils zwei Rosen zu vergeben hatten, mussten von den sechs Teilnehmerinnen des Halbfinales zwei gehen. Nur für vier von ihnen geht es weiter in das Finale.

Lissy aus Team Dennis und Kim aus Team Sebastian werden nicht am Finale teilnehmen können, da sie in der Folge 9 keine Rosen von ihren Bachelorn erhalten haben.

"Die Bachelors" 2024: Wer ist raus?

Von den 30 Frauen konnten nur 22 mit nach Südafrika. Ab da an hat das Dating begonnen und sie mussten wöchentlich ihre jeweiligen Bachelors von sich überzeugen, damit sie eine Rose für ihre weitere Teilnahme erhalten konnten. Nicht alle hatten das Glück - viele Kandidatinnen mussten die Show bereits verlassen. Hier finden Sie die Kandidatinnen, die die Sendung bereits verlassen mussten, in einer Übersicht:

Gina

Ina

Laura D.

D. Lavinia

Lisa W.

Mina

Vivien

Laura B.

B. Laura S.

S. Selin

Fabienne

Anna L.

Anna W.

Bianca

Annika

Brenda

Jenny

Stephanie

Kim-Yva

Jessica

Lisa G.

Leonie

Kim

Lissy

Welche Kandidaten sind bei "Die Bachelors" 2024 noch dabei?

In der Doppel-Staffel geht es in die finale Runde. Mit jeweils zwei Damen gehen Sebastian und Dennis weiter in das Finale. Die Dreamdates der Folge 9 ermöglichten die Entscheidungen: die beiden Rosenkavaliere wissen nach den heißen und verwirrenden Dates, mit wem sie in das Finale gehen möchten. Für diese Kandidatinnen geht es weiter im Rennen für die wahre Liebe:

Eva (Team Sebastian )

) Larissa (Team Sebastian )

(Team ) Katharina (Team Dennis )

) Rebecca (Team Dennis )

"Die Bachelors" 2024: Wird es eine Wiederholung von Folge 9 geben?

Im Free-TV ist keine Wiederholung von "Die Bachelors" bekannt. Sollten Sie aber die Sendung verpasst haben, können Sie im hauseigenen Streamingdienst RTL+ auf die aktuelle Folge, sowie ältere Folgen von "Die Bachelors" 2024 zugreifen.

Wann ist die nächste Folge von "Die Bachelors" 2024?

Laut den Sendeterminen von "Die Bachelors" 2024 gibt es in der neuen Staffel der Show insgesamt nur zehn Folgen. Die zehnte und letzte Folge ist das große Finale: Die Kandidatinnen und die beiden Junggesellen haben noch die Chance auf die große Liebe. Das Finale ist laut dem Sender Sat.1 für den 20. März 2024 um 20.15 Uhr geplant. Wer bekommt die letzten Rosen der Staffel?