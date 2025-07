„Die Bachelors“ 2025: Wer ist raus? Spoiler zu Folge 4

Mit „Die Bachelors“ setzt RTL das Format der doppelten Rosen fort und zeigt erneut zwei Junggesellen, die parallel nach der Liebe suchen. Felix Stein ist 32 und kommt aus Berlin. Er ist Fotograf, Content Creator und Social‑Media-Host. Außerdem ist er Vater eines fünfjährigen Sohnes. Martin Braun ist 35 und kommt aus Köln. Er ist Versicherungs- und Finanzanlagefachmann. Auch er ist Vater und erzieht zwei kleine Töchter.

Seit dem 18. Juni 2025 verteilen die beiden in zehn Folgen in Südafrika ihre Rosen. Insgesamt gingen 26 Kandidatinnen ins Rennen um die Gunst der beiden Single-Männer.

Einige Kandidatinnen mussten bereits ihre Koffer packen. So hat es auch in der vierten Folge ganze drei Frauen erwischt. Hier erfahren Sie, wer die Show in Folge 4 verlassen hat.

„Die Bachelors“ 2025: Wer ist in Folge 4 rausgeflogen?

In der vierten Folge von „Die Bachelors“ ging es für alle Show-Teilnehmer zunächst an den gleichen Ort. Doch dort erwarteten sie unterschiedliche Aufgaben. Felix seine Gruppe musste sich in einer Art Escape-Room beweisen. Während Martins Gruppe vor Ort die Erschrecker spielte, um die anderen zu verunsichern. Anschließen verbrachten alle den Abend zusammen in der Villa.

Am nächsten Tag standen zwei Einzeldates an. Für Martin und Lena ging es zunächst auf einen Roadtrip. Danach schauten sie sich gemeinsam den Sonnenuntergang an. Die Chemie zwischen beiden schien zu stimmen, da es zum zweiten Kuss der Staffel kam. Für Felix und sein Date Aylin lief es nicht ganz so perfekt. Die zwei wurden auf eine Safari in der südafrikanischen Wildnis geschickt. Danach hieß es baden in der Natur und abschließen ein Abend im Kerzenlicht. Doch das Gespräch dort verlief etwas gehemmt. Felix hatte sich mehr Offenheit von seinem Gegenüber gewünscht.

Als dann die Nacht der Rosen anstand, kam es zunächst zu einer kleinen Überraschung. Kandidatin Regina wechselte von Felix zu Martin, da sie keine Verbindung zu Felix spürte. Bei der Verteilung der Rosen gingen anschließend drei Kandidatinnen leer aus. Während Martin keine Rosen für Regina und Natalie hatte, verteilte Felix keine Rose an Aylin.

„Die Bachelors“ 2025: Wer ist bereits raus?

Insgesamt 26 Kandidatinnen gingen ins Rennen um Martins und Felix Zuneigung. Diese Teilnehmerinnen mussten die Sendung bereits verlassen:

Christina aus Köln, 28 (raus in Folge 1)

Lisann aus Halle, 30 (raus in Folge 1)

Nadine M. aus Hamburg, 27 (raus in Folge 1)

Vanessa aus Regensburg, 31 (raus in Folge 1)

Sarah aus Berlin, 36 (raus in Folge 2)

Teresa aus Graz, 32 (raus in Folge 2)

Louisa aus Brücken, 31 (raus in Folge 3)

Mareike aus Düsseldorf, 31 (raus in Folge 3)

Regina aus Düsseldorf, 29 Jahre (raus in Folge 4)

Natalie aus Ingolstadt, 34 (raus in Folge 4)

Aylin aus München, 32 (raus in Folge 4)

Welche Kandidatinnen sind bei „Die Bachelors“ 2025 weiter dabei?

Diese Kandidatinnen hoffen weiterhin auf Rosen von Felix und Martin:

Ann-Kathrin aus Mülheim an der Ruhr, 35

Clara aus Hamburg, 27

Corinna aus Offenbach, 27

Esra aus Düsseldorf, 28

Hannah aus Köln, 25

Isabelle aus Düsseldorf, 31

Lena aus Berlin, 30

Leonie aus Ostfildern, 26

Linda aus Berlin, 27

Michelle aus Duisburg, 31

Nadine H. aus Köln, 30

Paulina aus Hamburg, 26 Jahre

Seyma aus Schwäbisch Gmünd, 31 Jahre

Viktoria aus Sindelfingen, 26

Viviane aus Verden, 34

„Die Bachelors“ 2025: Folge 4 von Staffel 15 als Wiederholung sehen

Die vierte Folge von „Die Bachelors“ kann seit dem 2. Juli 2025 auf RTL+ gestreamt werden. Um die Episode dort zu sehen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter. Dieses erhalten Sie aktuell ab 5,99 Euro pro Monat. Im regulären Fernsehen läuft die vierte Folge am Mittwoch, dem 16. Juli 2025. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr auf RTL. Eine Wiederholung ist dort nicht angesetzt.

Wann läuft die nächste Folge von „Die Bachelors“ 2025?

Den Sendeterminen nach läuft die fünfte Folge von „Die Bachelors“ am 23. Juli 2025 auf RTL im klassischen Fernsehprogramm. Dort startet die Übertragung zur Primetime um 20.15 Uhr. Auf dem Streamingportal RTL+ ist die Episode bereits ab dem 9. Juli 2025 abrufbar.