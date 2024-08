Dschungelcamp 2024 im Sommer: Übertragung im TV & Stream

Zum 20-jährigen Jubiläum von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ gibt es in diesem Jahr den „Legenden-Dschungel“. In diesem Sommer werden keine unerfahrenen Dschungel-Neulinge in das Camp geschickt, sondern ehemalige Dschungel-Stars. Alle 17 Kandidaten und Kandidatinnen dürften den Zuschauern und Zuschauerinnen bekannt vorkommen. Promis wie Daniela Büchner, Winfried Glatzeder und Sarah Knappik kehren zurück ans Lagerfeuer. Warum sich die Stars das Ganze erneut antun? Die 100.000 Euro, die am Ende auf den Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin warten, helfen sicherlich bei der Motivation.

Sarah Knappik freut sich wieder dabei zu sein: „Der Dschungel liegt 13 Jahre zurück, unglaublich. Ich habe viel vergessen und viel verdrängt, aber freue mich doch wieder dabei zu sein“, wie sie im Interview mit RTL erzählt. Ihre Dschungel-Erfahrung sieht sie dabei nicht als Vorteil sondern sogar eher als Nachteil. Der Zuschauer hätte ja auch höhere Ansprüche an erfahrene Kandidaten. Außerdem reisen die Kandidaten dieses Mal nicht in den australischen Dschungel. Der Drehort von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ ist 2024 der afrikanische Dschungel. So oder so kommen die Promis im Dschungelcamp immer an ihre Grenzen. Aber wo wird die „Legenden-Staffel“ 2024 im TV und Stream übertragen und wo kann man die Folgen als Wiederholung ansehen? Alle Infos zur Übertragung des Dschungelcamps im Sommer 2024 gibt es hier.

Dschungelcamp 2024 im Sommer: Übertragung im TV und Stream

Bereits Anfang des Jahres gab es eine reguläre Staffel des Dschungelcamps. Im Januar 2024 gewann Lucy Diakovska bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ die Dschungelkrone und die 100.000 Euro Preisgeld. Wie bereits die erste Staffel des Jahres, wird auch die Jubiläums-Staffel bei RTL im TV und Stream übertragen. Laut den offiziellen Sendeterminen vom Dschungelcamp 2024 zeigt RTL ab dem 16. August 2024 täglich um 20.15 Uhr eine neue Folge. Für alle RTL+-Abonnenten gibt es außerdem eine Neuigkeit. Zum ersten Mal gibt es auf dem sendereigenen Streamingdienst jeden Tag eine neue Folge vor der offiziellen Erstausstrahlung zu sehen. Dementsprechend können Interessierte bereits ab dem 15. August 2024 auf die erste Folge der Jubiläumsstaffel zugreifen. Hier finden Sie noch einmal die wichtigsten Details auf einen Blick:

Sendung: „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“

Start: 16. August 2024 (im Stream ab dem 15. August 2024)

Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Stream: RTL+

Dschungelcamp 2024: Ganze Folge als Wiederholung sehen

Siebzehn Tage lang gibt es täglich eine neue Folge von „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ im TV. Eine Wiederholung im linearen TV-Programm gibt es jedoch nicht. Wer eine der Folgen verpasst hat und trotzdem alle Ausgaben der Jubiläumsstaffel ansehen möchte, kann auf RTL+ zurückgreifen. Hier gibt es nicht nur alle Folgen einen Tag vor der offiziellen Ausstrahlung im TV zu sehen, sondern auch danach. Das Abo gibt es aktuell ab 6,99 Euro im Monat.

Dschungelcamp 2024: Diese Kandidaten sind dabei

In der Legenden-Staffel ziehen ausschließlich bekannte Gesichter in das Camp ein. Moderator Jan Köppen sagte bei der Ankündigung: "Wir sind im Sommer zurück mit einer Allstar-Staffel. Manche behaupten sogar, mit der ersten richtigen Promi-Version.“ Hier finden Sie den Überblick:

Giulia Siegel (Staffel 4, 2009)

Sarah Knappik (Staffel 5, 2011)

Georgina Fleur (Staffel 7, 2013)

Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Mola Adebisi (Staffel 8, 2014)

David Ortega (Staffel 10, 2016)

Thorsten Legat (Staffel 10, 2016)

Kader Loth (Staffel 11, 2017)

Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017)

Elena Miras (Staffel 14, 2020)

Daniela Büchner (Staffel 14, 2020)

Eric Stehfest (Staffel 15, 2022)

Gigi Birofio (Staffel 16, 2023)

