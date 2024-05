GNTM am 2. Mai: Wer ist raus in Folge 12?

In Folge 12 von GNTM 2024 mussten wieder zwei Kandidaten die Sendung verlassen. Hier gibt es alle Infos zur Folge und den ausgeschiedenen Kandidaten.

In der zwölften Folge von GNTM stellen sich die Models der Herausforderung des längsten Catwalks in der Geschichte der Sendung. Doch für zwei Kandidaten endete diese besondere Challenge zugleich als ihr Abschied in der Staffel. Wöchentlich hat Heidi für die Entscheidung einen prominenten Gastjuror als Unterstützung an ihrer Seite.

Doch für wen ist Schluss in Folge 12? Was haben die Kandidaten in der Sendung erlebt? Hier erfahren Sie alle wichtigen Informationen zu Folge 12 von "GNTM" und zu den ausgeschiedenen Models.

GNTM Folge 12: Wer ist am 2. Mai 2024 rausgeflogen?

In Woche zwölf von "Germany's Next Topmodel" standen die Models vor einer besonderen Herausforderung: ein 50-Meter-Catwalk und drei Gastjurorinnen und Gastjuroren, die ihre Leistung bewerten würden. Dieser Catwalk, der wohl längste in der Geschichte der Show, erforderte nach Angaben der Jury nicht nur Ausdauer, sondern auch Präzision und Kreativität. Unter den kritischen Augen der Star-Designerinnen und -Designer Esther Perbandt, Kevin Germanier und Ashton Michael mussten die angehenden Models zeigen, was sie drauf haben. Doch für zwei von ihnen endete der Traum von "Germany's Next Topmodel" mit der Challenge.

Lucas, der in den vergangenen Wochen bereits mit Rückschlägen zu kämpfen hatte, konnte die Jury trotz hartem Training in der heimischen Villa nicht überzeugen. Sein zu steifer Laufstil und seine verkopfte Art wurden kritisiert, und letztendlich entschied Heidi, dass er das nächste Mal nicht mehr dabei sein würde. Auch Lydwine, der zunächst eine strahlende Präsenz auf dem Catwalk zugeschrieben wurde, konnte in Folge 12 nicht überzeugen. Trotz eines guten Auftritts vergaß sie die zuvor klaren Anweisungen des Designers Kevin Germanier und machte eine unerwünschte Pose am Ende ihres Laufs. Dieser Fehler, gepaart mit mangelnder Abwechslung und fehlendem Taktgefühl, kostete sie ihren Platz in der Show. Die Entscheidung fiel zwischen ihr und Xenia.

Der Exit war für viele Mit-Kandidaten emotional, besonders Lydwine scheint wohl einigen Models in Zukunft zu fehlen, denn die Tränen flossen reichlich, als die 21-jährige Studentin verkündete, dass ihre Reise bei "Germany's Next Topmodel" 2024 endet. Damit gehen 16 Models in die nächste Runde, bereit, sich weiteren Herausforderungen zu stellen und ihrem Traum vom nächsten Topmodel ein Stück näher zu kommen.

GNTM 2024: Wer ist raus?

Zu Beginn der Staffel waren noch 40 Kandidaten und Kandidatinnen im Rennen. Seitdem mussten mit wenigen Ausnahmen wöchentlich mindestens zwei Teilnehmerinnen oder Teilnehmer die Show verlassen.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind nicht mehr dabei:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Michael (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Vanessa (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Marcia (raus in Folge 5)

Lilian (raus in Folge 5)

Felice (raus in Folge 5)

Franz (raus in Folge 6)

Livingsten (raus in Folge 6)

Leoni (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Alexandra (raus in Folge 7)

Max (raus in Folge 7)

Felix (raus in Folge 10)

Yusupha (raus in Folge 10)

Dominik (raus in Folge 10)

Nuri (raus in Folge 10)

Jana (raus in Folge 10)

Lilli (raus in Folge 10)

Maximilian (raus in Folge 11)

Mare (raus in Folge 11)

Lydwine (raus in Folge 12)

Lucas (raus in Folge 12)

Welche Kandidaten und Kandidatinnen sind weiter bei GNTM 2024 dabei?

Diese männlichen Kandidaten sind noch dabei:

Aldin (22) aus München

Armin (27) aus Durach

Frieder (25) aus Berlin

Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Berlin

Marvin (22) aus Bielefeld

Dominic (20) aus Kaltenburg-Lindau

Luka (24) aus Frankfurt

Für diese Kandidatinnen geht das Rennen noch weiter:

Fabienne (20) aus Solingen

Kadidja (21) aus Wien

Lea (24) aus Düsseldorf

Sara (28) aus Berlin

Xenia (23) aus Hof

Grace (24) aus Düsseldorf

Stella (34) aus Dortmund

Folge 12 von GNTM 2024 in der Wiederholung sehen

Konnten Sie die neueste Folge am Donnerstagabend nicht sehen? Dann bietet Ihnen der Sender sixx eine erneute Chance, die gesamte Episode in der Wiederholung im Fernsehen anzusehen. Die aktuelle Folge wird freitags um 20.15 Uhr auf sixx erneut ausgestrahlt. Zusätzlich können Sie die ausgestrahlten Episoden der 19. Staffel von GNTM auf Joyn streamen. Dort haben Sie auch Zugriff auf einige ältere Staffeln.

Das sind die Sendetermine von GNTM 2024

Laut den Sendeterminen läuft die nächste GNTM-Folge nächste Woche Donnerstag, am 9. Mai 2024. Wie üblich übernimmt hier der Sender ProSieben die Übertragung zur Primetime. Die Sendung endet am 13. Juni 2024 mit dem Finale. Hier sind die Sendetermine der aktuellen Staffel von GNTM auf einen Blick: