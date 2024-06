GNTM 2024: Wer ist raus nach Folge 17 am 6. Juni 2024?

Heidi Klum sucht bei "Germany's Next Topmodel" wieder Deutschlands neues Supermodel. Wer ist raus nach Folge 17 am 6. Juni 2024? Wer steht im Halbfinale?

In Folge 17 von " Germany's Next Topmodel" 2024 stand für die verbliebene Top Ten der Kandidaten und Kandidatinnen das finale Casting der Staffel bevor: Der Sportartikelhersteller Fila suchte zwei Gesichter für eine europaweite Werbekampagne. Gleichzeitig ging es um den Einzug ins Halbfinale der Show. Natürlich gab es auch ein herausforderndes Shooting.

Heidi Klum erhielt in der neuen Folge wie gewohnt Unterstützung in der GNTM-Jury: Diesmal von Ex-Juror Thomas Hayo und dem bekannten Starfotografen Christian Schuller, die beide aus früheren Staffeln vielen Zuschauern vertraut sind. Trotz der prominenten Unterstützung konnten nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer überzeugen. Wer die Show verlassen musste und wer es ins Halbfinale geschafft hat, erfahrt ihr hier.

Wer ist in Folge 17 von "GNTM 2024" rausgeflogen?

In der neuesten Folge von "Germany’s Next Topmodel" wartete auf die verbliebenen Kandidaten und Kandidatinnen neben einem gewohnt extravaganten Fotoshooting auch die letzte Gelegenheit, bei einem Casting einen Job zu ergattern. Beim Shooting mussten die Models in aufwendigen Roben und an Bungeeseilen hängend in einer Fechtszene posieren.

Das finale Casting der Staffel suchte nach Gesichtern für eine europaweite Kampagne des Sportartikelherstellers Fila. Die Anwärter Xenia, Lea, Grace sowie Luka, Jermaine und Armin stellten sich einem Probeshooting, um die Produkte des Labels zu präsentieren. Letztlich setzten sich Lea und Jermaine durch. Die Verantwortlichen von Fila lobten Lea für ihren einzigartigen Look. Über Jermaine sagten sie, dass er eine besondere Ausstrahlung habe, die ihn mühelos cool erscheinen lasse.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es dann eine besondere Überraschung: Ihre Freunde und Familien waren nach Los Angeles geflogen, um sie nach langer Zeit wiederzusehen. Doch nicht für alle verlief das Wiedersehen positiv. Grace musste feststellen, dass niemand aus ihrer syrischen Familie kommen konnte, da ihnen kein Visum erteilt wurde. Stattdessen musste sie sich mit einer Videobotschaft von ihrer Schwester und ihrer Mutter begnügen.

Die Folge endete schließlich mit einer Überraschung: Für Favorit Armin war der Traum vom Finale ausgeträumt. Nach schwachen Leistungen beim Fotoshooting entschied Heidi Klum, ihn nach Hause zu schicken. "Ich habe dich zu 100 Prozent im Finale gesehen. Deswegen bin ich schockiert von mir selbst, dass ich das sagen muss: Ich habe leider kein Foto für dich", verkündete Klum mit Bedauern. Sie bemängelte seinen fehlenden Kampfgeist und mangelnde Einsatzbereitschaft. Damit sind noch neun Models im Halbfinale übrig.

Wer ist raus bei "GNTM 2024"?

Das Finale von GNTM 2024 rückt näher und findet in etwas mehr als einer Woche statt. Nur noch neun Nachwuchsmodels sind im Rennen und träumen weiterhin vom Sieg. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Kandidatinnen und Kandidaten, die im Verlauf der 19. Staffel bereits ausgeschieden sind:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Vanessa (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Marcia (raus in Folge 5)

Lilian (raus in Folge 5)

Felice (raus in Folge 5)

Franz (raus in Folge 6)

Livingsten (raus in Folge 6)

Leoni (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Alexandra (raus in Folge 7)

Max (raus in Folge 7)

Felix (raus in Folge 10)

Yusupha (raus in Folge 10)

Dominik (raus in Folge 10)

Nuri (raus in Folge 10)

Jana (raus in Folge 10)

Lilli (raus in Folge 10)

Maximilian (raus in Folge 11)

Mare (raus in Folge 11)

Lydwine (raus in Folge 12)

Lucas (raus in Folge 12)

Stella (raus in Folge 13)

Dominic (raus in Folge 13)

Aldin (raus in Folge 14)

Sara (raus in Folge 14)

Marvin (raus in Folge 15)

Kadidja (raus in Folge 16)

Armin (raus in Folge 17)

GNTM 2024: Wer ist im Halbfinale nach Folge 17?

Neun Models sind weiterhin bei GNTM 2024 im Rennen - damit steht das Teilnehmerfeld für das große Finale fast fest. Im Halbfinale sind die männlichen Teilnehmer weiterhin in der Überzahl.

Folgende Kandidaten kämpfen nach dem Aus von Armin noch um den Sieg:

Frieder (25) aus Berlin

Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Berlin

Luka (24) aus Frankfurt

Diese Teilnehmerinnen sind noch dabei:

Fabienne (20) aus Solingen

Lea (24) aus Düsseldorf

Xenia (23) aus Hof

Grace (24) aus Düsseldorf

Wiederholung von Folge 17: GNTM vom 6. Juni 2024 nachschauen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die aktuelle Folge von GNTM 2024 noch einmal anzusehen. Der Sender Sixx zeigt am Folgetag (freitags) eine Wiederholung der neuesten GNTM-Folge, jeweils um 20.15 Uhr. Alternativ können Sie die Folgen auf der Streamingplattform Joyn in voller Länge nach der TV-Ausstrahlung ansehen. Dort sind auch Episoden aus früheren Staffeln verfügbar. Das Basisangebot von Joyn ist durch Werbung kostenlos.

Nächste Sendetermine von GNTM 2024: Wann läuft das Halbfinale?

Vor dem großen Finale stehen nach den Sendeterminen von GNTM 2024 nur noch zwei Episoden an. Zu sehen gibt es die nächste Ausgabe sowie das Finale gemäß der Übertragung von GNTM 2024 beim Sender ProSieben. Das sind die beiden noch ausstehenden Sendetermine von Staffel 19: