DSDS-Kandidaten 2024 vom 12. Oktober: Wer ist raus? Wer ist im Recall?

Am 18. September startete die bereits 21. Ausgabe „Deutschland sucht den Superstar“. Für die diesjährige Staffel sind 15 Sendetermine, inklusive des Live-Finales, angesetzt. Um ins Finale zu kommen, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie gewohnt zunächst verschiedene Stufen durchlaufen. Der erste Schritt sind die Castings. Hier kann sich jeder ab 16 bewerben und dann mit selbst gewählten Songs vor die Jury treten. Sind die Juroren von dem Auftritt überzeugt, geht es weiter in die Recalls. Dort treten die Sängerinnen und Sänger einzeln und in Gruppen mit den für sie ausgewählten Songs erneut auf. Nach dieser Stufe geht es für alle übrig Gebliebenen in die Live-Shows. Auch hier gibt es Feedback von der Jury, die Entscheidungsmacht liegt aber nun beim Publikum, sodass Deutschland am Ende den Superstar wählt. Diesem winkt nicht nur eine Geldprämie, sondern auch ein Plattenvertrag.

Beurteilt werden die Kandidatinnen und Kandidaten dieses Jahr von DSDS-Urgestein Dieter Bohlen, Sänger Pietro Lombardi, Schlagersängerin Beatrice Egli und Rapperin Loredana.

Am 12. Oktober stand eine weitere Castingrunde an. Welche Kandidaten sind mit welchen Songs aufgetreten? Wer ist raus? Und wer hat es in den Recall geschafft? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

DSDS 2024 vom 12. Oktober: Wer ist raus?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten haben den Einzug in den Recall nicht geschafft:

Pedro Lopez Martinez (51) aus Köln - Der in Köln geborene Spanier tritt auf den Partymeilen Mallorcas auf. Dort parodiert er gerne den Schauspieler Charlie Sheen. Pedro performt „MILF vor Elf“ von Playa Charlie..

Eltina Thaqi (23) aus Offstein - Vor kurzem nahm Eltina an der „Miss Kosovo“-Wahl teil und darf sich aktuell „Miss Air Kosovo“ nennen. Sie performt im Casting „ Make You Feel My Love” von Adele.

Marli Rohrmann-Cardoso Da Rocha (61) aus Bad Homburg - Der Brasilianer lebt schon viele Jahre in Deutschland. Zusammen mit seinem Mann schreibt er gerne selber Songs. Für das Casting hat er „Vom selben Stern“ von Ich + Ich & Adel Tawil und „Samba de Janeiro“ von Bellini vorbereitet.

Claus Ostertag (58) aus Inning - Claus ist Sales Manager für Dessous und tritt als Künstler bei diversen Events auf. Im Casting will er „Warum hast du nicht nein gesagt“ von Roland Kaiser & Maite Kelly singen. Dafür möchte er Beatrice Egli bitten mit ihm zu performen.

Daniel Marin (27) aus Ainring - Der Rumäne arbeitet als Kellner in einem Hotel in Berchtesgaden. Dort tritt er am Abend gerne vor den Gästen auf. Bei DSDS singt er in Tracht „Servus, Grüezi und Hallo” von Maria & Margot Hellwig und „I Steh auf Bergbauernbuam“ von Melissa Naschenweng.

Jason Quick (26) aus Brackenheim - Jason ist Halbamerikaner und American Football-Fan. Er hat während der Schulzeit Gitarre in der Schulband gespielt und wurde von seinem Lehrer entdeckt. Er performt „Tennessee Whiskey” von Chris Stapleton.

Ingo Ullrich (54) aus Aitrach - Ingo ist Schornsteinfeger. Nun will er vor der Jury auch sein musikalisches Talent unter Beweis stellen. Hierfür singt er „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ von Ross Antony.

