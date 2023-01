Dschungelcamp-Finale 2023: Wer ist Gewinner oder Gewinnerin? Wer ist raus?

Der Dschungelcamp-Gewinner 2023 steht fest. Oder ist es doch eine Gewinnerin? Hier erfahren Sie, wer sich im Finale von IBES durchgesetzt hat und wer raus ist.

Wer hat das Dschungelcamp 2023 gewonnen? Im Finale gestern am 29. Januar 2023 kämpften die letzten drei Kandidatinnen und Kandidatinnen um den Sieg bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (IBES): Lucas Cordalis, Djamila Rowe und Luigi "Gigi" Birofio hofften alle auf die Krone. Am Ende gewann ein Promi, der es gar nicht richtig glauben konnte.

Wer ist raus aus dem Dschungelcamp? Wer ist der Gewinner oder die Gewinnerin? Hier gibt es die Antworten.

Dschungelcamp-Gewinner 2023: Wer ist Sieger oder Siegerin im Finale?

Die Dschungelcamp-Gewinnerin 2023 ist Djamila Rowe. Die neue Dschungelkönigin konnte ihren Sieg im IBES-Finale selbst gar nicht fassen: "Das kann nicht sein. Die haben sich verzählt", sagte sie ungläubig und war zu Tränen gerührt.

Nach ihrer Krönung zur Dschungelcamp-Siegerin 2023 dankte sie dann in ihrer Ansprache den Zuschauerinnen und Zuschauern: "Die meine wahre Seele erkannt haben und nicht nur auf Äußerlichkeiten geachtet haben. Die gesehen haben, was für ein Mensch ich wirklich bin."

Ursprünglich sollte Djamila Rowe gar nicht ins Dschungelcamp 2023 ziehen. Sie rückte nur nach, weil Martin Semmelrogge nicht nach Australien einreisen durfte.

Djamila Rowe ist die Gewinnerin beim Dschungelcamp 2023. Foto: Stefan Thoyah/RTL, dpa

Wie hoch ist das Preisgeld beim Dschungelcamp 2023?

Djamila Rowe reiht sich damit in die Riege der Dschungelcamp-Gewinner ein. Das lohnt sich für sie aus finanziell: Das Preisgeld beim Dschungelcamp 2023 liegt bei 100.000 Euro.

Dschungelcamp 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 29. Januar 2023?

Zuerst musste Lucas Cordalis beim Dschugelcamp-Finale 2023 gehen. Er konnte sich seinen Traum damit nicht erfüllen, genau wie sein mittlerweile verstorbener Vater Costa Cordalis Dschungelkönig zu werden. Der hatte die erste Staffel im Jahr 2004 gewonnen.

Und danach war auch für Gigi Birofio Schluss. Für Djamila Rowe hatten einfach mehr Zuschauer angerufen. Als Favoritin war sie zwar nicht in die Sendung gestartet, hatte dann aber auch mit viel Selbstironie Sympathien gewonnen.

Dschungelcamp 2023: Wer ist raus?

Im Laufe der Sendetermine vom Dschungelcamp 2023 war das Camp immer leerer geworden: Zuerst musste Verena Kerth das Dschungelcamp verlassen. Danach folgten Markus Mörl, Tessa Bergmeier und Jana URKRAFT Pallaske.

In der weiteren Reihenfolge mussten dann diese Promis gehen: Cecilia Asoro, Claudia Effenberg, Papis Loveday, Cosimo Citiolo und Jolina Mennen. Im Finale traf es schließlich Lucas Cordalis und Gigi Birofio.

Da das viele Namen sind, folgt hier noch einmal die Übersicht:

Verena Kerth

Markus Mörl

Tessa Bergmeier

Jana Pallaske

Cecilia Asoro

Claudia Effenberg

Papis Loveday

Cosimo Citiolo

Jolina Mennen

Lucas Cordalis

Gigi Birofio

Dschungelcamp-Finale 2023 gestern am 29. Januar 2023: Wie lief es?

Bei den letzten Dschungelprüfungen musste sich Lucas Cordalis in einen gläsernen Sarg legen und die Sterne mit seiner Zunge abschrauben. Gigi Birofio hielt bei einer Essensprüfung durch und lehnte sogar ab, Bruschetta statt Schweine-Uterus zu essen - wobei er sich aber auch nicht sicher war, was ein Uterus eigentlich ist.

Die beiden schlugen sich deutlich besser als Djamila Rowe, die ihren Kopf nicht lange in einen Wassertank stecken konnte. Sie brach die letzte Prüfung ab. Dass sie am Ende trotzdem zur Dschungelcamp-Gewinnerin 2023 gekrönt wurde, lag wohl auch an ihrer gewohnten Selbstironie. Sie verwies auf ihre aufgespritzten Lippen: "Da ist so viel Hyaluron drin", erklärte sie. Da sei gar nicht mehr genug Gefühl drin, um das Mundstück zu umbeißen. (sge)