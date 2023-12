Dschungelcamp 2024: Kandidaten - die ersten beiden Teilnehmer sind bekannt

Welche Kandidaten ziehen 2024 ins Dschungelcamp? Wer bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" dabei ist, hält RTL meist lange geheim. Die ersten beiden Teilnehmer sind nun bekannt.

Erste Spekulationen um die Kandidaten fürs Dschungelcamp 2024 kommen meistens von der Bild, doch diesmal gibt RTL selbst frühzeitig die ersten beiden Teilnehmer von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" bekannt. Der erste Name war bereits Anfang Dezember öffentlich geworden: Schauspieler Heinz Hoenig reist im Januar in den australischen Dschungel. Im Interview mit dem Privatsender sagte der 72-Jährige: "Das ist eine Herausforderung und da bin ich scharf drauf".

Inzwischen ist auch klar, wer die zweite Teilnehmerin ist, die Teil der Sendetermine von Staffel 17 des Dschungelcamps sein wird: Model Cora Schuhmacher wagt sich ebenfalls in den Dschungel.

Alle Infos zu den Dschungelcamp-Kandidaten 2024 haben wir hier für Sie. Welche Teilnehmer sind im kommenden Jahr außerdem bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" am Start? Wir liefern einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge.

Dschungelcamp 2024: Kandidaten - wer ist in Staffel 17 dabei?

Jedes Jahr brodelt im Dezember die Gerüchteküche: Welche Kandidaten ziehen im kommenden Jahr ins Dschungelcamp? Diesmal gab RTL frühzeitig selbst den ersten Kandidaten bekannt. Mit Heinz Hoenig reist 2024 eine echte Schauspiel-Legende nach Australien. Der 72-Jährige wurde durch seine Rolle in "Das Boot" 1981 berühmt, doch bereits 1974 war er im Kinofilm "Unter dem Pflaster ist der Strand" zu sehen. Wer ist Heinz Hoenig und warum will er in den Dschungel?

Außerdem mittlerweile bekannt: Als zweite Kandidatin wird Cora Schuhmacher ins Camp einziehen. 46-Jährige ist vor allem als Model und Ex-Frau von Rennfahrer Ralf Schuhmacher bekannt. Was zieht sie ins Dschungelcamp? Wir stellen Ihnen die beiden Kandidaten näher vor.

Heinz Hoenig

Heinz Hoenig. Foto: Henning Kaiser, dpa

Hoenig wurde am 24. September 1951 in Landsberg am Lech geboren. Nach der Schule absolvierte er eine Lehre als Betriebsschlosser, schlug daraufhin jedoch eine andere Laufbahn ein und arbeitete zunächst als Streetworker in Berlin, wie in seiner Biografie auf der Homepage von Hoenig zu lesen ist. Von Berlin aus ging es für Hoenig dann noch weiter in die Ferne, denn von 1972 bis 1975 erlernte er das Schauspielhandwerk in den USA - genauer gesagt auf der Ranch von John Allen in Santa Fe.

Nach mehreren Jahren in den Vereinigten Staaten kehrte er nach Berlin zurück, wo er als Schauspieler Fuß fassen konnte. Der große Durchbruch gelang Hoenig dann mit seiner Rolle als Funker Hinrich in "Das Boot", woraufhin zahllose weitere Kino- und Fernsehfilme folgten. 1993 wurde er schließlich mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Bester Darsteller" im Film "Krücke" geehrt. Es folgten weitere Auszeichnungen wie ein Bambi, der Bayerische Filmpreis und eine Goldene Kamera für "Der König von St. Pauli". Er lebt mit seiner Frau Annika und zwei gemeinsamen Söhnen in Blankenburg im Harz.

Cora Schuhmacher

Inzwischen ist auch die zweite im Bunde der Dschungelcamp-Teilnehmer bekannt: Cora Schuhmacher reist ebenfalls nach Australien. Bekannt wurde Schuhmacher vor allem als Frau an der Seite von Rennfahrer Ralf Schuhmacher, seines Zeichens Bruder von Rennfahrer Michael Schuhmacher. Cora und Ralf waren von 2001 bis 2015 verheiratet, danach folgte die Scheidung. Cora Schuhmacher war indes auch selbst als Rennfahrerin tätig - aber nicht nur das, auch als Erotikmodel verdiente sie ihr Geld. 2015 zog sie sich beispielsweise für den Playboy aus und ist inzwischen auch mit einem Profil auf der Plattform OnlyFans aktiv.

Ihren Dschungelaufenthalt will sie auch für eine persönliche Neuorientierung nutzen: „Ich bin auf der Reise zu mir selbst ...Ich freue mich einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen", sagte Schuhmacher gegenüber RTL. Als größte Herausforderung sieht sie dementsprechend nicht ihre Mitcamper, sondern sich selbst. Und das nicht zuletzt deshalb, weil es im Camp nur ein sehr reduziertes Essensangebot gibt, Schuhmacher sich selbst aber als "Cola- und Schoki-Junkie" bezeichnet. Es bleibt also abzuwarten, ob die anderen Teilnehmer unter ihren Zuckerentzugserscheinungen zu leiden haben werden.

Dschungelcamp-Teilnehmer 2024: Sind weitere Kandidaten bekannt?

RTL hat bisher keine weiteren Kandidaten offiziell bestätigt. Die Bild hatte jedoch bereits traditionsgemäß Ende November spekuliert, dass GZSZ-Schauspieler Felix von Jascheroff 2024 die Reise nach Australien antreten soll. Das Management des Soap-Stars wollte die Gerüchte jedoch nicht bestätigen. Die Bild geht außerdem davon aus, dass eine ehemalige GNTM-Kandidatin im kommenden Jahr ins Dschungelcamp zieht: Anya Elsner soll laut Infos der Zeitung ebenfalls mit dabei sein. Auch ihre Teilnahme ist weder von ihrem Management noch von RTL bestätigt worden.