Im Dschungelcamp lästert Markus Mörl über Dieter Bohlen und verrät ein Geheimnis

Markus Mörl lästert im Dschungelcamp über den Pop-Titan Dieter Bohlen und verrät ein Geheimnis des DSDS-Jurors. Das versetzt Menderes in den Verteidigungsmodus.

Bisher hat man im Dschungelcamp von Sänger Markus Mörl wenig mitbekommen. Er war eher zurückhaltend und hat nicht viel Sendezeit erhalten. Doch an Tag 5 sah das etwas anders aus. In einer gemütlichen Lagerfeuer-Runde, nachdem Cosimo Citiolo über seine Zeit bei DSDS berichtet, packt der "Ich will Spaß"-Sänger über ein Treffen mit Pop-Titan Dieter Bohlen aus. Es gab zwischen den beiden einmal ein Treffen.

Dschungelcamp: Markus Mörl besuchte Dieter Bohlen in seiner Villa

Für dieses Treffen lud Dieter Bohlen Markus Mörl zu sich nach Hause ein. "Ich erzähle mal, wie ich bei dem zu Hause war. Da war er noch mit seiner allerersten Frau verheiratet. Dann hat er mich eingeladen. Da ging es um eine Produktion, die er vielleicht machen wollte", so der Sänger. In der Villa hingen überall die ganze Treppe entlang goldene Modern-Talking-Platten.

Dschungelcamp 2023: Markus Mörl verrät Dieter Bohlens Musik-Geheimnis

"Und jetzt verrate ich mal das Geheimnis. Er hatte lauter so Billboard-Bücher. Das waren so dicke Schinken", fährt Markus fort und erklärt Cosimo, dass das die Charts-Bücher sind, die es schon sehr lange gibt und die wichtigsten Lieder der letzten Jahre enthalten. "Und dann hat er mir das gezeigt: 'So schreibe ich meine Titel': 'Brother Louie‘ oder 'Cheri Cheri Lady‘ – das gab’s alles schon mal. Und er hat es genutzt", berichtet der NDW-Sänger weiter. "Bisschen Inspiration hat er sich da abgeholt. Das war natürlich sehr effektiv. Die Dinger waren ja schon alle mal Hits. Also warum nicht nochmal nehmen", fasst Mörl es zusammen.

Natürlich hat der Pop-Titan sich dann auch Markus Mörls Musik angehört: "Und dann kam' ach die Taschenlampe ist eh von mir geklaut'". Wie er darauf gekommen sei, dass dieses Lied von ihm ist, wisse Markus nicht. Er attestiert Bohlen schlichtweg "Größenwahn". Die Zusammenarbeit hat bekanntermaßen nicht geklappt.

IBES: Auch das Essen mit Dieter Bohlen war ein Reinfall

Doch die Einblicke in Markus Mörls Nachmittag mit Dieter Bohlen waren noch nicht vorbei. Dieter Bohlen schlug noch vor Essen zu gehen: "Dann hat er seine Frau, Kinder und einen Freund eingepackt. Und als es ans Bezahlen ging, dachte ich, er wird mich doch wohl einladen. Denkste." Cosmio fragt dann gleich: "Hast du bezahlt?" "Ja, klar", meint Markus daraufhin nur trocken, "so kommt man halt zu Geld. So reich wie du bist, so kniepig bist du auch."

Menderes Bağci verteidigt Dieter Bohlen nach Lästerattacke von Markus Mörl

Auch in der "Stunde danach" ist die Geschichte über Dieter Bohlen Thema und Ex-Dschungelkönig von 2016 Menderes Bağci ist praktischerweise im Studio. Der wird natürlich gleich zu seiner Meinung gefragt und geht sofort in den Verteidigungsmodus. Auf die Frage, ob die Dieter wirklich so sparsam sein, äußert er sich ausweichend: "Das weiß ich nicht, dazu will ich mich auch nicht äußern. So gut kenne ich ihn auch nicht." Die Aktion von Markus fand Menderes dennoch nicht gut: "Ich finde das nicht gut, wenn man so aus dem Nähkästchen plaudert, man weiß ja nicht, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Ich fand die Aktion jetzt nicht so vorteilhaft."

Als das Thema noch weiter geht, springt Menderes Dieter Bohlen aber noch mehr zur Seite: "Ich muss ihn jetzt echt verteidigen. Wir sind einen langen Weg zusammen gegangen und ich fand die Aktion jetzt nicht so gut. Jeder ist mal geizig. Man kann doch nicht einfordern… das fand ich nicht in Ordnung." Menderes findet, wenn man im Dschungelcamp etwas erzählt, dann solle man lieber von seinem eigenen Leben erzählen und nicht von anderen Leuten. Alles Taktik von Markus Mörl? In der "Stunde danach" vermuten sie es fasst.

