Staffel 2 von „Die Landarztpraxis“: So geht es in den Folgen 68 bis 72 heute am 16. August weiter

In der Sat.1-Serie „Die Landarztpraxis“ wagt die Ärztin Sarah König einen Neuanfang für sich und ihre Tochter Leo in Wiesenkirchen am Ufer des Schliersees. Voller Emotionen baut sich die Ärztin in der bayrischen Idylle ein neues Leben auf und ist neben ihren Patienten auch mit ihrem eigenen Liebesleben beschäftigt. Die erste Staffel lief im Jahr 2023 und war für den Sender ein echter Erfolg, sodass die zweite Staffel von Fans eifrig erwartet wurde. Diese läuft seit Mai 2024 auf Sat.1.

Unser Artikel verrät Ihnen, wie die Handlung in den Folgen 68 bis 72 von Staffel 2 seit dem 12. August 2024 weitergeführt wird.

„Die Landarztpraxis“: Folge 68 der 2. Staffel am 12. August 2024

Folge 68: Wer suchet, der findet

Gemeinsam mit Freunden und Bekannten sucht Isa weiterhin nach Doros Leichnam. Lukas begleitet sie dabei und Isa machts sich große Sorgen um ihn, da er kaum zugänglich zu sein scheint. Dann folgt der Schicksalsschlag: nach zwei Jahren der Ungewissheit wird der Leichnam von Doro, die bei einem Lawinenunglück umgekommen ist, gefunden. Lukas ist schwer getroffen.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 68 bis 72

In den nächsten Folgen der Woche geht die Handlung natürlich weiter. Das erwartet die Zuschauer in den Folgen 68 bis 72 von „Die Landarztpraxis“ ab dem 12. August:

Folge 69: Offene Wunden am 13. August

Während Isa fest daran glaubt, dass Lukas nach dem Fund von Doros Leichnam endlich auf dem guten Weg ist, mit dem Tod seiner Frau abschließen zu können, will die erhoffte Erleichterung bei Lukas nicht einsetzen. Als er die Beerdigung für Doro plant, wird er von seiner Trauer um ihren Tod quasi überrollt. Er vermisst Doro mehr denn je und hält Abstand von Isa.

Folge 70: Verlorenes Vertrauen am 14. August

Stehen sie wieder am Anfang ihrer Beziehung? Das fragt sich Isa als Lukas weiterhin die Distanz zu ihr wart. Gerade als sie voller Ungewissheit um ihre Zukunft mit Lukas ist, erhält sie die Change an einer Langzeit-Forschungsstudie in Indien teilzunehmen. Da Lukas weiterhin nicht über seinen Schatten springen kann, überlegt Isa tatsächlich, für die Forschung Wiesenkirchen zu verlassen.

Folge 71: Das Unwetter am 15. August

Alexandra überrascht Sarah in ihrer Praxis, doch bevor die beiden ihre Differenzen klären können, muss erst ein medizinischer Notfall versorgt werden. Sarahs Erzfeind Brunner wurde tatsächlich von einem Ast gepfählt und benötigt Hilfe. Doch wegen des Unwetters sind Sarah und Alexandra auf sich alleine gestellt. Sarah ist gezwungen, ihre eigene Karriere und Brunners Leben zu riskieren.

Folge 72: Küsse sich, wer kann am 16. August

Isa kann ihr Glück kaum fassen: Endlich haben sie und Lukas sich geküsst. Doch schon bald schweben wieder dunkle Wolken über ihnen, als Lukas mit Doros Tod und der anstehenden Beisetzung zu kämpfen hat. Isa erwartet schon, dass Lukas sich wieder zurückziehen wird. Doch dann folgt eine Überraschung: Lukas legt nicht nur seinen Ehering ab, er gesteht Isa auch noch seine Liebe. Um mit ihr zusammen zu sein, muss er sich erst allerdings von seiner Frau verabschieden.

Worum geht in der Handlung von Staffel 2 von „Die Landarztpraxis“?

Der Handlungsort der Serie ist das erfundene Dorf Wiesenkirchen am echten oberbayerischen Schliersee. In Staffel 1 zog Dr. Sarah König gemeinsam mit ihrer Tochter Leo dahin und ließ ihr Leben in Berlin hinter sich. Staffel 2 beginnt mit der Genesung Fabians, der sich von einem Autounfall erholt. Seine neue Freundin Sarah unterstützt ihn dabei. Nach zwanzig Jahren kehrt Isa nach Wiesenkirchen zurück, um in der Praxis zu arbeiten und sich mit ihrem Vater Georg zu versöhnen. Dort trifft sie ihre Jugendliebe Lukas wieder, der dem Tod seiner Frau nachtrauert. Währenddessen sucht Max‘ Ex-Frau Marie nach über zehn Jahren wieder Kontakt zu dem gemeinsamen Sohn Basti.

Staffel 2 von „Die Landarztpraxis“ läuft seit Mai 2024 auf Sat.1. Übertragen wird die Serie im TV immer abends um 19 Uhr auf Sat.1 und der Streaming-Plattform Joyn.