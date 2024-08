Fechten bei Olympia 2024: Termine im Zeitplan und Übertragung

"En Garde" heißt es demnächst bei den Olympischen Sommerspielen in Paris. Dann werden wieder die Degen, Säbel oder Florette gezückt und um die Medaillen im Fechten gekämpft. Austragungsort ist das Grand Palais im Herzen von Paris. Das Fechten bei Olympia 2024 besteht aus mehreren Wettbewerben. Dabei treten die Damen und Herren getrennt voneinander in jeweils drei Disziplinen an, die sich durch die Nutzung von Degen, Säbel oder Florette voneinander unterscheiden. Außerdem gibt es eine Unterscheidung zwischen Einzel- und Teamwettbewerben. Der Zeitplan von Olympia weist demnach eine Menge an Terminen für den Fechtsport auf.

Doch wann standen die Teilnehmer dieses Jahr auf der Planche? Wann waren die genauen Termine? Und wo wurde Fechten bei Olympia im TV und Stream übertragen? Hier verraten wir Ihnen alle bereits bekannten Details.

Fechten bei Olympia 2024: Das sind die Termine im Zeitplan

Ab dem 27. Juli 2024 wurde bei den Olympischen Spielen wieder gefochten. Dann begrüßte das Grand Palais als Austragungsort alle Fechtsportler im Rennen für die Goldmedaillen der verschiedenen Wettbewerbe. Doch der Veranstalter warnt vor möglichen Änderungen im Ablauf des Zeitplans. Dennoch finden Sie hier die Termine auf einen Blick:

