„Die Bachelors“ 2025: Wer ist raus? Spoiler zu Folge 2

Die neue Staffel der RTL-Dating-Show „Die Bachelors“ gibt es seit Juni 2025 wieder im TV und Stream zu sehen. Wie bereits in der vergangenen Staffel stehen auch 2025 wieder zwei Männer im Mittelpunkt, die auf der Suche nach einer Partnerin sind. Dieses Mal nehmen Martin Braun (35) aus Köln und Felix Stein (32) aus Berlin diese Rolle ein. Martin ist im Bereich Versicherungen und Finanzanlagen tätig, während Felix als Fotograf und Social-Media-Host arbeitet.

Die beiden Männer treffen auf insgesamt 26 Teilnehmerinnen bei „Die Bachelors“ 2025. Ein Teil des Formats spielt in Kapstadt in Südafrika, wo verschiedene Gruppen- und Einzeldates geplant sind. Bereits in der Auftaktfolge schieden vier Kandidatinnen aus. In der zweiten Episode, die seit dem 18. Juni 2025 auf RTL+ abrufbar ist und am 25. Juni im linearen Fernsehen ausgestrahlt wird, müssen zwei weitere Teilnehmerinnen die Sendung verlassen. Alle Infos zu Folge 2 von „Die Bachelors“ 2025 finden Sie hier in diesem Artikel.

„Die Bachelors“ 2025: Wer ist in Folge 2 rausgeflogen?

In der zweiten Folge von „Die Bachelors“ 2025 geht es für die beiden Männer und die 22 verbliebenen Kandidatinnen richtig los. Nach der ersten Nacht der Rosen stehen nun die ersten Gruppen- und Einzeldates an, bei denen sich erste Gespräche vertiefen und das Kennenlernen intensiver wird. Einige Frauen werden auf einen Katamaran eingeladen, wo sie mit den Bachelors ins Gespräch kommen. Die Stimmung ist gelöst, es wird geflirtet, und auch innerhalb der Gruppen wird genau beobachtet, wer mit wem besonders gut harmoniert.

Die beiden Einzeldates führen jeweils in luftige Höhen. Felix verbringt Zeit mit Nadine H., die gemeinsam mit ihm an einem Kran in die Höhe gezogen wird. Mit weitem Blick über die Landschaft lernen sie sich näher kennen. Martin trifft sich mit Leonie, mit der er eine Runde im Riesenrad dreht. Anschließend gehen die beiden noch gemeinsam spazieren und führen ruhige, persönliche Gespräche.

Am Ende von Folge 2 steht erneut die Entscheidung an, wer eine Rose bekommt. Für zwei Frauen endet das Abenteuer an diesem Punkt. Martin entscheidet sich, Sarah nach Hause zu schicken, während Felix Teresa keine Rose überreicht.

„Die Bachelors“ 2025: Wer ist bereits raus?

26 Kandidatinnen gingen bei „Die Bachelors“ 2025 ins Rennen um die große Liebe. Diese sechs Singles mussten die Show bereits verlassen:

Christina aus Köln, 28 (raus in Folge 1)

Lisann aus Halle, 30 (raus in Folge 1)

Nadine M. aus Hamburg, 27 (raus in Folge 1)

Vanessa aus Regensburg, 31 (raus in Folge 1)

Sarah aus Berlin, 36 (raus in Folge 2)

Teresa aus Graz, 32 (raus in Folge 2)

Welche Kandidatinnen sind bei „Die Bachelors“ 2025 weiter dabei?

Für diese 20 Single-Damen geht die Reise bei „Die Bachelors“ 2025 weiter:

Ann-Kathrin aus Mülheim an der Ruhr, 35

Aylin aus München, 32

Clara aus Hamburg, 27

Corinna aus Offenbach, 27

Esra aus Düsseldorf, 28

Hannah aus Köln, 25

Isabelle aus Düsseldorf, 31

Lena aus Berlin, 30

Leonie aus Ostfildern, 26

Linda aus Berlin, 27

Louisa aus Brücken, 31

Mareike aus Düsseldorf, 31

Michelle aus Duisburg, 31

Nadine H. aus Köln, 30

Natalie aus Ingolstadt, 34

Paulina aus Hamburg, 26 Jahre

Regina aus Düsseldorf, 29 Jahre

Seyma aus Schwäbisch Gmünd, 31 Jahre

Viktoria aus Sindelfingen, 26

Viviane aus Verden, 34

„Die Bachelors“ 2025: Folge 2 von Staffel 15 als Wiederholung sehen

Die zweite Folge der diesjährigen Staffel von „Die Bachelors“ steht seit dem 18. Juni 2025 auf RTL+ bereit. Die Streamingplattform ermöglicht es, die Episode jederzeit und mehrfach abzurufen. Im Rahmen der TV-Übertragung von „Die Bachelors“ 2025 wird die Folge am Mittwoch, dem 25. Juni 2025, im Free-TV gezeigt. Eine Wiederholung der Episode im regulären Fernsehprogramm ist aktuell nicht vorgesehen.

Wann läuft die nächste Folge 3 von „Die Bachelors“ 2025?

Ein Blick auf die Sendetermine von „Die Bachelors“ 2025 verrät, dass die dritte Folge von Staffel 15 bereits am Mittwoch, dem 25. Juni 2025, bei RTL+ bereitgestellt wird. Im TV läuft Folge 3 dann am 2. Juli 2025 über die Bildschirme.