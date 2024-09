„Die Höhle der Löwen“ feiert Zehnjähriges: Produkte und Gründer in der Jubiläumsfolge

Vor 10 Jahren lief die erste Folge der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ bei VOX. Seitdem versuchen Start-Up-Gründerinnen und Gründer die Jury von ihren Ideen zu überzeugen und sie dazu zu bringen, in ihre Unternehmen zu investieren. Die Löwen selbst sind erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer. Durch ihre Expertise können sie dann direkt vor Ort entscheiden, ob und wie viel Geld sie in die Projekte investieren wollen. Die Show ist bekannt für ihre Geschäftsideen und Verhandlungen mit Unterhaltungsfaktor.

Nach nun einer Dekade auf Sendung feiert die „Höhle der Löwen“ Geburtstag und feiert den Meilenstein mit einer Jubiläumsfolge. Neben den üblichen Pitches der Show-Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat sich der Sender noch ein paar Besonderheiten überlegt.

Was passiert in der Jubiläumsfolge? Wann wird diese Folge übertragen? Welche Gründer sind mit welchen Produkten in der Jubiläumsfolge am Start? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

10-jähriges Jubiläum von „Die Höhle der Löwen“: Besonderheiten der Jubiläumsfolge

Zum Jubiläum der Sendung werden nicht nur die üblichen Löwen erwartet. einen wird die Beauty-Expertin Judith Williams aus der einjährigen Pause zurückgeholt. Sie gehört zum Urgestein der Löwen und ist seit Folge eins dabei. Weiterhin sind Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Handelsprofi Ralf Dümmel, Konzernchef Nils Glagau, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler, Wirtschaftsexperte Carsten Maschmeyer, Tijen Onaran und Food-Experte Tillman Schulz Teil der Jury, die zur Jubiläumsfolge gehört. Doch das ist noch nicht alles. Es kommt Nostalgie in der „Höhle der Löwen“ auf, denn auch die Ur-Löwen Jochen Schweizer und Frank Thelen sind einmalig mit dabei.

Somit wird es zwar wie immer einige Pitches und voraussichtlich auch Investitionen in der Jubiläumsfolge geben, doch es wird auch über die Vergangenheit und Highlights der bisherigen Sendung geredet.

„Die Höhle der Löwen“ 2024: Das sind die Gründer und Produkte in der Jubiläumsfolge

„Diamazing Beauty Serum“ aus Zug in der Schweiz

Im Jahr 2018 trat Brigitte Steinmeyer mit ihrem Produkt, dem Diamant Blader, in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ auf. Obwohl sie damals keinen Vertrag abschließen konnte, ist sie entschlossen, bei ihrem zweiten Versuch ein Investment zu sichern. Ihr aktuelles Produkt ist das „Diamazing Beauty Serum“, das einen Diamant-Hyaluron-Komplex enthält. Das Serum zielt darauf ab, in die tiefen Hautschichten vorzudringen, um Pigmentflecken und Hautunreinheiten zu bekämpfen sowie das Hautbild zu verbessern. Die Unternehmerin und Heilpraktikerin betont: „Die Haut wird aufgebaut, gestrafft und gestärkt“. Momentan bietet sie zwei Produkte sowie ein Bürstchen zur Anwendung an. In der aktuellen Jubiläumsstaffel ist die Frage, ob sie einen Deal abschließen kann, denn ihr Angebot umfasst 100.000 Euro für zehn Prozent der Unternehmensanteile.

„DogScan“ aus Erkelenz

Lungenkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Facharzt Ali Bouklloâ erklärt, dass vier von fünf Betroffenen innerhalb von vier Jahren sterben. Eine frühzeitige Erkennung könnte die Heilungschancen auf bis zu 70 Prozent erhöhen. Aktuell gibt es jedoch keine standardisierte Vorsorge. Alexander Maßen aus Mönchengladbach, dessen Vater an Lungenkrebs verstarb, hat mit „Dogscan“ eine Methode entwickelt, bei der Hunde Lungenkrebszellen in Atemproben erkennen. Kunden erhalten ein Test-Kit mit einer speziellen Maske, die innerhalb von fünf Minuten ausgeatmete Aerosole aufnimmt. Fünf speziell trainierte Hunde analysieren die Proben. Mindestens drei müssen ein positives Ergebnis anzeigen, um es als zuverlässig zu werten. Judith Williams, eine der Investoren, zeigt sich emotional: „Die Person, von der ihr sprecht und die das gebraucht hätte, ist meine Mama. Weil es viel zu spät erkannt worden ist“. Es bleibt abzuwarten, ob die Investoren bereit sind, 500.000 Euro für zehn Prozent der Anteile zu investieren.

„Dübelix“ aus Genderkingen (Landkreis Augsburg)

Markus Beck, ein 54-jähriger Schlossermeister aus Rain am Lech, und Robert Sobolewski, 42, Lager-Logistiker aus Biberbach, haben ein neues Ziel: Sie möchten mit ihrem Produkt „Dübelix“ im Handwerkssektor auffallen. Jeder Handwerker kennt die Schwierigkeiten beim Entfernen von Dübeln: Oft wird eine Schraube in den Dübel gesteckt und mit einer Zange herausgezogen, was sowohl anstrengend als auch gefährlich sein kann. „Dübelix“ verspricht eine einfache Lösung: Der Aufsatz lässt sich an gängigen Akkuschraubern anbringen. Mit wenigen Handgriffen wird die Länge des Dübels eingestellt, und der Schrauber entfernt den Dübel schnell und ohne Beschädigungen an der Wand. Ihr Motto lautet: „Einfach und fix geht der Dübel aus der Wand wie nix.“ Beck und Sobolewski möchten mit der Unterstützung aus der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ ihren Artikel in jedem Werkzeugkasten etablieren. Sie bieten 25 Prozent ihrer Anteile für 30.000 Euro an.