Natalie Haupt (27) aus Kleve mit dem Song „Schuld war nur der Bossa Nova“ von Manuela

Ronja Römer (41) aus Fitzbek mit dem Song „Total Eclipse Of The Heart” von Bonnie Tyler

Vanessa Beier (34) aus Gifhorn mit dem Song „Für Dich“ von Yvonne Catterfeld

Stephanie Sörgel (27) aus Augsburg mit dem Song „Orchester in mir“ von Saphir

Wer ist im Recall von DSDS 2024?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind nach der Sendung am 12. Oktober 2024 eine Runde weiter:

Finn Sahli (26) aus Lilienthal - Finn nennt sich selbst „Sid79“, inspiriert vom Faultier aus dem Film Ice Age. Er möchte Tätowierer werden. Bei DSDS performt er „Oft gefragt” von Annen MayKantereit.

Johanna Esmeralda Weihusen (18) aus Essen - Ihr Ziel ist es, mit ihrer Musik bis nach Hollywood bekannt zu werden. Dafür tritt sie zunächst bei DSDS mit „Rise Up“ von Andra Day vor die Jury.

Dinipiri Etebu (34) aus Bienenbüttel - Der gebürtige Nigerianer hat sich bereits als Solist, Choreograf und Musicaldarsteller einen Namen gemacht. Im Casting performt er „It’s Plenty” von Burna Boy.

Michelangelo Rodríguez (23) aus Neuhausen am Rheinfall - Michelangelo wurde in Spanien geboren, lebt in der Schweiz und arbeitet als Freelancer im Marketingbereich. Er hat ein eigenes Tonstudio, in dem er stimmungsvollen Orchestra-Pop produziert. Bei DSDS präsentiert er „Mamacita” von Mark Medlock.

Simon Enderli (54) aus Bülach (Schweiz) - Vor vielen Jahren hatte Simon bereits Erfolg in den Charts. Daran möchte er bei DSDS nun anknüpfen und performt seine Eigenkomposition „Neuanfang“.

Sandro Zimmerli (31) aus Stein am Rhein (Schweiz) - Der Hausmeister wird von den Kindern an seiner Schule bereits als der ‚singende Hausmeister‘ bezeichnet. Im DSDS Casting präsentiert er „Hero“ von Enrique Iglesias.

Christian Thiel (61) aus Berlin - Er ist Sänger in einer Jazz-Bigband. Das Markenzeichen des 61-Jährigen ist eine Pilotenuniform. In dieser wurde er schon einmal von Michael Bublé entdeckt und auf die Bühne geholt. Bei DSDS singt er dementsprechend „You’ve Got a Friend in Me” von Michael Bublé.

Aulona Morina (21) aus Ingolstadt - Aulona stand im Alter von zwölf Jahren schon einmal vor einer Jury mit Dieter Bohlen. Sie nahm bei „Das Supertalent“ teil und konnte dort punkten. Nun will sie Bohlen erneut begeistern mit „Stay With Me” von Sam Smith.

Adriano Mottola (47) aus Berlin mit dem Song „Imbranato“ von Tiziano Ferro.

Olivia Schäfer (21) aus Niedernhausen mit dem Song „drivers license“ von Oliver Rodrigo.

Deniz Doru (28) aus München mit dem Song „Uptown Funk“ von Mark Ronson feat. Bruno Mars.

Colin Rich (52) aus Berlin mit dem Song „September” von Earth, Wind & Fire.

Carina Katharina Hollert (32) aus Plön - Sie arbeitet als Sexarbeiterin in Kiel und setzt sich für Rechte des Berufsstandes ein. Schon 2020 hat sie ihr Glück bei DSDS versucht. Bei ihrem Auftritt hatte Bohlen sogar das Studio verlassen. Sie performt „Ich darf das“ von Shirin David.

Janice Harrington-Gürtler (82) aus Scharnebeck - Schon ihre Mutter sang erfolgreich in einem Gospelchor. Janice selbst war vor einigen Jahren selbst Jazzbotschafterin des Außenministeriums der USA. Beim Casting singt sie „Proud Mary“ von Tina Turner.