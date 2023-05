GNTM gestern am 4. Mai 2023: Wer ist rausgeflogen?

Wer ist raus bei GNTM 2023? Und welche Kandidatinnen sind weiter? Hier erfahren Sie, wer gestern am 4. Mai 2023 bei "Germany’s Next Topmodel" rausgeflogen ist.

Heidi Klum sucht wieder "Germany’s Next Topmodel". Gestern am 4. Mai 2023 war Folge 12 von Staffel 18 zu sehen. Die zwölf verbliebenen GNTM-Models mussten sich in der Folge von gestern wieder einem Fotoshooting stellen, in dem sie tanzen und dazu coole, starke Posen einnehmen sollten. Der Entscheidungs-Walk am Ende der Sendung, bei welchem die Models auf unebenem Asphalt laufen mussten, barg auch seine Herausforderungen.

Am Ende von Folge 12 endete wieder für eine Kandidatin von GNTM 2023 der Traum, "Germany’s Next Topmodel" zu werden. Heidi Klum und ihr Gast-Juror Thomas Hayo fehlte es bei der ausgeschiedenenTeilnehmerin an "Power bei ihrem Walk" und dem Fotoshooting. Wer ist raus bei GNTM 2023? Wer ist weiter? Hier bekommen Sie die Infos zu Folge 12.

GNTM gestern: Wer ist rausgeflogen am 4. Mai 2023?

Von den 12 Kandidatinnen musste gestern in Folge 12 von GNTM 2023 eine Teilnehmerin ihre Koffer packen und die Sendung verlassen. Rausgeflogen ist am 4. Mai 2023 Maike.

GNTM 2023: Wer ist raus?

Hier noch einmal die Übersicht über die Kandidatinnen von GNTM 2023, die bisher raus sind:

Maike (23) aus Hanau (raus in Folge 12)

(raus in Folge 12) Cassy (23) aus Hamburg (raus in Folge 11)

(raus in Folge 11) Marielena (52) aus Frankfurt am Main (raus in Folge 11)

(raus in Folge 11) Anya (19) aus Berlin (raus in Folge 10)

(raus in Folge 10) Ina (44) aus Neuss (raus in Folge 9)

(raus in Folge 9) Leona (21) aus Großheubach (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Zuzel (51) aus Kissing (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Charlene (51) aus Georgensgmünd (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Lara (19) aus Aschbach (raus in Folge 7)

(raus in Folge 7) Jülide (23) aus Paderborn (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Elsa (18) aus Baden in Österreich (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Tracy (25) aus Essen (freiwillig raus in Folge 5)

Sarah (20) aus Osnabrück (freiwillig raus in Folge 5)

(freiwillig raus in Folge 5) Eliz (21) aus München (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Emilia (19) aus Kelkheim (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Zoey (26) aus Stuttgart (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Juliette (20) aus Bad Sobernheim (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Melina (18) aus Linz in Österreich (raus in Folge 3)

in (raus in Folge 3) Melissa (19) aus Düsseldorf (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Slata (19) aus Leipzig (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Alina (20) aus München (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Ana (22) aus Heide (raus in Folge 1)

Elisabeth (20) aus München (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Indira (20) aus Magdeburg (raus in Folge 1)

Welche Kandidatinnen sind weiter bei "Germany’s Next Topmodel" 2023 dabei?

Bei GNTM 2023 sind immer noch 11 Kandidatinnen weiter dabei. Diese Teilnehmerinnen hoffen nach Folge 12 weiterhin darauf, Germany’s Next Topmodel zu werden:

Anna-Maria (24) aus Bochum

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katherine (20) aus Flensburg

Mirella (20) aus Berlin

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Nina (22) aus Wetter

Olivia (22) aus Hamburg

Selma (18) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Vivien (22) aus Koblenz

GNTM gestern: Folge 12 als Wiederholung sehen

ProSieben zeigt Staffel 18 von "Germany’s Next Topmodel" mit Heidi Klum aktuell immer donnerstags um 20.15 Uhr im TV und Live-Stream. Es gibt auch ganze Folgen als Wiederholung von GNTM 2023 - im Stream auf Joyn.

Wann läuft die nächste Folge von GNTM 2023?

Die Sendetermine von GNTM 2023 sind immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben. Als nächstes wird Folge 13 dementsprechend am 11. Mai im TV zu sehen sein.