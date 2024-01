Dschungelcamp 2024: Wer ist raus nach Folge 9?

Wer ist raus beim Dschungelcamp 2024? Am 27. Januar 2024 gab es den ersten offiziellen Rauswurf bei IBES. Hier erfahren Sie, wer das Camp in Folge 9 verlässt.

Bereits in den Anfangstagen der aktuellen Staffel hat Cora Schumacher das Dschungelcamp verlassen. Die verbliebenen Teilnehmer setzen seither mehr oder weniger tapfer ihre Reise durch die RTL-Show fort. In der Ausgabe vom 27. Januar wurde der erste Prominente der Staffel offiziell aus "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewählt.

In der neunten Folge von IBES 2024 fand somit der zweite Rauswurf statt. Der erste Prominente verließ das Camp im australischen Outback nach der telefonischen Abstimmung der Zuschauer. Wer aus dem Dschungelcamp 2024 nach Folge 9 vom 27. Januar ausgeschieden ist und welche IBES-Kandidaten weiterhin im Rennen um die begehrte Dschungelkrone sind, erfahren Sie hier im Artikel.

Dschungelcamp 2024: Wer ist am 27. Januar rausgeflogen?

Die neunte Folge vom Dschungelcamp 2024 hielt die erste Abstimmung der TV-Zuschauer bereit. Die beiden Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen, verkündeten am Ende der Sendung, dass Designerin Sarah Kern auf Platz elf ausgeschieden ist. Somit musste Sarah Kern das Camp gestern Abend verlassen.

Doch der neunte Tag im Dschungel begann zunächst damit, dass die Raucherinnen und Raucher ihre Zigaretten zurück erhielten. Während der Nachtwache tauschten Kim Virginia und der Influencer Twenty4Tim Meinungen aus, wobei Kim gegen Leyla Lahouar und David Odonkor stichelte. Heinz Hoenig zeigte emotionale Momente und äußerte, dass der Dschungel ihn positiv verändere, jedoch seine Familie vermisse.

Kim Virginia absolvierte zum vierten Mal in Folge eine Dschungelprüfung, diesmal im "Darm von Cobra 11". Nach der Prüfung, bei der sie sieben Sterne holte, äußerte sie sich als "ein bisschen traumatisiert", aber dennoch erleichtert. Trotz der Freude der Mitcamper misstrauten einige dem Ergebnis dem Ergebnis. Lahouar vermutete, dass Kim Virginia Prüfungen aus Sendezeitgründen macht und die Sterne für sie nebensächlich sind.

Das anhaltende Drama um Kim Virginia, Mike Heiter und Lahouar blieb bestehen und Kim Virginia prophezeit Eskalation, wenn sie das Camp verlassen. Als feststand, dass Sarah Kern gehen musste, wurde deutlich, dass das Dschungel-Dreieck weiterhin für Gesprächsstoff sorgen wird. Kern verabschiedete sich gefasst mit einem "Ciao, hat mich gefreut".

Das Dschungelcamp 2024: Wer ist raus?

Nach nun bereits neun Folgen ist mit Sarah Kern erst die zweite Kandidatin raus aus dem Dschungelcamp 2024. Kern folgte der freiwillig ausgeschiedenen Cora Schumacher.

Hier ist ein Überblick zu allen Promis, die raus sind:

Cora Schumacher (47, Ex-Erotikmodel)

(47, Ex-Erotikmodel) Sarah Kern (55, Designerin)

Diese Kandidaten sind noch im Dschungelcamp 2024 dabei

Insgesamt haben noch zehn Promis die Chance, sich am Ende die Dschungelkrone und damit den Sieg zu sichern:

Heinz Hoenig (72, Schauspieler)

(72, Schauspieler) Twenty4Tim (23, Influencer )

) Anya Elsner (20, Model)

(20, Model) Felix von Jascheroff (41, Schauspieler)

(41, Schauspieler) Leyla Lahouar (27, Ex-Bachelor-Kandidatin)

Kim Virginia Hartung (28, Reality-Sternchen)

(28, Reality-Sternchen) Lucy Diakovska (57, Sängerin)

(57, Sängerin) David Odonkor (39, Ex-Profifußballer)

(39, Ex-Profifußballer) Mike Heiter (31, Reality-Star)

(31, Reality-Star) Fabio Knez (30, Reality-Star)

Dschungelcamp 2024: Folge 9 von Staffel 17 als Wiederholung sehen

Der Streamingdienst RTL+ ist nicht nur eine Option, um die IBES-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung online zu verfolgen, sondern auch, um einzelne Episoden später in der Wiederholung nachzusehen. Alle Folgen stehen dort nämlich nach ihrer Ausstrahlung zur Verfügung, vorausgesetzt, man verfügt über ein entsprechendes Abonnement. Zusätzlich werden die Episoden nach der Erstausstrahlung auch noch einmal im linearen TV wiederholt. In der Regel werden die Folgen am Tag nach der Ausstrahlung in den frühen Morgenstunden erneut bei RTL gezeigt.

Wann läuft die nächste Folge von IBES?

Die Sendetermine vom Dschungelcamp 2024 stehen bereits seit einiger Zeit fest. Bis zum 5. Februar werden täglich neue Episoden der Reality-Show ausgestrahlt. Die nächste Folge läuft am Sonntagabend, 28. Januar 2024, zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL.