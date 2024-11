DSDS-Gewinner 2024: Wer hat Staffel 21 gewonnen?

Das große Finale von DSDS ist vollbracht und ein Sieger steht fest. Auch 2024 setzte die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ auf ein weitgehend unverändertes Konzept: Die Teilnehmer traten in mehreren Runden an, um sich schließlich den Titel zu sichern. Zudem warteten ein Geldpreis und ein Plattenvertrag auf den Gewinner. Zuerst mussten die Kandidaten jedoch in den Castings die DSDS-Jury von ihren Fähigkeiten überzeugen.

Eine besondere Änderung gab es in Staffel 21 von DSDS aber: Zum ersten Mal entfiel die bisherige Altersbeschränkung, sodass sich alle ab 16 Jahren bewerben konnten. In den Castings präsentierten die Talente ihre selbst gewählten Songs vor der Jury. Wer überzeugen konnte, zog in die nächste Runde, den sogenannten Recall, ein. Dort mussten die Teilnehmer erneut sowohl solo als auch in Gruppen antreten, diesmal allerdings mit vorgegebenen Titeln. Die erfolgreichsten Kandidaten schafften es schließlich in die finale Live-Show. Hier bewertete zwar weiterhin die Jury die Auftritte, doch das Publikum hatte das letzte Wort und bestimmte den Sieger von Staffel 21.

Neben dem langjährigen Jury-Mitglied Dieter Bohlen und dem früheren DSDS-Gewinner Pietro Lombardi waren in der aktuellen Jury auch Schlagerstar Beatrice Egli und die Rapperin Loredana vertreten.

Sie möchten mehr zum großen Finale von DSDS 2024 wissen? Welche Kandidaten standen mit welchen Songs im DSDS Finale auf der Bühne? Wer hat gewonnen? Wer ist raus? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos für Sie parat.

DSDS 2024: Sieger der 21. Staffel vorgestellt

2024 hatten es ausschließlich männliche Kandidaten in das große Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft: Christian Jährig (30), Nissim Mizrahi (61), Tom Mc Conner (25) und Philip Matas (23) standen in der finalen Show auf der Bühne. Am Ende haben sich die Zuschauer dann aber für einen einzigen Kandidaten entschieden: Christian Jährig ist Deutschlands neuer Superstar.

Schon beim Casting fiel Christian Jährig mit seinem Talent auf und schaffte es, sich in jeder Runde gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Im Finale beeindruckte er ein weiteres Mal mit Songs wie „My Heart Will Go On” von Céline Dion und dem persönlichen Finalsong „Auf eigenen Beinen”, was ihm Lob von der Jury und besonders von Dieter Bohlen einbrachte. Neben dem Titel gewann Christian Jährig ein Preisgeld von 100.000 Euro und einen Plattenvertrag mit dem Musiklabel TELAMO.

Kurz vor dem DSDS-Finale hat Christian Jährig gegenüber RTL verraten, dass falls er als Sieger aus der Show gehe und das Preisgeld gewinne, er einen großen Teil der 100.000 Euro in Musik investieren würde. Damit wolle er langfristig in der Branche Fuß fassen und seinen Traum verwirklichen. Außerdem sei er ein sehr sozialer Mensch, weswegen er sich mit der Gewinnerprämie auch bei sozialen Organisationen, die Unterstützung brauchen, einbringen möchte.

Christian Jährig hat Staffel 21 von "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen.

DSDS 2024: Wer ist raus?

Christian Jährig überzeugte das Publikum mit seiner Stimme und konnte sich am Ende mit 75,61 % der Stimmen den Titel sichern. Auf den zweiten Platz kam Philip Matas mit 9,92 % der Stimmen. Nissim Mizrahi erreichte mit 8,38 % den dritten Platz, und Tom Mc Conner landete mit 6,09 % auf Rang vier.

Hier haben wir alle Kandidaten, die am 9. November 2024 nicht als Gewinner aus der Show gingen inklusive ihrer Finalsongs und der finalen Platzierung für Sie zusammengetragen:

Platz 2: Philip Matas mit dem Final-Song „Chateau Marmont“

Platz 3: Nissim Mizrahi mit dem Final-Song „You Got Me”

Platz 4: Tom Mc Conner mit dem Final-Song „Sad Songs”

DSDS-Finale 2024: Wiederholung im TV und Stream

Neben den Auftritten der vier Finalisten erwartete die Zuschauer im Finale von DSDS 2024 auch ein Auftritt von Rapper Bushido. Die Moderation der Show wurde von Laura Wontorra übernommen.

Sie haben die finale Show verpasst und möchten alle Auftritte in der Wiederholung sehen? Kein Problem! Der hauseigene Streaming-Dienst RTL+ stellt Ihnen das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ 2024 eine Woche lange kostenfrei zur Verfügung. Danach können Sie das Finale und alle anderen Folgen der 21. Staffel von DSDS mit einem kostenpflichtigen Paket von RTL+ anschauen. Das günstigste Paket gibt es aktuell für 5,99 Euro im Monat. Im TV wird das Finale von DSDS 2024 nicht wiederholt.