"GNTM" am 11. April 2024: Wer ist in Folge 9 aus der Show geflogen?

In Folge 9 von "GNTM" 2024 stellten sich die Teilnehmer neben einem Fotoshooting auch einem Interview-Training. Doch wer musste die Sendung verlassen?

In der vergangenen Woche begaben sich die Kandidatinnen und Kandidaten bei GNTM 2024 auf in die Modelvilla von Los Angeles, wo sie auch in der aktuellen Folge weiter verweilten. Diese Woche wurden sie mit einem intensiven Interviewtraining und einem anspruchsvollen Fotoshooting konfrontiert, was für viele von ihnen eine echte Herausforderung darstellte. Am Ende bangten gleich mehrere Models um ihr Weiterkommen. Doch welche von ihnen mussten die Show verlassen? Welche Kandidatinnen und Kandidaten konnten nicht überzeugen?

Hier finden Sie alle Infos zu Folge 9 der aktuellen Staffel von GNTM und welche Kandidatinnen oder Kandidaten die Sendung verlassen mussten.

"GNTM" 2024: Wer ist raus in Folge 9?

In der neunten Episode von "GNTM" 2024 waren die Kandidatinnen und Kandidaten mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Ein Interviewtraining mit Sat.1-Moderatorin Claudia von Brauchitsch sollte sie auf die Anforderungen der Medienwelt vorbereiten. Dabei wurden sie in kleinen Gruppen mit heiklen Fragen konfrontiert, was zu einigen unangenehmen Momenten führte. Besonders die Zwillinge Luka und Julian gerieten wegen ihres gemeinsamen Auftritts ins Kreuzfeuer der Kritik, während Mare wegen freizügiger Fotos auf ihrem Instagram-Account hinterfragt wurde. Auch Kandidatin Lea trat ins Fettnäpfchen, als sie offenbarte, dass sie GNTM als Flucht vor ihrem Studium und Arbeit sieht.

In der Modelvilla wartete eine weitere Überraschung auf die Teilnehmer: der deutsche Designer Kilian Kerner, der angeblich ein Laufstegtraining abhalten sollte, aber stattdessen zwei Models für eine Kampagne zum 20-jährigen Jubiläum seiner Marke auswählte. Den Job bekommen am Ende Lea und Jermaine.

Beim wöchentlichen Fotoshooting in einem nachgebauten Tokio-Set hatten die Kandidatinnen und Kandidaten in Zweiergruppen fünf Minuten Zeit, um drei Bilder zu schießen. Doch nicht alle konnten überzeugen, was zu Enttäuschung bei Heidi Klum und den Gastjuroren Kilian Kerner und Fotograf Yu Tsai führte.

Am Ende der Folge mussten sechs Kandidatinnen und Kandidaten - Nuri, Stella, Jana, Felix, Dominik und Yusupha - um ihr Weiterkommen bangen. Obwohl Heidi Klum entschied, nicht alle direkt nach Hause zu schicken, sondern nochmal eine weitere Chance zu geben, müssen die sechs Schwächsten in der nächsten Woche bei einer Laufsteg-Challenge erneut ihr Können unter Beweis stellen, um zu entscheiden, wer in der Show bleiben darf.

Somit sind alle Kandidaten aus Folge 9 weiterhin dabei. Gut möglich, dass nächste Woche dafür mehrere Personen nach Hause fliegen müssen. In Folge 10 bekommt Heidi Klum Unterstützung von Topmodel Winnie Harlow, um zu entscheiden, für wen die Reise endet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Wer ist raus bei "GNTM" 2024?

Seit dem Start der 19. Staffel hat Heidi Klum jede Woche gemeinsam mit ihrem Gast-Juror den ein oder anderen Kandidaten nach Hause geschickt. Hier ist eine Übersicht der Teilnehmer, die die Sendung bereits verlassen mussten:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Vanessa (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Marcia (raus in Folge 5)

Lilian (raus in Folge 5)

Felice (raus in Folge 5)

Franz (raus in Folge 6)

Livingsten (raus in Folge 6)

Leoni (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Alexandra (raus in Folge 7)

Max (raus in Folge 7)

Wer ist bei "GNTM" 2024 nach Folge 9 noch dabei?

Für die verbleibenden Teilnehmer geht die Show jedoch noch weiter. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, den Titel "Germany's Next Topmodel" 2024 zu gewinnen. Hier sind die männlichen Teilnehmer, die noch im Wettbewerb sind:

Aldin (22) aus München

Armin (27) aus Durach

Felix (20) aus Passau

Frieder (25) aus Berlin

Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Berlin

Marvin (22) aus Bielefeld

Maximilian (21) aus Wien

Dominic (20) aus Kaltenburg-Lindau

Dominik (27) aus Waltenhofen

Lucas (24) aus Norderstedt

Luka (24) aus Frankfurt

Yusupha (25) aus Bremen

Für folgende Frauen geht die Sendung ebenfalls noch weiter:

Fabienne (20) aus Solingen

Kadidja (21) aus Wien

Lea (24) aus Düsseldorf

Lilli (22) aus Mannheim

Lydwine (21) aus Lemgo

Sara (28) aus Berlin

Xenia (23) aus Hof

Grace (24) aus Düsseldorf

Jana (24) aus Kreis Germersheim

Nuri (21) aus Berlin

Mare (22) aus Gmund am Tegernsee

am Stella (34) aus Dortmund

"GNTM" 2024 im TV und Stream: So können Sie Folge 9 in der Wiederholung sehen

Nach den Sendeterminen von GNTM 2024 werden die neuen Folgen jeden Donnerstagabend zur Primetime auf ProSieben ausgestrahlt. Falls Sie die Sendung am Donnerstag verpassen, haben Sie die Möglichkeit, die aktuelle Folge am darauffolgenden Freitag um 20.15 Uhr im TV auf sixx in der Wiederholung anzusehen. Zusätzlich können Sie über den Streamingdienst Joyn nicht nur auf alle aktuellen Folgen der neuen Staffel zugreifen, sondern auch auf die vorherigen Staffeln - mit Ausnahme der ersten Staffel.

Wann läuft die nächste Folge der aktuellen Staffel von "GNTM"?

Die Übertragung von GNTM übernimmt der SenderProSieben. Dort können Sie jeden Donnerstag eine neue Folge sehen. Die zehnte Folge der 19. Staffel ist für den 18. April 2024 angesetzt. Diese läuft wie immer ab 20.15 Uhr.