Dschungelcamp 2023 im Live-Ticker: Claudia Effenberg muss wohl einiges erklären

Im Dschungelcamp 2023 steht Tag 13 auf dem Programm. Noch acht Stars machen sich Hoffnung auf die Krone. Mindestens einer muss die jedoch heute begraben. Der Live-Ticker zur Sendung.

Acht der anfänglich zwölf Kandidaten sind noch im Rennen um die Dschungelkrone bei der 16. Staffel der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" Nachdem Jana URKRAFT Pallaske erlöst wurde und den von ihr eigentlich so geliebten Urwald zurücklassen darf, wird sich nun zeigen müssen, wer der neue Ruhepol im Camp wird. Oder der Kummerkasten – wenn die verbliebenen Stars jemanden zum Reden oder Zuhören brauchen.

Vor der Schauspielerin mussten auch schon Verena Kerth, Markus Mörl und Tessa Bergmeier die Hängematte räumen und verbringen die restlichen Tage bis zum großen Finale am Sonntag im Hotel Versace. Das Leben kann echt hart und unerbittlich sein.

Dschungelcamp 2023: Claudia Effenberg wird an ihre Bolognese-Flunkerei erinnert

Besonders zittern werden heute wohl Cecilia Asoro, die um ihren Auszug am Montag nur herumkam, weil RTL eine Rauswurf-Pause einlegte, und Claudia Effenberg. Die Ex-Spieler-Frau bekam am Dienstagabend das zweite "Vielleicht" und wurde dann noch vom Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen auf ihre Flunkerei rund um die ominöse Bolognese erinnert.

Da gibt es wohl einiges zu beichten und aufzuklären für die Camperin mit der offenbar höchsten Dschungel-Gage der RTL-Geschichte. Das "Bolognese-Gate" erreicht damit seinen Höhepunkt.

Ebenfalls Thema an Tag 13 dürften die wieder einmal heiß ersehnten Briefe der Liebsten sein. Taschentücher bereitlegen. Es wird ganz sicher emotional.

RTL und das Dschungelcamp: Acht Teilnehmer sind noch dabei - wer beerbt Filip Pavlovic?

Wer am Ende auf dem Thron sitzen will, muss noch fünf Tage durchhalten. Wir bieten eine Übersicht über alle Sendetermine auf RTL bis zum großen Finale am Sonntag. Wer wird dann Krone und Zepter von Filip Pavlovic übernehmen?

Gute Chancen dürften vor allem Papis Loveday, Jolina Mennen und Cosimo Citiolo haben. Aber auch Gigi Birofio weiß viele Fans hinter sich. Oder macht am Ende doch Lucas Cordalis das Rennen? Vielleicht aber auch die als Nachrückerin für Martin Semmelrogge eingezogene Djamila Rowe, die sich gut schlägt.