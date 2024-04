"GNTM", am 4. April 2024: Wer ist raus nach Folge 8?

In Folge 8 der 19. Staffel von "GNTM" stellten sich die Teilnehmer wieder den Herausforderungen des Modeldaseins. Doch wer musste die Sendung verlassen?

Für die Kandidatinnen und Kandidaten bei GNTM 2024 geht es in Folge 8 nach Los Angeles - die Modelvilla wartet auf sie. Allerdings gibt es dieses Jahr einen Twist, denn statt einer Villa gibt es ein riesiges Loft in einem Wolkenkratzer von Los Angeles.

Doch bevor es nach Los Angeles geht, müssen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich dem ein oder anderen Casting stellen. Nicht alle Kandidaten und Kandidatinnen können bei den Castings von sich überzeugen. Unterstützt wurde Modelmama Heidi Klum in dieser Woche von US-Designer Christian Cowan. Er gesellt sich somit zu den anderen Juroren auf der Liste der Gast-Juroren dieses Jahres. Doch wie lautet die Entscheidung von Heidi Klum und Christian Cowan am Ende der Folge? Wer muss die Sendung verlassen? Welche Kandidaten können nicht von sich überzeugen?

Hier finden Sie alle Infos zur achten Folge der aktuellen Staffel von GNTM und welche Kandidaten die Sendung verlassen mussten.

GNTM 2024: Wer ist in Folge 8 rausgeflogen?

Zunächst geht es für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach Frankfurt am Main, wo sie bei drei verschiedenen Castings erscheinen müssen. Das erste Casting wird von Musiker Mike Singer gehalten, der für sein neues Musikvideo zwei Models sucht. Um von sich zu überzeugen, müssen die Kandidaten und Kandidatinnen wie in einem Club tanzen und ein wenig ihre Schauspielfähigkeiten spielen lassen, in dem sie eine Streitszene simulieren. Marvin und Xenia können am Ende von sich überzeugen. Beim zweiten Casting sucht Designer Samuel Gärtner Models für seine Fashion Show und seine Entscheidung fällt auf Aldin, Kadidja und Marvin. Weiter geht es mit dem nächsten Termin mit der Zeitschrift "Sleek". Abermals kann Kadidja von sich überzeugen und auch Maximilian wird ausgewählt. Dann geht es für alle nach Los Angeles - dort wartet auf sie ihr neues Modelloft.

Da sie ihre Modelküken endlich in Los Angeles begrüßt, will Modelmama Heidi niemanden nach Hause schicken. Deswegen entscheidet sie sich, alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die nächste Runde zu lassen. Somit musste in Folge 8 niemand die Sendung verlassen. Allerdings ahnen die Kandidaten, dass in Folge 9 vielleicht sogar mehr als zwei von ihnen die Sendung verlassen werden müssen. Ob dem wirklich so sein wird, wird sich in der nächsten Folge zeigen.

Wer ist raus bei GNTM 2024?

Seit Beginn der 19. Staffel hat Heidi jede Woche mit ihrem Gast-Juror schon den ein oder anderen Kandidaten der Sendung in die Wüste geschickt - beziehungsweise mit dem Flieger nach Hause. Hier finden Sie die Teilnehmer, die die Sendung bereits verlassen mussten, auf einen Blick:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Vanessa (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Marcia (raus in Folge 5)

Lilian (raus in Folge 5)

Felice (raus in Folge 5)

Franz (raus in Folge 6)

Livingsten (raus in Folge 6)

Leoni (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Alexandra (raus in Folge 7)

Max (raus in Folge 7)

Wer ist bei GNTM 2024 nach Folge 8 noch dabei?

Für die restlichen Teilnehmer geht die Sendung allerdings noch weiter. Noch haben sie die Chance auf den Titel "Germany's Next Topmodel" 2024. Folgende männlichen Teilnehmer sind noch im Rennen:

Aldin (22) aus München

Armin (27) aus Durach

Felix (20) aus Passau

Frieder (25) aus Berlin

Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Berlin

Marvin (22) aus Bielefeld

Maximilian (21) aus Wien

Dominic (20) aus Kaltenburg-Lindau

Dominik (27) aus Waltenhofen

Lucas (24) aus Norderstedt

Luka (24) aus Frankfurt

Yusupha (25) aus Bremen

Für diese Damen geht die Sendung auch noch weiter:

Fabienne (20) aus Solingen

Kadidja (21) aus Wien

Lea (24) aus Düsseldorf

Lilli (22) aus Mannheim

Lydwine (21) aus Lemgo

Sara (28) aus Berlin

Xenia (23) aus Hof

Grace (24) aus Düsseldorf

Jana (24) aus Kreis Germersheim

Nuri (21) aus Berlin

Mare (22) aus Gmund am Tegernsee

am Stella (34) aus Dortmund

GNTM 2024, Folge 8: So können Sie die Folge in der Wiederholung sehen

Laut den Sendeterminen von GNTM 2024 werden die neuen Folgen jede Woche donnerstags zur Primetime auf ProSieben übertragen. Sollten Sie jedoch die Folge am Donnerstagabend verpassen, dann können Sie die aktuelle Folge am Freitag danach um 20.15 Uhr auf sixx in der Wiederholung sehen. Außerdem können Sie über Joyn auf die Folgen der neuen Staffel, aber auch auf die der vorherigen Staffeln zugreifen - mit der Ausnahme der ersten Staffel.

Wann läuft die nächste Folge der aktuellen Staffel von GNTM?

Die Übertragung von GNTM übernimmt ProSieben. Dort können Sie jeden Donnerstag eine neue Folge sehen. Die neunte Folge der 19. Staffel ist für den 11. April 2024 angesetzt.