"Dschungelcamp 2024": Wer ist raus in Folge 10?

Auch in Folge 10 musste wieder ein Kandidat das Dschungelcamp 2024 verlassen. Was ist passiert und wer ist raus? Alle Infos zur aktuellen Folge lesen Sie hier.

In den Folgen 9 und 10 gab es beim " Dschungelcamp 2024" die ersten beiden Zuschauervotings. Sarah Kern war in Folge 9 die erste, die nach dem freiwilligen Exit von Cora Schuhmacher, ihre Koffer packen musste. Auch in Folge 10 zehn traf es wieder einen Kandidaten. Zwar wird man damit von den strengen Regeln im Camp und den Dschungelprüfungen erlöst, man verpasst jedoch auch die Chance auf die Dschungelkrone und damit auf 100.000 Euro Preisgeld. Was ist passiert? Wer ist raus in Folge 10 und wer hat weiterhin die Chance Dschungelkönig oder Dschungelkönigin zu werden?

"Dschungelcamp 2024": Wer ist raus am 28. Januar 2024?

Die Dschungelprüfung aus Folge 10 war den Zuschauern und Zuschauerinnen bereits bekannt. Vor einigen Tagen stellte sich Leyla der Herausforderung, brach allerdings sofort ab. Am 28. Januar 2024 nahmen Lucy und David die Challenge erneut an. Die Kandidaten lagen in einer in in der Erde ausgehobenen Kammer und mussten im Liegen binnen fünf Minuten mit Schlüsseln in der Kammer befestigte Sterne aufschließen und diese sammeln. Dabei werden nach und nach Tiere wie Ratten, Leguane und Krabbeltiere freigelassen. Zum ersten Mal in dieser Staffel wurden alle Sterne ergattert und damit gab es zum ersten Mal mehr Essen für alle Kandidaten.

Im Zuschauervoting bekam dann schließlich Model Anya Elsner die wenigsten Stimmen. Sie selbst erzählte bei RTL+, sie habe bereits damit gerechnet. Von den Campern habe sie einfach die kleinste Fanbase. Trotzdem sagte sie: "Ich gehe mit einem lachenden Auge raus."

"Dschungelcamp 2024": Wer ist raus?

Mit Anya Elsner sind es drei Promis, die den Dschungel bereits verlassen mussten. Sarah Kern wurde in Folge 9 von den Zuschauern rausgewählt, und Cora Schuhamcher verließ in Folge 3 aus gesundheitlichen Gründen freiwillig das Camp. Hier ist ein Überblick zu allen Promis, die raus sind:

Cora Schumacher , 47, Ex-Erotikmodel (raus in Folge 3)

, 47, Ex-Erotikmodel (raus in Folge 3) Sarah Kern , 55, Designerin (raus in Folge 9)

, 55, Designerin (raus in Folge 9) Anya Elsner , 20, Model (raus in Folge 10)

Diese Promis sind noch dabei: "Dschungelcamp 2024"

Wer bis zum Ende durchhält, kann sich neben der Dschungelkrone auch auf 100.000 Euro Preisgeld freuen. Diese Kandidaten sind noch im "Dschungelcamp 2024" dabei und haben weiterhin die Chance auf den Sieg:

Heinz Hoenig (72, Schauspieler)

(72, Schauspieler) Twenty4Tim (23, Influencer )

) Felix von Jascheroff (41, Schauspieler)

(41, Schauspieler) Leyla Lahouar (27, Ex-Bachelor-Kandidatin)

Kim Virginia Hartung (28, Reality-Sternchen)

(28, Reality-Sternchen) Lucy Diakovska (57, Sängerin)

(57, Sängerin) David Odonkor (39, Ex-Profifußballer)

(39, Ex-Profifußballer) Mike Heiter (31, Reality-Star)

(31, Reality-Star) Fabio Knez (30, Reality-Star)

"Dschungelcamp 2024": Die Wiederholung von Folge 10

Wer die Ausstrahlung von Folge 10 gestern am 28. Januar 2024 verpasst hat, kann auf den Streamingdienst RTL+ zurückgreifen. Auch nach der Erstausstrahlung kann man hier die Folgen streamen, diese sind allerdings hinter einer Paywall versteckt. In der Regel gibt es jedoch auch eine Wiederholung im Free-TV. Für die muss man in den frühen Morgenstunden des Folgetags bei RTL einschalten.

Wann läuft die nächste Folge von IBES?

Beim "Dschungelcamp 2024" werden für knappe drei Wochen täglich neue Folgen veröffentlicht. Das Finale läuft dann laut offiziellen Sendetermine vom Dschungelcamp 2024 am 5. Februar 2024. Die nächste Folge läuft am Montagabend, 29. Januar 2024, zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL. (lob)