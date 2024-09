„Die Höhle der Löwen“ feiert Zehnjähriges: Termin und Übertragung der Jubiläumsfolge

Vor 10 Jahren lief die erste Folge der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ bei VOX. Seitdem versuchen Start-Up-Gründerinnen und Gründer die Jury von ihren Ideen zu überzeugen und sie dazu zu bringen, in ihre Unternehmen zu investieren. Die Löwen selbst sind erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer. Durch ihre Expertise können sie dann direkt vor Ort entscheiden, ob und wie viel Geld sie in die Projekte investieren wollen. Die Show ist bekannt für ihre Geschäftsideen und Verhandlungen mit Unterhaltungsfaktor.

Nach nun einer Dekade auf Sendung feiert die „Höhle der Löwen“ Geburtstag und feiert den Meilenstein mit einer Jubiläumsfolge. Neben den üblichen Pitches der Show-Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat sich der Sender noch ein paar Besonderheiten überlegt.

Was passiert in der Jubiläumsfolge? Wann wird diese Folge übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

10-jähriges Jubiläum von „Die Höhle der Löwen“: Besonderheiten der Jubiläumsfolge

Zum Jubiläum der Sendung werden nicht nur die üblichen Löwen erwartet. Zum einen wird die Beauty-Expertin Judith Williams aus der einjährigen Pause zurückgeholt. Sie gehört zum Urgestein der Löwen und ist seit Folge eins dabei. Weiterhin sind Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Handelsprofi Ralf Dümmel, Konzernchef Nils Glagau, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler, Wirtschaftsexperte Carsten Maschmeyer, Tijen Onaran und Food-Experte Tillman Schulz Teil der Jury, die zur Jubiläumsfolge gehört. Doch das ist noch nicht alles. Es kommt Nostalgie in der „Höhle der Löwen“ auf, denn auch die Ur-Löwen Jochen Schweizer und Frank Thelen sind einmalig mit dabei.

Somit wird es zwar wie immer einige Pitches und voraussichtlich auch Investitionen in der Jubiläumsfolge geben, doch es wird auch über die Vergangenheit und Highlights der bisherigen Sendung geredet.

Wann läuft die Jubiläumsfolge von „Die Höhle der Löwen“?

Seit dem 2. September 2024 läuft die 16. Staffel der „Höhle der Löwen“. Die Jubiläumsausgabe der Gründershow läuft dann am Montag, dem 23. September 2024. Für die Folge ist am Abend die Primetime um 20.15 Uhr reserviert.

Übertragung von „Die Höhle der Löwen“ im Free-TV und Stream

Die Show läuft wie gewohnt im linearen Fernsehprogramm beim Sender VOX. Sie müssen einfach am Montagabend um 20.15 Uhr einschalten. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Folge bei der Streaming-Plattform RTL+ live zu streamen.

Wiederholung der Jubiläumsfolge der „Höhle der Löwen“

Im linearen TV-Programm ist keine Wiederholung der Jubiläumsfolge geplant. Sollten Sie die Sendung am 23. September 2024 aber verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Auf RTL+ besteht auch im Nachhinein noch die Möglichkeit, die Folge zu schauen.

Highlights der Jubiläumsstaffel

Die Jubiläumsstaffel soll für besonders viel Unterhaltung und Emotionen sorgen. Gleich in der ersten Folge tritt der Ex-Sportkommentator Werner Hansch als Gründer vor die Jury und pitcht seine Idee von „Zockerhelden“. In der dritten Folge steht ein spezielles Themengebiet an: im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche werden alle Pitches einen Nachhaltigkeitsaspekt haben. Weiter geht es dann mit einem Pitch zum Thema Darts, wodurch die erste „Höhle-der-Löwen-Darts-Meisterschaft“ stattfindet. Mit von der Partie ist der deutsche Dartprofi Max Hopp. Außerdem gibt es ein paar Wiederbesuche. Ralf Dümmel und seine Gründerin treffen auf Topmodel Toni Garrn und Jessica Haller. Ein Start-up von Dagmar Wöhrl soll in den USA groß herauskommen, also reist die Löwin nach New York. Zudem hat eine Investition von Nils Glagau in Schweden bereits Erfolge erzielt, weswegen der Löwe nach Stockholm reist. Dies und mehr können Fans in der Jubiläumsstaffel von „Die Höhle der Löwen“ erwarten.