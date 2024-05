GNTM 2024: Wer ist raus nach Folge 16 am 30. Mai 2024?

Bei "Germany's Next Topmodel" sucht Heidi Klum derzeit wieder nach Deutschlands nächstem Supermodel. Wer ist raus nach Folge 16 am 30. Mai 2024?

In Folge 16 von " Germany's Next Topmodel" 2024 stand für die verbliebenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Castingshow das wichtigste Shooting der Staffel an: Das Cover-Shooting für die Modezeitschrift "Harper's Bazaar". Seit 2018 erscheint jedes Jahr eine Ausgabe des Magazins mit der GNTM-Siegerin auf der Titelseite. Da bei GNTM 2024 erstmals auch männliche Kandidaten mit dabei sind, gibt es in diesem Jahr zwei Cover-Models - im Finale werden nämlich sowohl eine Gewinnerin als auch ein Gewinner gekürt.

Unterstützung bekam GNTM-Chefin Heidi Klum in Folge 16 von niemand Geringerem als Kerstin Schneider, der Chefredakteurin von "Harper's Bazaar". Nach dem finalen Catwalk, der diesmal in schwindelerregender Höhe stattfand, fiel die Entscheidung darüber, wer in die nächste Runde einziehen durfte und für wen die Reise bei GNTM 2024 endete. Wer ist weiter nach Folge 16 und wer ist raus?

Wer ist in Folge 16 von GNTM 2024 rausgeflogen?

Beim Cover-Shooting für die Zeitschrift "Harper's Bazaar" ging es für die Kandidatinnen und Kandidaten von GNTM 2024 vor allem darum, mit ihrem Gesichtsausdruck zu überzeugen. Dementsprechend posierten sie in einem schlichten Setting unter freiem Himmel. Während des Shooting traf Heidi Klum eine Entscheidung, welche die Zwillinge Julian und Luka betraf: Künftig werden die beiden nicht mehr einzeln-, sondern nur noch als Duo bewertet. Die GNTM-Chefin attestierte den beiden eine "besondere Magie zusammen". Folgerichtig wurden sie auch gemeinsam für "Harper's Bazaar" abgelichtet.

Neben dem Cover-Shooting sorgte auch der Entscheidungswalk für Aufregung unter den Nachwuchsmodels: Dieser fand nämlich vor einer Bergkulisse statt, der Laufsteg führte teilweise über eine tiefe Schlucht. Mit Gurten und Stahlseilen gesichert ging es für die Models darum, trotz Höhe die Nerven zu bewahren und unter den kritischen Augen der zweiköpfigen GNTM-Jury eine gute Performance abzuliefern. Die männlichen Kandidaten wussten dabei besonders zu überzeugen - sie kamen alle eine Runde weiter. Aufseiten der weiblichen Modelanwärterinnen verpasste derweil Teilnehmerin Kadidja den Einzug in die nächste Runde und damit den Sprung in die Top Ten. Heidi Klum kritisierte ihre Leistung auf dem Laufsteg, Gastjurorin Kerstin Schneider bemängelte vor allem ihre fehlende Wandelbarkeit.

Wer ist raus bei GNTM 2024?

In wenigen Wochen steht bereits das Finale von GNTM 2024 auf dem Programm. Nur noch zehn Nachwuchsmodels sind im Rennen und haben weiterhin die Chance auf den Sieg. Hier finden Sie Übersicht über alle Kandidatinnen und Kandidaten, die im Verlauf von Staffel 19 bislangausgeschieden sind:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Vanessa (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Marcia (raus in Folge 5)

Lilian (raus in Folge 5)

Felice (raus in Folge 5)

Franz (raus in Folge 6)

Livingsten (raus in Folge 6)

Leoni (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Alexandra (raus in Folge 7)

Max (raus in Folge 7)

Felix (raus in Folge 10)

Yusupha (raus in Folge 10)

Dominik (raus in Folge 10)

Nuri (raus in Folge 10)

Jana (raus in Folge 10)

Lilli (raus in Folge 10)

Maximilian (raus in Folge 11)

Mare (raus in Folge 11)

Lydwine (raus in Folge 12)

Lucas (raus in Folge 12)

Stella (raus in Folge 13)

Dominic (raus in Folge 13)

Aldin (raus in Folge 14)

Sara (raus in Folge 14)

Marvin (raus in Folge 15)

Kadidja (raus in Folge 16)

Wer ist weiter dabei nach Folge 16 von GNTM 2024?

Zehn Models sind weiterhin im Rennen bei GNTM 2024 - damit steht die diesjährige Top Ten fest. Die männlichen Teilnehmer sind weiterhin in der Überzahl.

Folgende Kandidaten kämpfen noch um den Sieg:

Armin (27) aus Durach

Frieder (25) aus Berlin

Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Berlin

Luka (24) aus Frankfurt

Nach dem Aus von Kadidja sind diese Teilnehmerinnen noch dabei:

Fabienne (20) aus Solingen

Lea (24) aus Düsseldorf

Xenia (23) aus Hof

Grace (24) aus Düsseldorf

Wiederholung von Folge 16: GNTM vom 30. Mai 2024 nachschauen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die aktuelle Folge von GNTM 2024 noch einmal anzusehen. So läuft beim Sender Sixx am Folgetag (also freitags) stets eine Wiederholung der jüngsten Folgen von GNTM. Los geht es auch hier 20.15 Uhr. Eine Alternative bietet die sendereigene Streamingplattform Joyn, denn hier können Sie alle Folgen von GNTM nach der TV-Ausstrahlung erneut in voller Länge ansehen. Auch Episoden aus älteren Staffeln von GNTM stehen dort zu Ihrer Verfügung. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos.

Nächste Sendetermine von GNTM 2024

Vor dem großen Finale steht laut den Sendeterminen von GNTM 2024 nur noch eine weitere Folge an. Zu sehen gibt es die nächste Ausgabe sowie das Finale gemäß der Übertragung von GNTM 2024 beim Sender ProSieben. Dies sind die verbleibenden Sendetermine von Staffel 19: