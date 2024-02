GNTM 2024: Kandidatin spricht über ihre traurige Vergangenheit und erfüllt sich einen Lebenstraum

GNTM-Kandidatin Stella ist das zweite Mal dabei. Doch sie musste erst einmal eine sehr traurige Geschichte überwinden bis sie ihren Traum erfüllen konnte.

Auch in Folge 2 von GNTM 2024 geht das Casting weiter - kein Wunder, immerhin gibt es in dieser Staffel so viele GNTM-Kandidaten wie noch nie, denn in diesem Jahr dürfen Männer und Frauen in der Show teilnehmen. Eine von ihnen ist Stella, 34 Jahre, aus Dortmund. Die Kandidatin hat vier kleine Jungs und hat sich mit ihrer Teilnahme bei GNTM endlich einen Wunsch erfüllt - denn sie wollte schon vor Jahren teilnehmen, doch der Zeitpunkt schien nie richtig zu passen. Ihre sehr traurige Vergangenheit hielt sie zunächst davon ab. Bis jetzt!

GNTM 2024: Stella verlor hoch schwanger plötzlich ihren Mann

"Mama sein ist das größte Geschenk, was man haben kann", sagt Stella und erzählt von ihren vier Kindern: "Es ist einfach schön zu sehen, wie selbstverständlich Kinder lieben." Unterstützung bekommt sie viel von ihrer Mama, da sie sehr früh alleine war. "Ich habe sehr früh geheiratet und bin sehr früh schwanger geworden. Ich habe damals mit 20 Jahren geheiratet, da war ich im siebten Monat schwanger und habe im neunten Monat meinen Mann verloren. Mein erster Ehemann ist an einem Herzinfarkt verstorben. Das ist schon hart. Wir haben gerade geheiratet und dann ist er auf einmal nicht mehr da", erzählt das angehende Model seine traurige Geschichte.

GNTM 2024: Folge 2 Kandidatinnen beim Casting vor Heidi Klum - Lydwine, Jana und Stella von links nach rechts. Foto: ProSieben/Richard Hübner

"Das Schönste, was dann passieren konnte, ist, dass mein Sohn vier Wochen später zur Welt gekommen ist. Das ist für mich der Punkt, der mein Leben verändert hat. Gar nicht, dass ich damals meinen Mann verloren habe, sondern dass ich das größte Geschenk bekommen habe, das er mir hat geben können", so denkt Stella über diese traurige Zeit.

GNTM-Kandidatin bekam Unterstützung von ihrer Mama

"Damals, als das mit meinem Mann passiert ist, war meine Mutter die ganze Zeit bei mir", so Stella. Und auch ihre Mutter erzählt, wie es ihr damals ergangen ist. "Das war irgendwie wie in Trance, einfach nur da sein, ihr nur Halt geben, weil es gibt keine Worte für. Es gibt kein 'es wird schon wieder werden'. Es gibt nur eins, da sein. Es war ganz schlimm, ganz schlimm", beschreibt auch Stellas Mutter diese Zeit.

Zum Glück wurde es dann besser für Stella, denn sie lernte ihren zweiten Mann kennen und sie bekamen noch drei Jungs. Zwar sind sie heute getrennt, aber für immer miteinander verbunden. "Ich würde alles heute ganz genauso wieder machen.", so Stella. Stellas Mutter bewundert sie dafür, dass sie so positiv durch das Leben geht und immer lacht und Humor hat.

Stella erfüllt sich endlich ihren Traum von GNTM

Immer wieder hat sie mit ihrer Mutter über GNTM gesprochen. Vor 13 Jahren hatte sie sich bereits schon einmal beworben: "Es ist mein Traum", so Stella. "Aber ich habe mich dagegen entschieden zum nächsten Casting zu gehen, einfach weil mein Sohn damals noch zu klein war. " Doch jetzt, bei GNTM 2024 war für sie der richtige Zeitpunkt. Es ist für Stella ein Zeichen, dass sie selbst an sich glaubt und nie aufhört, zu träumen und an sich zu glauben.

Wir sind sehr gespannt wie weit Sella bei GNTM kommt. Dier nächste Hürde hat Stella auf jeden Fall geschafft, denn sie ist eine Runde weiter. Alle GNTM-Folgen gibt es nachträglich auf Joyn zu sehen.