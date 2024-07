„Die Landarztpraxis“: So geht es am 15. Juli 2024 weiter

Auf Sat.1 geht es am Vorabend aktuell um Liebesdramen und verzwickte Familiengeschichten vor traumhafter Bergkulisse, denn Staffel 2 von „Die Landarztpraxis“ läuft dort montags bis freitags; seit dem 7. Mai 2024 werden neue Folgen gesendet. Mit dabei sind neben den bereits bekannten Gesichtern aus der ersten Staffel wie Dr. Sarah König (Caroline Frier) und Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck) auch neue Charaktere, darunter Fabian Schwester Isa Kroiß (Diane Willems). Die Serie spielt im fiktiven Dorf Wiesenkirchen am Schliersee und wurde damit zum großen Teilen im bayerischen Voralpenland gedreht.

Sie wollen wissen, was Sie in den neuen Episoden von „Die Landarztpraxis“ erwartet? Wir haben alle Informationen zu den Folgen 48 bis 52 der Sat.1-Serie. Die Ausgaben laufen zwischen Montag, dem 15. Juli, und Freitag, dem 19. Juli 2024.

„Die Landarztpraxis“: Folge 48 der 2. Staffel am Datum

Folge 48 von „Die Landarztpraxis“ läuft am Montag, dem 15. Juli 2024, in TV und trägt den Titel „Geheimniskrämerei“. In dieser Episode gibt es erst mal gute Nachrichten für Georg Kroiß, denn ihm geht es nach seinem Schwächeanfall wieder besser. Seine Tochter Isa könnte sich damit wieder Lukas zuwenden, doch dieser muss nun ungünstigerweise zu einem Bergretter-Lehrgang. Gleichzeitig wird Neues über Fabian Kroiß bekannt: Er ist abhängig von Tabletten. Allerdings weiß Sarah noch nichts davon, nur Fabians Ex-Frau Alexandra ist bisher hinter das Geheimnis gekommen. Wie sie mit der Information umgeht, zeigt sich in Folge 48 von „Die Landarztpraxis“.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 2: Darum geht es in Folgen 49 bis 52

Zuschauerinnen und Zuschauer müssen im Normalfall nicht lange auf eine neue Episode von „Die Landarztpraxis“ warten, denn die neuen Ausgaben der Arztserie erscheinen im Regelfall immer montags bis freitags. Los geht es jeweils um 19 Uhr. Das ist die Vorschau auf die Folgen 49 bis 52:

Folge 49 am 16. Juli 2024: „Doppeltes Spiel“

In „Doppeltes Spiel“ am Dienstag, dem 16. Juli 2024, greift Fabians Tablettenabhängigkeit weiter um sich. Er stimmt zunächst Sarahs Vorschlag, die Dosis zu verringern, zu - verschafft sich dann aber hinter ihrem Rücken mehr Medikamente. Erneut kommt ihm Alexandra auf die Schliche, die ihm die Tabletten abnimmt, sodass Fabian nun von ihr abhängig ist.

Folge 50 am 17. Juli 2024: „Die Scheidung“

In Folge 50 wird es juristisch: Zum einen sieht sich Isa mit Daniels Anwalt konfrontiert, der ihr ein Angebot unterbreitet. Er bietet Isa an, dass Daniel das Schuldeingeständnis unterschreibt, allerdings will er Isa vorher noch mal sehen. Sie ist sich unsicher, ob sie sich auf den Vorschlag einlassen soll.

Gleichzeitig wird die Scheidung zwischen Fabian und Alexandra offiziell. Merkwürdigerweise scheinen sie sich jetzt aber wieder besonders gut zu verstehen, was die Wiesenkirchner Gerüchteküche brodeln lässt. Sarah fragt sich, ob zwischen den beiden wieder etwas läuft.

Folge 51 am 18. Juli 2024: „Traummann auf Abwegen“

Die Stimmung zwischen Fabian und Sarah ist wieder angespannter, denn Fabian verhält sich komisch und Sarah hat das Gefühl, dass er ihr etwas verheimlicht. Fabian will deswegen reinen Tisch machen, doch das ruft seine Ex-Frau Alexandra auf den Plan, die seine Aussprache mit Sarah verhindern will.

Folge 52 am 19. Juli 2024: „Hoffnungsschimmer“

Fabian erzählt Sarah, er wolle sich für eine weitere Woche auf Reha begeben, obwohl er eigentlich plant, in den Entzug zu gehen. Dann allerdings lädt Leo ihre beiden Eltern nach Paris ein, woraufhin Fabians Pläne erst mal über den Haufen geworfen werden. Sarah freut sich auf die Reise, weil sie denkt, dass die gemeinsame Unternehmung die Verbundenheit der beiden wieder stärken wird. Fabian dagegen steht unter Stress, weil er bei Alexandra Schmerzmittel für den Trip erbetteln muss.