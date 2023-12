"The Masked Singer" 2023: Das ist der Gewinner

Das Finale von "The Masked Singer" 2023 fand statt. Die letzten Masken sind gefallen. Wer hat gewonnen? Alle Infos zur letzten Show erfahren Sie hier.

Das TV-Programm vor Weihnachten hält für jeden etwas bereit. Ob "Klein gegen Groß" - Weihnachtsspecial, "Schöne Bescherung" oder "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" - in der Vorweihnachtszeit ist im Fernsehen einiges geboten. Nicht nur weihnachtliche Klassiker stehen auf dem Programm, auch das Finale von " The Masked Singer" 2023 wurde am Tag vor Heiligabend ausgetragen. Interessierte stellen sich nun die Fragen: Wer hat gewonnen? Wer versteckte sich hinter den Masken?

Wir können Ihnen auf die Sprünge helfen und verraten, welches Kostüm und (noch viel wichtiger) welcher Promi die Musikshow für sich entscheiden konnte. In diesem Artikel haben wir Ihnen die wichtigsten Details zur finalen Sendung von "The Masked Singer" 2023 zusammengetragen.

Gewinnerin von "The Masked Singer" 2023: Jennifer Weist hat gewonnen

Bei "The Masked Singer" treten verschiedene Prominente auf die Bühne und performen in einem extra angefertigten Kostüm. Die große Frage, die sich in jeder Sendung stellt: Wer versteckt sich hinter der Maske. In der letzten Folge von "The Masked Singer" 2023 standen sich die Eisprinzessin, der Lulatsch, der Mustang und der Troll gegenüber. Wie in jeder Show ist eines klar: Am Ende kann nur einer gewinnen. Und dies war in diesem Jahr die Eisprinzessin, die sich erfolgreich gegen die Mitstreiter durchsetzen konnte. Hinter der Maske der Prinzessin versteckte sich Jennifer Weist, die Frontfrau von Jennifer Rostock.

Den zweiten Platz belegte der Lulatsch, gefolgt vom Mustang und dem Troll. Hinter dem Lulatsch kam Pasquale Aleardi zum Vorschein. Der Mustang wurde von Hendrik Duryn gespielt. Auch der Troll wurde entlarvt: Hinter dieser Maske versteckte sich die Sängerin Mietze Katz. All diese Kandidaten konnten sich am Ende nicht gegen die Eisprinzessin, alias Jennifer Weist, durchsetzen.

"The Masked Singer" 2023: Wer ist bereits ausgeschieden?

Ingesamt gab es sechs Folgen der Musiksendung. In jeder Show musste ein Kandidat die Maske fallen lassen und somit aus der Sendung austreten. Dieser Übersicht können Sie alle Teilnehmer entnehmen, die bereits bei "The Masked Singer" 2023 enthüllt worden sind:

Klaus Claus - Tim Benzko (Folge 5)

- Tim Benzko (Folge 5) Der Kiwi - Uwe Ochsenknecht (Folge 4)

(Folge 4) Die Marsmaus - Jenke von Wilmsdorff (Folge 3)

(Folge 3) Der Feuerlöscher - Eva Padberg (Folge 2)

(Folge 2) Das Okapi - Katja Ebstein (Folge 1)

Das sind alle bisherigen Gewinner von "The Masked Singer"

Die Musiksendung "The Masked Singer" ist bereits seit einigen Jahren ein Pflichtprogramm im deutschen Fernsehen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Sender bereits einige Staffeln ausstrahlte. Für alle, die gerne wissen möchten, wer die vergangenen Shows gewann, haben wir eine Übersicht zusammengetragen: