"Die Bachelors" 2025: Wer ist im großen Finale?

In der neuen Staffel von „Die Bachelors“ bleibt RTL dem bewährten Konzept treu und schickt erneut zwei Männer gleichzeitig auf Liebessuche. Seit dem 18. Juni 2025 verteilen Felix Stein und Martin Braun in Südafrika ihre Rosen. In insgesamt zehn Folgen buhlen 26 Single-Frauen um das Herz eines der beiden Junggesellen.

Felix Stein ist 32 Jahre alt, lebt in Berlin und arbeitet als Fotograf, Content Creator und Social-Media-Host. Zudem ist er Vater eines fünfjährigen Sohnes. Martin Braun, 35, stammt aus Köln und ist als Versicherungs- und Finanzberater tätig. Auch er hat Kinder – zwei Töchter.

In der neunten Folge geht es um den Einzug ins Finale. Welche Kandidatinnen sind raus? Welche Single-Frauen stehen kurz vor dem Sieg? Die Antworten darauf und weitere Infromationen finden Sie in diesem Artikel.

„Die Bachelors“ 2025: Wer ist in Folge 9 rausgeflogen?

Kurz vor dem Finale bringt die neunte Episode von „Die Bachelors“ noch so manche Überraschung mit sich. Zunächst startet die Folge mit den Dreamdates. Martins Date läuft so wie man sich ein Traumdate vorstellt. Es ist voller romanischer Energie und er fühlt sich mit Lena, Leonie und Clara rundum wohl. Bei Felix läuft es währenddessen ganz anders als erwartet. Denn Paulina bricht das Date vorzeitig ab. Der Grund dafür ist der, dass sie erfahren hat, wie intim der Bachelor mit anderen Kandidatinnen geworden ist. Für sie ist das eine klare Grenze, also verlässt sie die Show kurz vor dem Finale freiwillig.

Doch das Drama nimmt damit noch kein Ende. Bei der Rosenvergabe hat Martin den festen Plan eine der Rosen Lena zu geben. Diese zieht ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung. Sie gesteht ihm, dass sie es sich derzeit noch nicht vorstellen kann, eine Partnerschaft mit einem Vater einzugehen. Damit kehrt Lena einer möglichen Zukunft mit Martin den Rücken zu und verlässt die Sendung ebenfalls freiwillig.

Die Entscheidung, wer ins Finale einziehen wird, ist den Bachelors damit quasi abgenommen geworden. Felix verteilt die letzten beiden Rosen an Seyma und Viviane. Martin entscheidet sich für Clara und Leonie.

Wer ist bereits bei „Die Bachelors“ 2025 raus?

Nur vier der ursprünglichen 26 Single-Frauen sind im großen Finale von „Die Bachelors“ 2025. Für diese Kandidatinnen ist die Reise bereits vorbei:

Christina aus Köln, 28 (raus in Folge 1)

Lisann aus Halle, 30 (raus in Folge 1)

Nadine M. aus Hamburg, 27 (raus in Folge 1)

Vanessa aus Regensburg, 31 (raus in Folge 1)

Sarah aus Berlin, 36 (raus in Folge 2)

Teresa aus Graz, 32 (raus in Folge 2)

Louisa aus Brücken, 31 (raus in Folge 3)

Mareike aus Düsseldorf, 31 (raus in Folge 3)

Regina aus Düsseldorf, 29 Jahre (raus in Folge 4)

Natalie aus Ingolstadt, 34 (raus in Folge 4)

Aylin aus München, 32 (raus in Folge 4)

Corinna aus Offenbach, 27 (raus in Folge 5)

Isabelle aus Düsseldorf, 31 (raus in Folge 5)

Michelle aus Duisburg, 31 (raus in Folge 6)

Nadine H. aus Köln, 30 (raus in Folge 6)

Esra aus Düsseldorf, 28 (raus in Folge 6)

Ann-Kathrin aus Mülheim an der Ruhr, 35 (raus in Folge 7)

Hannah aus Köln, 25 (raus in Folge 7)

Linda aus Berlin, 27 (raus in Folge 8)

Viktoria aus Sindelfingen, 26 (raus in Folge 8)

Lena aus Berlin, 30

Paulina aus Hamburg, 26 Jahre

„Die Bachelors“ 2025: Welche Kandidatinnen sind weiterhin dabei?

Das sind die Finalistinnen bei „Die Bachelors“ 2025:

Clara aus Hamburg, 27

Leonie aus Ostfildern, 26

Seyma aus Schwäbisch Gmünd, 31 Jahre

Viviane aus Verden, 34

„Die Bachelors“ 2025: Folge 9 von Staffel 15 als Wiederholung sehen

Die neunte Episode der Dating-Show ist seit dem 6. August 2025 auf der Streamingplattform RTL+ verfügbar und kann dort jederzeit flexibel abgerufen werden. Am 13. August war die Folge nun auch im TV zu sehen. Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung der Streamingplattform ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist. Dieses erhalten Sie aktuell ab 5,99 Euro pro Monat.

Wann läuft das Finale von „Die Bachelors“ 2025?

Ein Blick auf die Sendetermine von „Die Bachelors“ zeigt: Das Finale der Show ist bereits ab dem 13. August 2025 auf RTL+ abrufbar. Im klassischen TV wird die letzte Folge hingegen erst am 27. August um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.