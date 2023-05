Giulia Siegel ist raus beim "Kampf der Realitystars" 2023: Im "Dschungelcamp" musste sie aufgeben

Giulia Siegel war Teilnehmerin beim "Kampf der Realitystars" 2023 - hier erfahren Sie alles über die mediale Allrounderin: Alter, Größe und auch ihre Erfahrungen mit dem Dschungelcamp.

Der " Kampf der Realitystars" 2023 ist losgebrochen. RTL2 hat die Infos über Start und Sendetermine von Staffel 4 schon vor einiger Zeit veröffentlicht, und auch die Modalitäten zu Übertragung und Wiederholung liegen mittlerweile offen zutage. An einem wunderschönen thailändischen Gestade treten 23 prominente Kandidaten aus dem mittlerweile randvollen Pool der üblichen Reality-Verdächtigen gegeneinander in den Wettstreit um Punkte und Sendezeit. Unter der bewährten Leitung von Cathy Hummels müssen sie im Anschluss an diverse Challenges in der "Stunde der Wahrheit" ihr Innerstes nach außen kehren - und wehe, irgendwas passt nicht. Es droht: der Rausschmiss! Eine der mutigen Kandidatinnen in der Sala war Giulia Siegel. Wir stellen Ihnen die mediale Allrounderin hier vor.

"Kampf der Realitystars" 2023: Giulia Siegel im Porträt

Giulia Siegel heißt mit vollem Namen Julia Anna Marina Siegel. Sie wurde 1974 in München geboren. Hier ihr kurzer Steckbrief:

Beruf: Model, DJane, Fernsehmoderatorin, Schauspielerin

Giulia Siegel ist die Tochter des Komponisten und Musikproduzenten Ralph Siegel. In den 1990er Jahren machte sie sich einen Namen als Model. Außerdem arbeitet sie als Schauspielerin und agiert in unterschiedlichen Reallity-Formaten. Auch als DJane und Moderatorin ist sie tätig.

Giulia Siegel: Die Teilnehmerin bei "Kampf der Realitystars" 2023 als Model, DJane, Schauspielerin und Moderatorin

Guilia Siegel ist in vielen Bereichen der Medien-Landschaft aktiv:

Model

Schon mit 16 Jahren startete Giulia Siegel ihre Karriere als Model. Damals trat sie unter dem Pseudonym "Giulia Legeis" an (das ist ein sogenanntes Ananym: Siegel rückwärts buchstabiert). Ihre wahre Identität gab sie 1995 preis. Sie lief unter anderem für Armani und Escada und war auf den Titelblättern von Cosmopolitan und Vogue zu sehen. 2009 posierte sie für den deutschen Playboy, 2010 war sie auch in der italienischen Ausgabe des Magazins vertreten.

DJane und Autorin

Neben ihrer Tätigkeit als Model ist Guilia Siegel als DJane tätig. 2007 hat sie ihre erste eigene Single "Dance!" bei Kontor Records veröffentlicht. Als DJane tritt sie bei diversen Festivals auf. 2008 und 2009 folgten die Singles "Want You" und "Higher". Am 11. September 2009 erschien ihr Buch "Make her crazy! Was Frauen wirklich wollen".

Schauspielerin und TV-Kandidatin

Giulia Siegel spielte ab 1994 in TV-Serien wie "Marienhof", "Klinikum Berlin Mitte – Leben in Bereitschaft", "Für alle Fälle Stefanie" oder "Tatort – Kalte Herzen" und auch in mehreren Fernsehfilmen mit. Außerdem ist sie immer wieder in diversen TV-Formaten zu sehen. Hier eine Auswahl:

2007: Stars auf Eis

2009: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

2009: Giulia in Love?!

in Love?! 2010: Eine wie keine

2013: Der VIP-Bus – Promis auf Pauschalreise

2016: Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft

Völkerball Meisterschaft 2017: Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare

– Kampf der Promipaare 2020: Das große Sat.1 Promiboxen

Promiboxen 2020: Temptation Island V.I.P

Kleine Ergänzung zu "IBES" : Beim " Dschungelcamp" 2009 musste Giulia Siegel das Camp laut focus.de wegen einer Erkrankung vorzeitig verlassen.

Moderatorin

Neben ihrem Job als Model und Schauspielerin ist sie auch als Moderatorin tätig - unter anderem bei folgenden TV-Sendungen: