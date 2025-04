ESC 2025: Teilnehmer, Songs und Übertragung beim Halbfinale 2 - alle Infos

Jedes Jahr bringt der Eurovision Song Contest (ESC) die Nationen Europas (und darüber hinaus) musikalisch zusammen – 2025 geht der Wettbewerb bereits in seine 69. Ausgabe. Austragungsort ist dieses Mal Basel, da die Schweiz im Vorjahr gewonnen hat: Nemo siegte mit dem Lied „The Code“. Bevor am 17. Mai das große Finale über die Bühne geht und Millionen Zuschauer mitfiebern, stehen zunächst zwei Halbfinals auf dem Programm. Sie entscheiden, welche Länder ihre Acts ins Finale schicken dürfen.

Eine Ausnahme bilden die sogenannten „Big Five“ – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien – die traditionell automatisch für das Finale gesetzt sind. Für alle anderen Länder wurde per Los bestimmt, in welchem Halbfinale sie antreten. Die Startreihenfolge wurde jedoch nicht ausgelost, sondern gezielt von den Show-Produzenten nach „dramaturgischen Kriterien“ festgelegt.

Im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2025 kämpfen in Basel 16 Nationen mit ihren Acts um den Einzug ins Finale – doch nur zehn von ihnen schaffen den Sprung dorthin.

Beim „Allocation Draw“ Ende Januar in Basel wurde ermittelt, welche Länder in welchem Halbfinale antreten. Am 27. März folgte dann die offizielle Bekanntgabe der Startreihenfolge für die Teilnehmer des zweiten Halbfinales.

Welche Länder treten im zweiten Halbfinale des ESC 2025 an? Welche Songs werden performt – und wo kann man das Spektakel im Fernsehen oder Livestream verfolgen? Bleiben Sie hier, wir haben die Infos.

ESC 2025: Datum vom 2. Halbfinale

Das Halbfinale 2 des European Song Contest 2025 findet am 15. Mai 2025 in Basel statt. Start ist um 21 Uhr.

ESC 2025: Alle Teilnehmer und alle Songs im zweiten Halbfinale

Hier kommen die Halbfinalisten und -finalistinnen des zweiten Durchgangs, samt ihrer Startnummer:

Australien : Go-Jo – „Milkshake Man“ Montenegro : Nina Žižić – „Dobrodošli“ Irland : Emmy – „Laika Party“ Lettland : Tautumeitas – „Bur man laimi“ Armenien : Parg – „Survivor“ Österreich : JJ – „Wasted Love“ Griechenland : Klavdia – „Asteromata“ Litauen : Katarsis – „Tavo Akys“ Malta : Miriana Conte – „Serving“ Georgien : Mariam Shengelia – „Freedom“ Dänemark : Sissal – „Hallucination“ Tschechien : Adonxs – „Kiss Kiss Goodbye“ Luxemburg : Laura Thorn – „La poupée monte le son“ Israel : Yuval Raphael – „New Day Will Rise“ Serbien : Princ – „Mila“ Finnland : Erika Vikman – „Ich komme“

ESC 2025: Übertragung vom Halbfinale 2 im TV und Stream

Im Gegensatz zum Finale, das auf unserem gesamten Kontinent und weit darüber hinaus über die prominenten Abspielmaschinen der Sender unter das Volk gebracht wird, werden die Halbfinale in die Spartensender verschoben – zumindest hierzulande.

Das zweite Halbfinale des Eurovision Song ist also im ARD-Sender ONE zu sehen. Für Streaming-Fans gibt es die Möglichkeit, die Show über den ONE-Livestream auf Joyn oder die ARD-Mediathek zu verfolgen.

Für Zuschauer in der Schweiz wird das Halbfinale auf SRF 2 ausgestrahlt. In Österreich übernimmt ORF 1 die Übertragung. Beide Sender bieten ebenfalls Livestreams auf ihren jeweiligen Online-Plattformen an.

Hier die Rahmen-Infos zum Finale des 69. Eurovision Song Contest auf einen Blick:

Datum

Finale am 17. Mai 2025

Uhrzeit

21 Uhr

Austragungsort

Basel in der Schweiz

Motto

„United by Music“

Moderation

Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer

Teilnehmerländer

37

Deutscher Act

Abor & Tynna