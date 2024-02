Dschungelcamp 2024: Leyla schockt Zuschauer mit Krankheitsgeschichte über Gebärmutterhalskrebs

Beim Dschungelcamp kommen immer wieder Geheimnisse ans Licht. Nun schockte Kandidatin Leyla die Zuschauer mit einem Krankheitsgeständnis. Mehr dazu in diesem Artikel.

Kaum sind vier Tage im Dschungelcamp vorbei, kommen schon die ersten Geheimnisse und unbekannte Fakten über die Kandidaten ans Licht. So gestand Cora Schumacher bereits eine Liebesnacht mit Oliver Pocher. Ein anderer Kandidat erzählte im Interview vor Showbeginn, dass er mit 41 Jahren bereits Opa ist. Eine Kandidatin hat das Camp übrigens bereits freiwillig verlassen. Denn erst ab Woche zwei können die Zuschauer die Kandidaten rausvoten.

Nun gibt es eine neue Offenbarung im Camp: Eine Kandidatin erzählt von ihrer Erkrankung. Worum es geht, lesen Sie in diesem Artikel.

Übrigens: In unserem Dschungelcamp-Ticker haben wir alles Wichtige zur aktuellen Staffel zusammengefasst.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Dschungelcamp: Leyla Lahouar hatte Gebärmutterhalskrebs

Bei einem Gespräch mit Mitkandidat Fabio Knez (30) über Hochzeit und Familienplanung haut Kandidatin Leyla Lahouar ihre Krankheitsgeschichte raus. "Ich hatte mal Gebärmutterhalskrebs", sagt die 27-Jährige, "und da haben sie ein Stück entfernt." Deshalb wisse sie nicht, ob das Kinderkriegen bei ihr überhaupt funktioniere oder ob es schwerer würde.

Im Interview im Dschungel-Telefon erzählt sie dann mehr über ihre Erkrankung. "Das war so vor fünf Jahren", sagt sie. Damals habe sie drei Monate lang durchgängig Blutungen gehabt. Zunächst sei bei den Arztterminen nichts Auffälliges entdeckt worden, bis dann die Schockdiagnose kam. "Als der Arzt es mit dann gesagt hat, war es so, als ob man mir den Boden unter den Füßen weggezogen hätte."

Dabei ist es Leylas großer Wunsch, eines Tages eine Familie zu gründen: "Mein Traum ist schon, dass ich das selber mal durchlebe, so dieses schwanger sein und alles."

Lesen Sie dazu auch

Der Grund für Gebärmutterhalskrebs ist laut der AOK Gesundheitskasse in den allermeisten Fällen eine Infektion mit HPV-Viren. Dadurch kann es zu Veränderungen des Schleimhautgewebes kommen, die sich in den meisten Fällen jedoch wieder von selbst zurückbildet.

"Die meisten sexuell aktiven Frauen stecken sich im Laufe ihres Lebens mit den Viren an, allerdings kann das Immunsystem die Viren meist wieder eliminieren", schreibt die AOK weiter, "In manchen Fällen können sich die Viren jedoch für viele Jahre in der Schleimhaut festsetzen und hier zu krankhaften Gewebsveränderungen führen – bis hin zum Gebärmutterhalskrebs."

Dschungelcamp: Leyla gibt Hoffnung auf eigenes Kind nicht auf

"Ich meine, zur Not kann man ja auch adoptieren oder sonst was", sagt Fabio. Doch Leyla gibt die Hoffnung nicht auf: "Aber trotzdem glaube ich daran, dass es funktioniert."

Doch nun muss sich Leyla erstmal einer weiteren Dschungelprüfung stellen. Denn nachdem sie an Tag drei keinen Stern mit ins Camp gebracht hatte, ergatterte sie an Tag vier gleich zehn von elf Sternen. Für die Zuschauer Grund genug, um sie an Tag fünf direkt wieder zur Dschungelprüfung zu schicken. Zum dritten Mal in Folge!

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Übrigens: Auch die Begleiter der Dschungelcamp-Kandidaten sorgen immer wieder für Gesprächsstoff. Und auch die Dschungelcamp-Gagen können sich in diesem Jahr sehen lassen. Außerdem sind zwei Folgen der aktuellen Dschungelcamp-Staffel nur 40 Minuten lang.