Samstag, 27. Juli 2024

10.00 Uhr: Damen Degen Einzel - Runde der letzten 64

10.25 Uhr: Herren Säbel Einzel - Runde der letzten 64

10.50 Uhr: Damen Degen Einzel - Runde der letzten 32

12.30 Uhr: Herren Säbel Einzel - Runde der letzten 32

14.10 Uhr: Damen Degen Einzel Achtelfinale

15.00 Uhr: Herren Säbel Einzel Achtelfinale

15.50 Uhr: Damen Degen Einzel Viertelfinale

16.15 Uhr: Herren Säbel Einzel Viertelfinale

19.00 Uhr: Damen Degen Einzel Halbfinale 1

19.25 Uhr: Damen Degen Einzel Halbfinale

19.50 Uhr: Herren Säbel Einzel Halbfinale 1

20.15 Uhr: Herren Säbel Einzel Halbfinale 2

20.40 Uhr: Damen Degen Einzel Kampf um Platz 3

21.05 Uhr: Herren Säbel Einzel Kampf um Platz 3

21.30 Uhr: Damen Degen Einzel Finale

21.55 Uhr: Herren Säbel Einzel Finale

Sonntag, 28. Juli 2024

9.30 Uhr: Damen Florett Einzel - Runde der letzten 64

10.00 Uhr: Herren Degen Einzel - Runde der letzten 64

10.25 Uhr: Damen Florett Einzel - Runde der letzten 32

12.25 Uhr: Herren Degen Einzel - Runde der letzten 32

14.05 Uhr: Damen Florett Einzel Achtelfinale

15.05 Uhr: Herren Degen Einzel Achtelfinale

15.55 Uhr: Damen Florett Einzel Achtelfinale

16.25 Uhr: Herren Degen Einzel Viertelfinale

19.00 Uhr: Damen Florett Einzel Halbfinale 1

19.30 Uhr: Damen Florett Einzel Halbfinale 2

20.00 Uhr: Herren Degen Einzel Halbfinale 1

20.25 Uhr: Herren Degen Einzel Halbfinale 2

20.50 Uhr: Damen Florett Einzel Kampf um Platz 3

21.20 Uhr: Herren Degen Einzel Kampf um Platz 3

21.45 Uhr: Damen Florett Einzel Finale

22.15 Uhr: Herren Degen Einzel Finale

Montag, 29. Juli 2024

9.30 Uhr: Damen Säbel Einzel - Runde der letzten 64

9.55 Uhr: Herren Florett Einzel - Runde der letzten 64

10.25 Uhr: Damen Säbel Einzel - Runde der letzten 32

12.05 Uhr: Herren Florett Einzel - Runde der letzten 32

14.05 Uhr: Damen Säbel Einzel Achtelfinale

14.55 Uhr: Herren Florett Einzel Achtelfinale

15.55 Uhr: Damen Säbel Einzel Viertelfinale

16.20 Uhr: Herren Florett Einzel Viertelfinale

19.00 Uhr: Damen Säbel Einzel Halbfinale 1

19.25 Uhr: Damen Säbel Einzel Halbfinale 2

19.50 Uhr: Herren Florett Einzel Halbfinale 1

20.20 Uhr: Herren Florett Einzel Halbfinale 2

20.50 Uhr: Damen Säbel Einzel Kampf um Platz 3

21.15 Uhr: Herren Florett Einzel Kampf um Platz 3

21.45 Uhr: Damen Säbel Einzel Finale

22.10 Uhr: Herren Florett Einzel Finale

Dienstag, 30. Juli 2024

13.30 Uhr: Damen Degen Team Viertelfinale

15.00 Uhr: Damen Degen Team Plätze 5-8

15.50 Uhr: Damen Degen Team Halbfinale 2

15.50 Uhr: Damen Degen Team Halbfinale 1

16.40 Uhr: Damen Degen Team Plätze 7-8

16.40 Uhr: Damen Degen Team Plätze 5-6

19.30 Uhr: Damen Degen Team Kampf um Platz 3

20.30 Uhr: Damen Degen Team Finale

Mittwoch, 31. Juli 2024

13.30 Uhr: Herren Säbel Team Viertelfinale

15.00 Uhr: Herren Säbel Team Plätze 5-8

15.50 Uhr: Herren Säbel Team Halbfinale 2

15.50 Uhr: Herren Säbel Team Halbfinale 1

16.40 Uhr: Herren Säbel Team Plätze 7-8

16.40 Uhr: Herren Säbel Team Plätze 5-6

19.30 Uhr: Herren Säbel Team Kampf um Platz 3

20.30 Uhr: Herren Säbel Team Finale

Donnerstag, 1. August 2024

11.50 Uhr: Damen Florett Team Viertelfinale

13.40 Uhr: Damen Florett Team Plätze 5-8

14.50 Uhr: Damen Florett Team Halbfinale 2

14.50 Uhr: Damen Florett Team Halbfinale 1

16.00 Uhr: Damen Florett Team Plätze 7-8

16.00 Uhr: Damen Florett Team Plätze 5-6

19.10 Uhr: Damen Florett Team Kampf um Platz 3

20.30 Uhr: Damen Florett Team Finale

Freitag, 2. August 2024

13.30 Uhr: Herren Degen Team Viertelfinale

15.00 Uhr: Herren Degen Team Plätze 5-8

15.50 Uhr: Herren Degen Team Halbfinale 2

15.50 Uhr: Herren Degen Team Halbfinale 1

16.40 Uhr: Herren Degen Team Plätze 7-8

16.40 Uhr: Herren Degen Team Plätze 5-6

19.30 Uhr: Herren Degen Team Kampf um Platz 3

20.30 Uhr: Herren Degen Team Finale

Samstag, 3. August 2024

13.00 Uhr: Damen Säbel Team Viertelfinale

14.30 Uhr: Damen Säbel Team Plätze 5-8

15.20 Uhr: Damen Säbel Team Halbfinale 2

15.20 Uhr: Damen Säbel Team Halbfinale 1

16.10 Uhr: Damen Säbel Team Plätze 7-8

16.10 Uhr: Damen Säbel Team Plätze 5-6

19.00 Uhr: Damen Säbel Team Kampf um Platz 3

20.00 Uhr: Damen Säbel Team Finale

Sonntag, 4. August 2024

11.50 Uhr: Herren Florett Team Viertelfinale

13.40 Uhr: Herren Florett Team Plätze 5-8

14.50 Uhr: Herren Florett Team Halbfinale 2

14.50 Uhr: Herren Florett Team Halbfinale 1

16.00 Uhr: Herren Florett Team Plätze 7-8

16.00 Uhr: Herren Florett Team Plätze 5-6

19.10 Uhr: Herren Florett Team Kampf um Platz 3

20.30 Uhr: Herren Florett Team Finale

Free-TV-Übertragung von Fechten bei den Olympischen Sommerspielen 2024

Zur Übertragung von Olympia 2024 ist bereits einiges bekannt. Da sich Warner Bros. Discovery, die Rechte zur Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 sichern konnte, können sich die Zuschauer auf die Übertragung der Wettkämpfe live im Free-TV bei Eurosport 1 freuen. Auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF werden einige Wettkämpfe zu sehen sein, da die Sender Teillizenzen für die Ausstrahlung für sich gewinnen konnten.

Diese Wettkämpfe beim Fechten gibt es im Free-TV zu sehen:

27. Juli 2024: Vorrunde Degen Einzel Frauen ab 10 Uhr in der ARD

27. Juli 2024: Vorrunde Säbel Einzel Männer ab 10.25 Uhr in der ARD

28. Juli 2024: Finale Florett Einzel Frauen, Finale Degen Einzel Männer ab 21.45 Uhr im ZDF

30. Juli 2024: Kampf um Bronze, Degen Mannschaft Frauen ab 19.30 Uhr im ZDF

30. Juli 2024: Finale Degen Mannschaft Frauen ab 20.30 Uhr im ZDF

1. August 2024: Halbfinale Florett Mannschaft Frauen ab 14.50 Uhr im ZDF

1. August 2024: Kampf um Bronze Florett Mannschaft Frauen ab 19.10 Uhr im ZDF

1. August 2024: Finale Florett Mannschaft Frauen ab 20.30 Uhr im ZDF

3. August 2024: Kampf um Bronze Säbel Mannschaft Frauen ab 19 Uhr im ZDF

3. August 2024: Finale Säbel Mannschaft Frauen ab 20 Uhr im ZDF

Olympia 2024: So können Sie Fechten im Stream sehen

Auch im Stream können Sie die Wettkämpfe von Olympia sehen. Auf der Streaming-Plattform Discovery+ können Sie alle Wettbewerbe und Medaillenentscheidungen schauen, sofern Sie ein Abo besitzen. Für 5,99 Euro im Monat können Sie die werbefreie Version des Abos buchen, während auch eine Variante mit Werbungen für 3,99 Euro im Monat zur Verfügung steht. Weitere Infos gibt es auf der Webseite des Anbieters.

Außerdem können Sie alle Inhalte, die im Free-TV auf ARD und im ZDF übertragen werden, auf deren Mediatheken im Live-Stream auffinden. Noch unklar ist jedoch, ob der Stream der Sportschau oder des Sportstudios, Ihnen zusätzliche Stream-Optionen bieten wird. Weiteres erfahren Sie dann hier, sobald wir die Information für Sie bereitstellen können.