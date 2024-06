"Die Höhle der Löwen": Das sind die Produkte und Gründer am 10. Juni

"Die Höhle der Löwen" läuft am 10. Juni 2024 zum vorerst letzten Mal. Wir haben alle Infos zu den Produkten und Gründern in Folge 8 von Staffel 15 der TV-Show.

Die Gründershow " Die Höhle der Löwen" geht zu Ende, zwar nicht für immer, aber die 15. Staffel. Laut den Sendeterminen wird am Montag, dem 10. Juni 2024, die letzte Folge der aktuellen Staffel ausgestrahlt. Die Übertragung von Folge 8 erfolgt dabei wie gewohnt auf Vox zur Primetime um 20.15 Uhr und ist zusätzlich auf RTL+ verfügbar. Dort lässt sich die Folge dann online im Stream verfolgen und ist auch im Nachhinein zur Wiederholung bereit.

In der Folge präsentieren die Gründerinnen und Gründer ihre Produktideen zum letzten Mal in dieser Staffel vor der "DHDL"-Jury, in der Hoffnung auf finanzielle Unterstützung. Wie gewohnt bieten die Investoren Kapital im Austausch für Unternehmensanteile. In der aktuellen Staffel setzen sich die "Löwen" aus Janna Ensthaler, Tillman Schulz, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Tijen Onaran und Nils Glagau zusammen. Welche Gründer ihre Produkte in der letzten Folge vorstellen, erfahren Sie hier.

Letzte Folge von "Die Höhle der Löwen": Das sind die Gründer und ihre Produkte am 10. Juni

Folgende Gründer möchten in der letzten Folge der 15. Staffel am 10. Juni 2024 noch einen Deal mit einem Investor aus der "Löwen"-Jury abschließen:

+ Chipolos aus Troisdorf

Im Finale der 15. Staffel von "Die Höhle der Löwen" sorgt Gründer Igor Bukin mit seinen "Chipolos" für einen gesünderen Knabberspaß zuhause vor dem TV. Der Snack aus Sojabasis ist speziell für Diabetiker entwickelt und enthält nur 1 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm - also ideal, um Blutzuckerspitzen zu vermeiden. Mit seinem Angebot von 25 Prozent Firmenanteile für 50.000 Euro hofft Bukin auf das Interesse der Investoren.

+ Jourries aus Neuss/Düsseldorf)

Henrik Hühn und Moritz Tschischkale kommen aus Düsseldorf und präsentieren "Jourries": ein NFC-Schmuckstück, das Erinnerungen in Form von Fotos, Videos und Texten speichert und damit jederzeit zugänglich macht. Ziel der Gründer ist es, klassischem Schmuck eine persönliche Bedeutung zu geben und die Verbindung zwischen Menschen zu stärken. Die Technologie im "Medaillon des 21. Jahrhunderts" ist batterielos und wasserfest. Wird ein Handy an das Schmuckstück gehalten, zeigt die Jourries-App die gespeicherten Erinnerungen. Ihren Firmensitz haben sie in Neuss. Für die Weiterentwicklung suchen die Gründer 100.000 Euro und bieten 15 Prozent Firmenanteile.

+ turn of beauty aus Übersee

Katharina Geißel und Claudia Klemmer stellen "turn" vor: einen nachhaltigen Dosierer für Duschkugeln namens "turn.ies". Die schäumenden Kugeln, die Mikroplastik und Konservierungsstoffe vermeiden, ersetzen herkömmliche Seifenstücke und liefern die perfekte Menge für eine Dusche. Der patentierte Dosierer wird ohne Bohren an der Wand angebracht und gibt mit einem Dreh genau eine Kugel frei. Die Gründerinnen bieten 15 Prozent Firmenanteile für 150.000 Euro und wollen so den Einsatz von Plastikflaschen im Badezimmer reduzieren.



Wiedersehen aus Hannover

Denise Hahn hat mit ihrem Anti-Wundreib-Stick "Summersaver" in der "Höhle der Löwen" überzeugt und Ralf Dümmel als Investor gewonnen. Der Stick verhindert das Wundreiben der Oberschenkelinnenseiten. "Summersaver" entwickelte sich zur Erfolgsgeschichte: Über 600.000 Stück wurden verkauft, und es wurde ein Handelsumsatz von über zehn Millionen Euro erzielt. Denise Hahn ist stolz auf die Entwicklung und das inzwischen 20-köpfige Team. "Summersaver" ist bereits in allen deutschen Drogeriemärkten erhältlich und steht nun vor dem internationalen Markteintritt.



+ Inventife aus Karlsruhe & Ostermudingen bei Bern in der Schweiz

Robin Göbel und Max-Felix Müller präsentieren "Inventife": einen Raumsensor, der Personen erkennt und auf ihre Aktivität reagiert. Dadurch steuert er Heizung und Beleuchtung effizient und spart Energie. "Inventife" eignet sich demnach für Privathäuser, Pflegeheime, Bürogebäude und Produktionsstätten. Der Sensor kann auch Menschen erkennen, die sich nicht bewegen, und schaltet zum Beispiel das Licht aus, wenn niemand mehr im Raum ist. Er spart etwa zehn Prozent der Beleuchtungs- und 20 Prozent der Heizenergie. Zudem bietet er eine Sturzerkennung, die im Notfall automatisch Hilfe ruft. Für 200.000 Euro bieten die Gründer 10 Prozent ihrer Firma an.



+ Hunderunde aus Troisdorf

Luis Kesten und Fabio Lehnert haben mit "Hunderunde" ein soziales Start-up gegründet, das sich für Tierschutz engagiert. Ihr erstes Produkt, ein Armband passend zur Hunderasse, finanzierte ein Tierheim für Straßenhunde in Rumänien. 2022 erweiterten sie ihr Sortiment um vegane Hundeleckerlis, hergestellt aus Obst- und Gemüsetrester, in den Sorten "Morgenmuffel", "Sportskanone" und "Schlafmütze". Produziert wird all das nachhaltig in Norddeutschland mit Ökostrom - fünf Prozent des Netto-Umsatzes gehen dabei an den Tierschutz. Für 100.000 Euro bieten sie 15 Prozent Firmenanteile, um ihr Start-up weiter auszubauen.