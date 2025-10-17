„Das große Backen“ 2025 Finale: Wer hat gewonnen?

Nach zehn Wochen ging „Das große Backen“ nun in die entscheidende Runde. Drei Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker traten im Finale noch einmal gegeneinander an, um den Titel „Deutschlands beste Hobbybäckerin oder Deutschlands bester Hobbybäcker 2025“ zu holen, zusammen mit einem eigenen Backbuch, dem Goldenen Cupcake und 10.000 Euro. Dafür mussten sie die Jury um Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt überzeugen. Moderiert wurde das Finale von Enie van de Meiklokjes.

Welche Aufgaben auf die Finalistinnen und Finalisten warteten und wer sich am Ende durchsetzen konnte, lesen Sie hier.

Gewinner von “Das große Backen” 2025: Das ist die Siegerin

Auch im Finale von „Das große Backen“ warteten wieder drei anspruchsvolle Aufgaben auf die Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker. Den Auftakt bildete die Challenge mit dem Titel „Perfekt dressiert“, bei der sich alles um die Zubereitung einer Tarte drehte. Innerhalb der vorgegebenen zwei Stunden sollten die drei Finalistinnen und Finalisten außerdem die Oberfläche ihrer Tarte makellos mit Creme, Baiser oder einer ähnlichen Masse verzieren.

Für Kandidat Christian verlief die Aufgabe allerdings nicht ganz reibungslos. Seine Tarte zeigte beim Präsentieren kleine Risse und Löcher, zudem musste er sie in der Form servieren, um ein Auseinanderbrechen zu vermeiden. Das brachte ihm Punktabzug ein. Die beiden Finalistinnen Charlotte und Jacqueline erhielten hingegen Lob von der Jury für ihre gelungenen Kreationen.

In der zweiten Aufgabe stand die technische Prüfung an. In nur 110 Minuten sollten die Finalistinnen und Finalisten drei perfekte Kakao-Törtchen backen. Trotz der Schwierigkeit meisterten sie die Aufgabe überzeugend, weshalb alle mit 19 Punkten auf dem ersten Platz landeten. Damit wurde das Ergebnis aus der ersten Runde entscheidend: Jacqueline lag nach den ersten zwei Runden mit 38,5 Punkten knapp vor Charlotte mit 37,5 Punkten. Für Christian, der mit der roten Schürze in das Finale gestartet war, endete die Reise mit 34,5 Punkten.

In der letzten Aufgabe ging es unter dem Motto „Süßer Durchblick“ um die alles entscheidende Torte. Beide starteten bei null Punkten, nur diese Runde entschied über den Sieg. In fünf Stunden sollten sie eine Torte mit zwei geschmacklich unterschiedlichen Etagen backen und dabei ein optisches Gesamtkonzept umsetzen. Zwischen den Etagen sollte außerdem eine transparente Schicht oder ein Element zum Durchschauen eingebaut werden. Zwar präsentierten beide Kandidatinnen beeindruckende Kreationen, am Ende konnte sich Jacqueline jedoch knapp durchsetzen. Mit nur einem Punkt Vorsprung gewann sie den Titel „Deutschlands beste Hobbybäckerin 2025“.

Finale von “Das große Backen” 2025: Das waren die Finalisten

Diese drei Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker haben es bis in die letzte Runde von „Das große Backen“ 2025 geschafft und um den Titel Deutschlands beste Hobbybäckerin oder Deutschlands bester Hobbybäcker 2025 gebacken:

Charlotte aus Koblenz (Rheinland-Pfalz)

Christian aus Schwanewede (Niedersachsen)

Jacqueline aus Binningen (Schweiz)

Das große Backen 2025: Wer ist raus?

Bis zum Finale musste jede Woche eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen:

Felix aus Hürth - raus in Folge 1

Serena aus München - raus in Folge 2

Gisela aus Uplengen - raus in Folge 3

Simon aus Hanau - raus in Folge 4

Janina aus Barleben - raus in Folge 5

Magdalena aus Bernau - raus in Folge 6

Christian-Johannes aus Haiger-Offdilln - raus in Folge 7

Rouven aus Huttwil - raus in Folge 8

Monika aus Hainburg - raus in Folge 9