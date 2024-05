Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Heinz Hönig liegt im Koma - große Sorge bei der Familie

Große Sorge um den ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten Heinz Hönig. Er musste per Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden und liegt nun im Koma.

Vor fünf Monaten saß er noch im Dschungelcamp - nun liegt er im Koma! Auch wenn es bereits im Januar gesundheitlich nicht gut aussah und er das Dschungelcamp auf Anraten der Ärzte verlassen musste, hatte damit niemand gerechnet. Am Donnerstag, 30. April 2024, musste Heinz Hönig mit dem Hubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen werden. Der 72-Jährige benötigt anscheinend eine Not-OP am Herzen.

Ex-Dschungelcamp-Kandidat Heinz Hönig muss per Helikopter ins Krankenhaus

Dass sich Heinz Hönig im sehr kritischen Zustand befindet, bestätigte sein engeres Umfeld gegenüber RTL. Nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus per Helikopter erhielt Hönig am 2. Mai einen Stent am Herzen. Doch das alleine scheint nicht zu reichen. Heinz Hönig benötigt wohl dringend zusätzlich eine Herz-OP, die voraussichtlich am Freitag 3. Mai stattfinden soll. Das teilt sein Management mit.

Heinz Hönigs Managerin bestätigt kritischen zustand der Ex-Dschungelcampers

Seine Agentin Birgit Fischer-Höpfer bestätigt gegenüber RTL ebenso den dramatischen Zustand von Heinz Hönig und erklärt ebenso, dass er am Musical, das nächste Woche starten sollte, nicht teilnehmen werde könne: "Herr Hoenig fällt leider komplett für das Musical ‘Ein bisschen Frieden’ aus, da er momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP wartet, die voraussichtlich morgen stattfinden soll."

Dschungelcamp 2024: Heinz Hoenig musste das Camp verlassen. Die Mediziner vor Ort trafen diese Entscheidung für ihn. Foto: RTL

Weitere Probleme: Heinz Hönig ist nicht versichert

Seine Ehefrau Annika, die auch in Australien dabei war, und die beiden Söhne weichen ihm nicht von der Seite. Doch nicht nur der Gesundheitszustand ist bedenklich, es gibt wohl ein weiteres Problem. RTL will wissen, dass Hönig nicht versichert sei. Das Problem: Die Not-OP soll angeblich 90.000 Euro kosten. Die Frage ist nun, wie die Familie das finanzieren soll.

Seine finanzielle Lage sah im Dschungelcamp nicht gut aus, das gab Heinz Hönig selbst zu. Wie viel von seiner voraussichtlichen Dschungelcamp-Gage von 150.000 Euro, die Hönig trotz frühzeitigem Aus behalten durfte, übrig ist, ist unklar.

Die anderen Dschungelcamper der letzten Staffel äußerten sich bisher noch nicht zu Heinz Hönigs Zustand.