"DSDS" 2023 am 08. April: Wer ist raus?

Am 08.04 hat RTL die 2. Liveshow von "DSDS" 2023 ausgestrahlt. Welche Kandidaten sind raus? Welche sind weiter? Wir haben alle Infos für Sie.

" DSDS" 2023 bewegt sich auf die Zielgerade zu. In Liveshow 2 am 8. April wurde das Feld der Kandidaten und Kandidatinnen nochmal stark ausgedünnt. Acht von ihnen durften dabei nochmal antreten, um ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen. Anders als in den Castings und Recalls entschied jetzt nicht mehr die Jury von "DSDS" 2023, wer weiter kommt, sondern das Publikum. Und das hat vier Kandidaten weitergewählt.

Sie wollen wissen, wer es in die nächste Live-Show geschafft hat? Und damit gleichzeitig im Finale steht? Und wer rausgefolgen ist? Wir haben alle Infos dazu für Sie in der Übersicht.

Wer ist gestern rausgeflogen? Wer ist raus?

Für vier Kandidaten haben am Ende der Show nicht genügend Zuschauer angerufen. Diese vier mussten den "DSDS"-Kader nach der zweiten Live-Show verlassen:

Aileen Sager (23) aus Birkenfeld

(23) aus David Leischik (27) aus Köln

(27) aus Lawa Baban (26) aus Gießen

(26) aus Gießen Peris Achilleas Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

Wer ist weiter dabei?

Deutliche mehr Zuschauer und Zuschauerinnen haben sich für die Top 4 ausgesprochen. Diese Kandidaten und Kandidatinnen sind weiter und stehen damit im Finale von "DSDS" 2023:

Monika Gajek (21) aus Salzgitter

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz)

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt

Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover

2. Live-Show von "DSDS" 2023: Wiederholung der Sendung

Die Übertragung von "DSDS" 2023 läuft - wie alle Jahre wieder - über RTL. Eine Wiederholung der Folgen im linearen TV ist allerdings auch dort nicht vorgesehen. Wer die Folge verpasst hat, kann stattdessen auf den sendereigenen Streamingdienst RTL+ ausweichen.

Nächste Sendetermine von "DSDS" 2023

Nur noch eine weitere Sendung von "DSDS" wird es 2023 geben. Und zwar das Finale am Samstag, den 15. April 2023. Dann entscheidet sich, wer Deutschlands neuer Superstar wird, 100.000 Euro gewinnt, einen Plattenvertrag erhält - und außerdem die Möglichkeit bekommt, mit Dieter Bohlen auf Tour zu gehen.