„LYKAIA“ aus Aichtal

DHDL-Juror Jochen Schweizer steht für das Schaffen außergewöhnlicher Erlebnisse. Diesen Moment erlebt auch die 30-jährige Jana Baltscheit in „Die Höhle der Löwen“. Vor einigen Jahren startete sie, in ihrem Badezimmer funktionale Pilze anzubauen, und gründete 2020 ihr Start-up „LYKAIA“, das sich auf natürliche Lebensmittel spezialisiert hat. Sie präsentiert den Löwen zwei Produkte: Der Waldkaffee ist ein lösliches Pulver aus Arabica-Bohnen und Pilz-Extrakten. „Das hat den Effekt, dass dieser Kaffee nahezu kein Koffein hat, aber der Cordyceps-Pilz belebt auf natürliche Art und der Lion‘s Mane fördert die Konzentration. Also der ideale Start in den Tag“, erklärt die Gründerin. Der Waldkakao, angereichert mit Reishi und Ashwagandha, sei hingegen für den Abend geeignet. Neugierig probiert Jochen Schweizer sowohl die Getränke als auch die Pilze. Wird er der Gründerin bei der Expansion ihres Start-ups zur Seite stehen, oder zeigt ein anderer Löwe Interesse? Die Gründerin bietet 100.000 Euro für 15 Prozent der Unternehmensanteile an.

„RocketTutor“ aus München

Im jüngsten internationalen Leistungsvergleich PISA haben deutsche Schülerinnen und Schüler besonders schlechte Ergebnisse erzielt, vor allem in Mathematik. Um diesem Anliegen entgegenzuwirken, haben Komaldeep Chahal, Yue Wu und Lionel Rühlemann RocketTutor ins Leben gerufen: einen personalisierten KI-Mathematik-Lehrer, der Nutzer gezielt auf Prüfungen vorbereitet, einschließlich des Abiturs. Die KI erstellt automatisch einen individuellen Lernplan und identifiziert die spezifischen Schwächen der Lernenden. Dadurch kann der Tutor schwierige Inhalte detailliert erklären und in Echtzeit passende Übungen anbieten. Das Gründerteam startete ihr Projekt vor zwei Jahren an der TU München. Laut Yue Wu haben sie im ersten Jahr erreicht, dass jeder zehnte Abiturient in Bayern mit ihrer Plattform für das Mathe-Abitur trainierte. Tech-Unternehmer Frank Thelen untersucht das KI-Start-up und stellt den Gründern Fragen zu ihrer Nachhilfe-App. Judith Williams hebt die Bedeutung ihres Themas hervor: „Das Thema, das ihr aufgreift, finde ich sensationell. Bildung ist das wichtigste Thema für unser Land und ich glaube für jedes Land. Das ist die Investition in die Zukunft“. Das Gründertrio bietet 4,2 Prozent ihrer Anteile für 400.000 Euro an und hofft auf das Interesse von Investoren.

Die Gründer Lionel Rühlemann, Yue Wu und Komaldeep Chahal mir ihrem Produkt "RocketTutor" in der Jubiläumsfolge von "Die Höhle der Löwen" 2024. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Wann läuft die Jubiläumsfolge von „Die Höhle der Löwen“?

Die Übertragung der 16. Staffel der „Höhle der Löwen“ läuft seit dem 2. September 2024. Die Jubiläumsausgabe der Gründershow läuft am Montag, dem 23. September 2024. Für die Folge ist am Abend die Primetime um 20.15 Uhr reserviert.

Übertragung von „Die Höhle der Löwen“ im Free-TV und Stream

Die Show läuft wie gewohnt im linearen Fernsehprogramm beim Sender VOX. Die Sendetermine von Staffel 16 dürften Sie auch nicht großartig überraschen. Sie müssen einfach am Montagabend um 20.15 Uhr einschalten. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Folge bei der Streaming-Plattform RTL+ live zu streamen.

Wiederholung der Jubiläumsfolge der „Höhle der Löwen“

Im linearen TV-Programm ist keine Wiederholung der Jubiläumsfolge geplant. Sollten Sie die Sendung am 23. September 2024 aber verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Auf RTL+ besteht auch im Nachhinein noch die Möglichkeit, die Folge zu schauen.

Highlights der Jubiläumsstaffel

Die Jubiläumsstaffel soll für besonders viel Unterhaltung und Emotionen sorgen. Gleich in der ersten Folge tritt der Ex-Sportkommentator Werner Hansch als Gründer vor die Jury und pitcht seine Idee von „Zockerhelden“. In der dritten Folge steht ein spezielles Themengebiet an: im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche werden alle Pitches einen Nachhaltigkeitsaspekt haben. Weiter geht es dann mit einem Pitch zum Thema Darts, wodurch die erste „Höhle-der-Löwen-Darts-Meisterschaft“ stattfindet. Mit von der Partie ist der deutsche Dartprofi Max Hopp. Außerdem gibt es ein paar Wiederbesuche. Ralf Dümmel und seine Gründerin treffen auf Topmodel Toni Garrn und Jessica Haller. Ein Start-up von Dagmar Wöhrl soll in den USA groß herauskommen, also reist die Löwin nach New York. Zudem hat eine Investition von Nils Glagau in Schweden bereits Erfolge erzielt, weswegen der Löwe nach Stockholm reist. Dies und mehr können Fans in der Jubiläumsstaffel von „Die Höhle der Löwen“ erwarten.