Dschungelcamp 2024: Alle zwölf Kandidaten stehen fest - Wer zieht in den Dschungel?

Welche Kandidaten ziehen 2024 ins Dschungelcamp? Wer bei IBES dabei ist, hält RTL lange geheim. Nun sind alle zwölf Kandidaten offiziell bekannt gegeben worden. Wir verraten Ihnen wer in den Dschungel zieht.

Wer tritt die Nachfolge der noch amtierenden Dschungel-Königin Djamila Rowe an? Diese Frage wird in Staffel 17 "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" 2024 beantwortet. Nach langen Spekulationen um die Kandidaten fürs Dschungelcamp 2024, steht mittlerweile fest, wer in den australischen Dschungel zieht.

Alle zwölf Kandidatinnen und Kandidaten sind bekannt und von RTL veröffentlicht worden. Der erste Name war bereits Anfang Dezember öffentlich geworden: Schauspieler Heinz Hoenig reist im Januar in den australischen Dschungel. Im Interview mit dem Privatsender sagte der 72-Jährige: "Das ist eine Herausforderung und da bin ich scharf drauf". Außerdem ist ein ehemaliger Fußballer und Nationalspieler vom Sommermärchen 2006 mit dabei.

Wer wird Teil der Sendetermine von Staffel 17 des Dschungelcamps sein? Alle Infos zu den Dschungelcamp-Kandidaten 2024 haben wir hier für Sie. Wir liefern einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge.

Dschungelcamp 2024: Kandidaten - wer ist in Staffel 17 dabei?

Jedes Jahr brodelt im Dezember die Gerüchteküche: Welche Kandidaten ziehen im kommenden Jahr ins Dschungelcamp? RTL hatte bereits früh zwei Kandidaten für die 17. Staffel bestätigt: Heinz Hoenig und Cora Schuhmacher. Heinz Hoenig, eine Schauspiellegende, wurde 1951 in Landsberg am Lech geboren und erlangte Berühmtheit durch seine Rolle in "Das Boot". Nach einer Lehre als Betriebsschlosser und einer Zeit als Streetworker in Berlin, absolvierte er seine Schauspielausbildung in den USA. Sein Durchbruch erfolgte mit "Das Boot", gefolgt von zahlreichen Film- und Fernsehrollen. Hoenig hat mehrere Auszeichnungen erhalten und lebt mit seiner Familie im Harz.

David Odonkor dürfte vielen als ehemaliger Star des fußballerischen Sommermärchens von 2006 bekannt sein. Nun zieht er 2024 in den Promi-Dschungel. Foto: Daniel Karmann/dpa

Die zweite Kandidatin, Cora Schuhmacher, ist als Model und Ex-Frau des Rennfahrers Ralf Schuhmacher bekannt. Die 46-Jährige war von 2001 bis 2015 mit Ralf Schumacher verheiratet und machte sich auch als Rennfahrerin und Erotikmodel einen Namen. Sie plant ihren Dschungelaufenthalt als persönliche Neuorientierung und sieht die Herausforderung nicht nur in den Mitcampern, sondern vor allem in sich selbst. Als selbsternannter "Cola- und Schoki-Junkie" wird der Verzicht auf ihr gewohntes Essensangebot im Camp eine besondere Herausforderung.

Zu den weiteren Teilnehmern zählen GZSZ-Schauspieler Felix von Jascheroff, die ehemalige GNTM-Kandidatin Anya Elsner, Musikerin und "No Angels"-Mitglied Lucy Diakovska, der Influencer und Sänger "Twenty4Tim", die deutsch-dänische Designerin, Unternehmerin und Modell Sarah Kern, Ex-Fussball-Nationalspieler David Odonkor, Reality-Sternchen Kim Virgina, Unternehmer und „"Make Love, Fake Love"-Teilnehmer Fabio Knez, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Leyla Lahouar sowie der Rapper Mike Heiter.

Hier folgt nochmal ein genauer Überblick, welche zwölf Kandidatinnen und Kandidaten 2024 im Dschungelcamp dabei sind:

Lucy Diakovska

Twenty4Tim

Sarah Kern

David Odonkor

Kim Virgina

Fabio Knez

Cora Schumacher

Heinz Hoenig

Leyla Lahouar

Mike Heiter

Anya Elsner

Felix von Jascheroff

Dschungelcamp 2024: Rekord-Gage in Staffel 17?

Für viele Teilnehmer stellt die Teilnahme an der RTL-Show eine willkommene Möglichkeit dar, wieder im Fernsehen präsent zu sein. Zusätzlich dazu erhalten die Prominenten angeblich eine beträchtliche Gage. Gerüchten zufolge soll Cora Schuhmacher, die ehemalige Frau des Rennfahrers Ralf Schumacher, sogar eine Rekordsumme für ihre Teilnahme erhalten.

Der Start der Staffel ist für den 19. Januar geplant und das Finale wird am 4. Februar stattfinden. Dann werden wir erfahren wer der neue Dschungelkönig oder die neue Königin wird. Die Moderation übernehmen erneut Langzeit-Moderatorin Sonja Zietlow und Jan Köppen.