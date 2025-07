„Die Bachelors“ 2025: Wer ist raus? Spoiler zu Folge 6

Die aktuelle Staffel der RTL-Dating-Show „Die Bachelors“ ist seit Juni 2025 sowohl im Fernsehen als auch im Streaming verfügbar. Wie schon im Vorjahr stehen auch dieses Mal zwei Männer im Fokus, die nach einer Partnerin suchen. Die diesjährigen Protagonisten sind Martin Braun (35) aus Köln und Felix Stein (32) aus Berlin. Martin arbeitet im Bereich Versicherungen und Finanzanlagen, während Felix als Fotograf und Social-Media-Host aktiv ist.

Insgesamt treten 26 Single-Damen bei „Die Bachelors“ 2025 an, um das Herz eines der beiden Männer zu erobern. Ein Teil der Show wird in Kapstadt, Südafrika, gedreht, wo verschiedene Gruppen- und Einzel-Dates stattfinden. Einige Kandidatinnen mussten bereits die Show verlassen. In der sechsten Episode, die seit dem 16. Juli 2025 auf RTL+ verfügbar ist und am 30. Juli im Free-TV ausgestrahlt wird, mussten erneut drei Frauen ohne Rose die Reise beenden. Weitere Details zu Folge 6 von „Die Bachelors“ 2025 gibt es hier in diesem Artikel.

„Die Bachelors“ 2025: Wer ist in Folge 6 rausgeflogen?

In der sechsten Episode von „Die Bachelors“ 2025 erlebten die beiden Rosenkavaliere Felix und Martin neue Gruppendates. Felix verbrachte Zeit mit Paulina, Hannah, Esra und Nadine und nahm an einer kreativen Mal-Session teil. Martin traf sich hingegen mit Leonie, Lena, Ann-Kathrin und Michelle zu einer intensiven Reformer-Pilates-Stunde. Nach den gemeinsamen Aktivitäten folgte für beide Bachelor jeweils noch ein Einzeldate: Martin ging zusammen mit Leonie auf ein Date, während Felix Zweisamkeit mit Hannah fand. Zwischen Martin und Leonie entstanden romantische Momente, inklusive eines Kusses. Bei Felix blieb die Situation mit Hannah jedoch unklar: Obwohl er sie schätzt, ist er sich unsicher, ob sich eine langfristige Beziehung zwischen den beiden entwickeln könnte.

Am nächsten Tag wartete noch ein weiteres Doppeldate auf die zwei Bachelors und zwei Kandidatinnen: Felix und Martin machten mit Clara und Viktoria eine Quad-Tour, die viel Action mit sich brachte. Im Anschluss verbrachten sie dann noch paarweise Zeit mit den Frauen, bei der auch der ein oder andere Kuss dabei war. In der „Nacht der Rosen“, mit dem Motto „von der Muse geküsst“, sorgte ein freiwilliger Abschied für Aufregung. Michelle entschied sich, die Villa zu verlassen, um auf sich selbst Acht zu geben. Die Entscheidung traf auf großes Bedauern bei ihren Mitstreiterinnen und führte zu vielen Tränen. Wegen Michelles freiwilligen Ausstieg mussten bei der Rosenvergabe keine weiteren Kandidatinnen von Martin gehen. Felix hingegen verabschiedet sich von Esra und Nadine.

Wer ist bereits bei „Die Bachelors“ 2025 raus?

Nach Folge 6 von „Die Bachelors“ 2025 haben folgende Kandidatinnen bereits die Heimreise angetreten:

Christina aus Köln, 28 (raus in Folge 1)

Lisann aus Halle, 30 (raus in Folge 1)

Nadine M. aus Hamburg, 27 (raus in Folge 1)

Vanessa aus Regensburg, 31 (raus in Folge 1)

Sarah aus Berlin, 36 (raus in Folge 2)

Teresa aus Graz, 32 (raus in Folge 2)

Louisa aus Brücken, 31 (raus in Folge 3)

Mareike aus Düsseldorf, 31 (raus in Folge 3)

Regina aus Düsseldorf, 29 Jahre (raus in Folge 4)

Natalie aus Ingolstadt, 34 (raus in Folge 4)

Aylin aus München, 32 (raus in Folge 4)

Corinna aus Offenbach, 27 (raus in Folge 5)

Isabelle aus Düsseldorf, 31 (raus in Folge 5)

Michelle aus Duisburg, 31 (raus in Folge 6)

Nadine H. aus Köln, 30 (raus in Folge 6)

Esra aus Düsseldorf, 28 (raus in Folge 6)

„Die Bachelors“ 2025: Welche Kandidatinnen sind weiterhin dabei?

Diese Single-Damen sind nach Folge 6 immer noch im Rennen:

Ann-Kathrin aus Mülheim an der Ruhr, 35

Clara aus Hamburg, 27

Hannah aus Köln, 25

Lena aus Berlin, 30

Leonie aus Ostfildern, 26

Linda aus Berlin, 27

Paulina aus Hamburg, 26 Jahre

Seyma aus Schwäbisch Gmünd, 31 Jahre

Viktoria aus Sindelfingen, 26

Viviane aus Verden, 34

„Die Bachelors“ 2025: Folge 6 von Staffel 15 als Wiederholung sehen

Seit dem 16. Juli 2025 steht die sechste Folge der aktuellen Staffel von „Die Bachelors“ auf RTL+ zur Verfügung. Die Streaming-Plattform erlaubt es den Nutzerinnen und Nutzern, die Episode jederzeit und mehrfach anzusehen. Im Fernsehen wird die Folge am Mittwoch, dem 30. Juli 2025, im Rahmen der regulären Sendetermine von „Die Bachelors“ 2025 gezeigt. Eine Wiederholung im klassischen TV-Programm ist derzeit nicht vorgesehen.

Wann läuft die nächste Folge 7 von „Die Bachelors“ 2025?

Die Übertragung der siebten Folge von „Die Bachelors“ findet am 6. August 2025, um 20.15 Uhr beim Sender RTL, statt. Ab dem 23. Juli 2025 kann die Folge bereits beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ abgerufen werden.